Egy új megközelítést javasolt az azonosítatlan légi jelenségek vizsgálatára a Harvard asztrofizikusa, melynek lényege, hogy a hangsúlyt a szemtanúk beszámolóiról és a kormányzati bejelentésekről a közvetlen tudományos megfigyelésre helyezzék át. Avi Loeb korábban már többször megszólalt az UFO-kkal kapcsolatban, nemrég pedig egy olyan obszervatórium terveit vázolta fel, amely radarral lenne felszerelve, és képes folyamatosan pásztázni az eget szokatlan objektumok után kutatva. Amikor pedig rendellenességet észlelne, a rendszer automatikusan egy nagy teljesítményű teleszkópot irányítana felé, nagy felbontású képeket készítene, és elemezné a fényspektrumát, hogy meghatározza az összetételét.

Új UFO megfigyelő eszközt javasol az elismert tudós / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Új UFO megfigyelő eszközt javasol az elismert tudós

A cél olyan konkrét adatok beszerzése, amelyek segíthetnek megkülönböztetni a hagyományos repülőgépeket és a külföldi katonai technológiát azoktól az objektumoktól, amelyek megkérdőjelezhetik a jelenlegi tudományos ismereteket.

Loeb kezdeményezést a Pentagonban is megvitatta: a projekt nagyjából 1,5 millió dolláros (körülbelül 497,010,000 forint) finanszírozást kapott, egy prototípust pedig egy Ithacában, New York államban található obszervatóriumban terveznek felállítani, Carl Sagan amerikai csillagász és író egykori otthonában.

Loeb úgy véli, a megmagyarázhatatlan jelenségeket tudományosan kellene kivizsgálni, ahelyett, hogy automatikusan elutasítanák vagy földönkívüli látogatóknak tulajdonítanák őket. Ahelyett tehát, hogy kormányzati információkra várnának, a kutatóknak ki kell fejleszteniük azt a technológiát, amellyel meg lehet állapítani, mi is látható valójában az égbolton - írja a Coast to Coast AM.

Avi Loeb korábban többször kifejtette a véleményét a 3I/ATLAS , egy csillagközi üstökös kapcsán, amelyet a chilei Río Hurtadóban található Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System állomás fedezett fel még 2025. július 1-jén. A csillagközi objektumról egyesek úgy vélték, egy másik Naprendszerből érkező üstökös, míg mások biztosak voltak abban, hogy egy földönkívüli jármű, ez utóbbi véleményt pedig a Harvard asztrofizikusa is osztotta.



