Súlyos állításokkal teli cikk jelent meg Taylor Swiftről a Vanity Fair oldalán. Egykori iskolatársai és a zeneiparban dolgozó bennfentesek szerint a világsztár korántsem olyan kedves és közvetlen, mint amilyennek a nyilvánosság előtt mutatja magát. Egy névtelen zeneipari vezető pedig egyenesen a Bajos csajok gonoszkodó főszereplőjéhez, Regina George-hoz hasonlította őt.

Taylor Swift brutális vádakkal néz szembe a Vanity Fair legújabb cikkében

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Taylor Swift brutális vádakkal néz szembe a Vanity Fair legújabb cikkében

brutális vádakkal néz szembe a legújabb cikkében Több iskolatárs, zeneiparban dolgozó személy is nyilatkozott, és állításuk szerint az énekesnő egyáltalán nem olyan kedves, mint amilyennek látszik

Az egyik zeneipari vezető pedig egyenesen a Bajos Csajok főgonoszához, Regina George-hoz hasonlította Travis Kelce feleségét.

Taylor Swift nem az, akinek mutatja magát

A Vanity Fair november 23-án megjelent, The Mastermind című portréja egy egészen más oldaláról mutatja be Taylor Swiftet, mint amit a rajongók megszokhattak. És bár nevet nem említenek, az utalásokból egészen egyértelműen kivehető, hogy kiről van szó. May Jeong újságíró több mint száz embert kérdezett ki az énekesnő múltjából, köztük egykori osztálytársakat, tanárokat és zeneipari szereplőket is. A megszólalók közül pedig többen azt állították, hogy Taylor Swift a magánéletben korántsem olyan kedves, mint amilyennek a nyilvánosság előtt mutatja magát. Egyes névtelen források szerint a sztár nehezen viseli az ellentmondást, és könnyen megszakítja a kapcsolatot azokkal, akik szembekerülnek vele: egy-egy konfliktus esetén pedig akár büntető módon is reagálhat. A cikk egyik legélesebb megállapítása egy zeneipari vezetőtől származik, aki az énekesnőt a Bajos csajok című film főszereplőjéhez, Regina George-hoz hasonlította.

Az egyik zenei vezető a Bajos csajok főgonoszához, Regina George-hoz hasonlította az énekesnőt

(Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Egykori iskolatársai is megszólaltak

A portré Taylor Swift gyerekkorát is felidézi. Az énekesnő korábban többször mesélt arról, hogy iskolásként kiközösítették. Egy 2009-es interjúban például azt állította, hogy 12 éves korában egy baráti társaság elfordult tőle, és amikor leült hozzájuk ebédelni, inkább másik asztalhoz mentek. A történetet azóta is gyakran emlegette, és az ehhez kapcsolódó zaklatásról, kirekesztésről szóló dalai fontos része lettek karrierje kezdetének. A Vanity Fair-nek nyilatkozó egykori tanára és diáktársai azonban teljesen másként emlékeztek erre az időszakra. Sharon Luyben egykori iskolástársa szerint az ebédlőben kijelölt ülésrend volt, ezért nem történhetett meg úgy a helycsere, ahogyan az énekesnő felidézte. Chanice Skinner osztálytárs pedig úgy emlékezett, hogy az énekesnő a népszerű diákok közé tartozott, nem pedig magányos kívülálló volt.