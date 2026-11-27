Az első havazás jelentése évszázadokon át foglalkoztatta az embereket. Nagyanyáink még nem leshették meg a telefonjukon a meteorológiai előrejelzéseket, így a természet apró jelzéseiből próbálták megjósolni, milyen időjárás vár rájuk. A hó megjelenésének időpontja, mennyisége és tartóssága egyaránt fontos szerepet játszott a népi megfigyelésekben.
A régi paraszti világban korántsem volt mindegy, mikor borítja be először hó a tájat. A korán érkező havazásból helyenként hosszú télre következtettek, míg a tartós hótakarót a következő évi termés szempontjából kedvező jelnek tekintették.
Utóbbinak gyakorlati alapja is van: a hó megóvhatja az őszi vetést a szélsőséges fagyoktól, olvadásakor pedig nedvességgel láthatja el a talajt.
Novemberben különösen sok jeles naphoz kapcsolódik népi időjóslás.
A hó fehérsége számos szimbolikus értelmezésben a tisztaságot, a megújulást és az új kezdetet jelképezi. Az első hó ezért alkalmat adhat arra, hogy jelképesen magunk mögött hagyjuk a múlt sérelmeit, és tiszta lappal készüljünk az új esztendőre.
Vajon tényleg megjósolható a téli időjárás az első havazásból? A meteorológia szerint egyetlen havas napból nem lehet megbízható következtetéseket levonni a következő hónapokra. A téli népi időjóslás azonban ma is izgalmas emléke annak, milyen szoros kapcsolatban éltek elődeink a természettel.
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