„Igazán nem kell semmi, mindenem megvan!” Ismerős, ugye? Vannak családtagok, barátok, akikből karácsony előtt szinte lehetetlen kihúzni, minek örülnének. Pedig lehet, hogy egy régóta dédelgetett álmuk még nekik is van. Ha például szerettünk rajong az autókért, biztosan akad olyan járgány, amelynek szívesen beülne a volánja mögé. Egy Ferrari, egy Lamborghini vagy egy vérbeli amerikai izomautó vezetése még azt is lázba hozhatja, aki egyébként semmit sem kér karácsonyra!
Gondolj csak arra, akit most meg szeretnél lepni! Mindig megfordul az utcán elhaladó sportautók után? Gyerekkora óta rajong a Ferrarikért, és titkon arról álmodik, hogy egyszer vezet egyet? Esetleg minden Forma–1-es futamot végigizgul, és elképzeli, hogy milyen érzés lehet a pályán?
Az ÉlményVezetés kínálatában az ilyen álmok valóra válhatnak. Egy Ferrari élményvezetés során például a legendás olasz márka egyik modelljének volánja mögé ülhet a megajándékozott, és a versenypályán ismerkedhet az autó erejével. Egy Lamborghini élményvezetés szintén nagy dobás lehet. Képzeld el, ahogy szeretted először meghallja a motor hangját, majd elindul azzal az autóval, amelyet eddig legfeljebb az utcán vagy videókon csodált!
Persze nem mindenki az olasz szupersportautókért lelkesedik. Van, aki az amerikai V8-asok mély morgását szereti, más a rallyversenyekért rajong, és olyan is akad, aki inkább letérne az aszfaltról.
Egy Mustang vagy Dodge Challenger vezetése például remek ajándék lehet annak, aki imádja az amerikai izomautókat. Az ÉlményVezetés kínálatában igazi legendákat találhatsz. A rallyautók a motorsport szerelmeseinek szerezhetnek örömet. Egy Subaru Impreza vagy Mitsubishi Lancer Evo vezetése fantasztikus élmény lesz annak, aki évek óta követi a rallyversenyeket. Aki pedig szívesen kalandozik a természetben, annak az off-road élmények között keresgélj! Egy terepjáróval leküzdeni a bukkanókat, emelkedőket és sáros szakaszokat egészen másfajta vezetési élmény.
Egy élményajándékban az is szép, hogy megmutatod vele, mennyire ismered a másikat. Emlékszel, melyik autóról mesélt lelkesen, melyik versenyzőnek szurkol, vagy milyen kalandot szeretne egyszer átélni. Ráadásul az ajándék kibontása után máris lehet tervezgetni: mikor kerüljön sor a vezetésre, milyen lesz élőben a kedvenc autó, és vajon milyen érzés lesz végre a volánja mögé ülni?
Amikor pedig eljön a nagy nap, már csak egy dolog marad hátra: beülni a volán mögé, beindítani a motort, és élvezni minden percét! Te pedig elégedetten nyugtázhatod, hogy idén tényleg sikerült olyasmivel meglepned, amire igazán vágyott.
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Ha idén valami igazán izgalmasat tennél a karácsonyfa alá, az ÉlményVezetés sportautós, rally- és terepvezetési programjai között olyan meglepetést találhatsz, amelynek már a gondolatától is felcsillan egy autórajongó szeme.
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