Súlyos állításokkal teli cikk jelent meg Taylor Swiftről a Vanity Fair oldalán. Egykori iskolatársai és a zeneiparban dolgozó bennfentesek szerint a világsztár korántsem olyan kedves és közvetlen, mint amilyennek a nyilvánosság előtt mutatja magát. Egy névtelen zeneipari vezető pedig egyenesen a Bajos csajok gonoszkodó főszereplőjéhez, Regina George-hoz hasonlította őt.
A Vanity Fair november 23-án megjelent, The Mastermind című portréja egy egészen más oldaláról mutatja be Taylor Swiftet, mint amit a rajongók megszokhattak. És bár nevet nem említenek, az utalásokból egészen egyértelműen kivehető, hogy kiről van szó. May Jeong újságíró több mint száz embert kérdezett ki az énekesnő múltjából, köztük egykori osztálytársakat, tanárokat és zeneipari szereplőket is. A megszólalók közül pedig többen azt állították, hogy Taylor Swift a magánéletben korántsem olyan kedves, mint amilyennek a nyilvánosság előtt mutatja magát. Egyes névtelen források szerint a sztár nehezen viseli az ellentmondást, és könnyen megszakítja a kapcsolatot azokkal, akik szembekerülnek vele: egy-egy konfliktus esetén pedig akár büntető módon is reagálhat. A cikk egyik legélesebb megállapítása egy zeneipari vezetőtől származik, aki az énekesnőt a Bajos csajok című film főszereplőjéhez, Regina George-hoz hasonlította.
A portré Taylor Swift gyerekkorát is felidézi. Az énekesnő korábban többször mesélt arról, hogy iskolásként kiközösítették. Egy 2009-es interjúban például azt állította, hogy 12 éves korában egy baráti társaság elfordult tőle, és amikor leült hozzájuk ebédelni, inkább másik asztalhoz mentek. A történetet azóta is gyakran emlegette, és az ehhez kapcsolódó zaklatásról, kirekesztésről szóló dalai fontos része lettek karrierje kezdetének. A Vanity Fair-nek nyilatkozó egykori tanára és diáktársai azonban teljesen másként emlékeztek erre az időszakra. Sharon Luyben egykori iskolástársa szerint az ebédlőben kijelölt ülésrend volt, ezért nem történhetett meg úgy a helycsere, ahogyan az énekesnő felidézte. Chanice Skinner osztálytárs pedig úgy emlékezett, hogy az énekesnő a népszerű diákok közé tartozott, nem pedig magányos kívülálló volt.
A Vanity Fair cikkje Taylor Swift Blake Lively-val való kapcsolatát is felhozta példaként. A két sztár sokáig szinte legjobb barátnők voltak, majd a színésznő Velünk véget ér című filmje körüli hatalmas botránya után az énekesnő teljesen eltávolodott tőle. Olyannyira, hogy Blake Lively meghívót sem kapott Taylor Swift esküvőjére. De May Jeong cikkében az énekesnő más A-listás sztárokkal való konfliktusát is megemlíti: Charli XCX, Katy Perry és Olivia Rodrigo neve is felmerül.
A Vanity Fair írása rövid idő alatt komoly vitát indított el az interneten. Taylor Swift rajongói közül sokan támadni kezdték a magazint, de akadtak olyanok is, akik szerint az énekesnő hatalmas befolyása miatt érdemes lenne megvizsgálni ezeket a brutális vádakat. Taylor Swift egyelőre nem reagált, és az is kérdéses, hogy egyáltalán fog-e.
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