Ázsia Expressz: Komoly pácba kerül Deutsch Anita és Csomor Csilla

Nem volt, nincs és nem is lesz olyan az Ázsia Expresszben, hogy Ördög Nóra SMS-ei jókor jönnek és jót is mondanak. Ez a TV2 sikerműsorának idei évadában sem lesz másképp. A keddi epizódban el is érkezik a pillanat, amitől mind a nyolc páros gyomra ökölbe szorul. El Alto városában véget ér a versenynap és kezdődik az első szálláskeresés. Ami jóval kellemetlenebb és nehezebb is, mint a stoppolás, ami szintén okoz kellemetlen perceket a 4000 méteres, tengerszint feletti magasságban rohanó hírességeinknek.
Ahogy az már csak lenni szokott, senki nem boldogul könnyen a feladattal. Az egyik leginkább kétségbeeső páros, éppen a Csomor Csilla, Deutsch Anita kettős lesz. A két színésznő, ráadásul egy kissé kietlen városrészen kénytelen elkezdeni a szálláskeresést, ami finoman szólva sem tesz jót a pozitivitásúnak.
„Ahogy a stoppolással semmiféle tapasztalatom nincsen, úgy az, hogy idegenekhez bekopogjak, hogy egy éjszakára befogadjon…
Azt sem tudja, hogy én ki vagyok és én sem, hogy ő kicsoda… ez számomra megint egy határátlépés. Annyira komfortzónán kívüli helyzet, hogy… Igazából egy ágyra, egy kis meleg vízre, és egy takaróra vágyunk” – mondta ki elcsigázottan Csomor Csilla, aki láthatóan kezdi feladni a reményt a késői órán.
Ráadásul az Ázsia Expressz honi történetének leghűvösebb részeit láthatjuk jelenleg. Ugyanis a forgatás idején késő este 5 és 9 fok között volt a maximum hőmérséklet Bolívia azon részén. Deutsch Anita is láthatóan küzdött a hideggel és a kimerültséggel is. És még önmagával is kénytelen volt vívni egy kicsit… „Nagyon nem szeretek szívességet kérni. Egyáltalán semmiben az életben. Ez pedig, hogy valaki beengedjen a privát szférájába, nagyon nagy szívesség. Egyelőre ezt is egy lehetetlen küldetésnek érzem, de ma már megoldottunk egy pár ilyet. Bízom benne, hogy most is sikerülni fog” – mondta az Ázsia Expressz kamerájába a színésznő.
Hogy végül a párosok milyen módszereket alkalmazva keresnek szállást, és kinek, hol sikerült álomra hajtania a fejét az Ázsia Expressz hetedik évadának első szálláskeresése után, az kiderül kedd este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.