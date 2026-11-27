Nagy Bogi nem árult el pontos részleteket a válásról, korábban csak annyit mondott, hogy sokáig dolgoztak a kapcsolatukn, viszont mégsem sikerült azt megmenteni. Az idei év legnagyobb szerelmi pleytkái pedig az énekesnő körül voltak, akit BSW Matyival, Desh-sel, YoungFly-jal és még sok más zenésszel hoztak össze a rajongók. Viszont mindegyikről kiderült, hogy csupán baráti a kapcsolat, így Nagy Bogi válása után még mindig a szinglik csapatát erősíti. Azonban mi a helyzet volt férjével, Nyári Marcellel?

Nagy Bogi és Nyári Marcell januárban jelentették be válásukat (Fotó: Nagy Zoltán)

Kicsoda is Nagy Bogi volt férje?

Nyári Marcell nem a hazai sztárvilágból ismert, hanem sokkal inkább az ingatlanpiacról. A volt férj Dubajban foglalkozik ingatlanértékesítéssel, ami miatt Bogi is kint élt vele házasságuk ideje alatt. A két fiatalt a koronavírus-járvány hozta össze, mivel akkor ismerkedtek meg a közösségi oldalon. Eleinte döcögősen indult kapcsolatuk, ám többszöri üzenetváltás után úgy tűnt, hogy örök szerelem lehet kettőjük között.

2023-ban az esküvőt is megtartották, viszont sokan féltették az énekesnőt, hogy ennyire fiatalon ment férjhez. Idén év elején pedig már a válásukról szóltak a hírek. Azonban most úgy tűnik, hogy az üzletember nem várt sokáig házassága után és már most felvállalta a nyilvánosság előtt új kapcsolatát.

Nagy Bogi karrierje hatalmasat ugrott az idei évben (Fotó: Flajsz Péter)

Nyári Marcell most megmutatta barátnőjét

A rajongók szúrták ki az ingatlanértékesítő közösségi oldalán, hogy a Miami útjáról szóló képek között található egy romantikus csókot megörökítő felvétel is, amely Disneylandben készült róluk.

Meg nem mondtam volna, hogy nem Bogi van a képen, azt hittem valami régi fotó, amin még hosszabb volt a haja

– jegyezte meg a Redditen az egyik rajongó.

Az élet egyik legnagyobb kérdése, hogy egy kapcsolat főleg házasság után mennyi idő után érdemes új kapcsolatba kerülni. Nyári Marcell közel egy év után jelentette be, hogy újból foglalt a szíve, és a rajongók sem tudják eldönteni, hogy ez ideális vagy túl gyors. Eddig keveset tudni a kapcsolatukról, így nem derült ki, hogy mennyi ideje vannak együtt, viszont ha egy amerikai útra is kettesben mentek, akkor valószínű, nem az ismerkedési szakaszban vannak már, hanem komollyá fordult a kapcsolatuk.