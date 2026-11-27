Az első havazás jelentése évszázadokon át foglalkoztatta az embereket. Nagyanyáink még nem leshették meg a telefonjukon a meteorológiai előrejelzéseket, így a természet apró jelzéseiből próbálták megjósolni, milyen időjárás vár rájuk. A hó megjelenésének időpontja, mennyisége és tartóssága egyaránt fontos szerepet játszott a népi megfigyelésekben.

Nagyanyáink szerint a közelgő tél szempontjából fontos volt az első havazás jelentése. Illusztráció: 123RF

Az első havazás jelentése a néphagyomány szerint

A régi paraszti világban korántsem volt mindegy, mikor borítja be először hó a tájat. A korán érkező havazásból helyenként hosszú télre következtettek, míg a tartós hótakarót a következő évi termés szempontjából kedvező jelnek tekintették.

Utóbbinak gyakorlati alapja is van: a hó megóvhatja az őszi vetést a szélsőséges fagyoktól, olvadásakor pedig nedvességgel láthatja el a talajt.

Novemberben különösen sok jeles naphoz kapcsolódik népi időjóslás.

Ezekből a jelekből jósoltak nagyanyáink

Márton-nap: a népi megfigyelés szerint, ha Márton fehér lovon érkezik, vagyis havazik, enyhébb tél következhet.

Erzsébet-nap: ha november 19-én havazik, a hagyomány szerint Erzsébet megrázta a pendelyét.

Katalin-nap: ha Katalin kopog, karácsony locsog – vagyis a fagyos november 25. enyhébb karácsonyt ígér a mondás szerint.

András-nap: november 30-ához szintén számos időjárással és a közelgő téllel kapcsolatos népszokás kötődik.

Mit jelent az első hó a spirituális hiedelmek szerint?

A hó fehérsége számos szimbolikus értelmezésben a tisztaságot, a megújulást és az új kezdetet jelképezi. Az első hó ezért alkalmat adhat arra, hogy jelképesen magunk mögött hagyjuk a múlt sérelmeit, és tiszta lappal készüljünk az új esztendőre.

Vajon tényleg megjósolható a téli időjárás az első havazásból? A meteorológia szerint egyetlen havas napból nem lehet megbízható következtetéseket levonni a következő hónapokra. A téli népi időjóslás azonban ma is izgalmas emléke annak, milyen szoros kapcsolatban éltek elődeink a természettel.

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