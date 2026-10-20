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Ázsia Expressz: Komoly pácba kerül Deutsch Anita és Csomor Csilla

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors TV2
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 20. 19:50
csomor csillapánikDeutsch AnitaÁzsia ExpresszBolívia
A TV2 kaland-reality-jéhez nincs igazi megoldókulcs. Bárki, aki azt hiszi, hogy képes lehet felkészülni minden, a formátum szempontjából sarkalatos feladatra, hamar rájön, hogy ami működött a korábbi Ázsia Expressz évadokban, az a hetedik szériában nem, vagy csak nagyon másképp szuperálhat. Bolíviában elérkezett az első olyan este, amikor a párosoknak szállást kell találniuk maguknak. Csomor Csilla és Deutsch Anita a kétségbeesés határán.
Buster
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Nem volt, nincs és nem is lesz olyan az Ázsia Expresszben, hogy Ördög Nóra SMS-ei jókor jönnek és jót is mondanak. Ez a TV2 sikerműsorának idei évadában sem lesz másképp. A keddi epizódban el is érkezik a pillanat, amitől mind a nyolc páros gyomra ökölbe szorul. El Alto városában véget ér a versenynap és kezdődik az első szálláskeresés. Ami jóval kellemetlenebb és nehezebb is, mint a stoppolás, ami szintén okoz kellemetlen perceket a 4000 méteres, tengerszint feletti magasságban rohanó hírességeinknek.

Az Ázsia Expressz egyik legnehezebb kihívása a szálláskeresés. Csomor Csilla és Deutsch Anita már tudjá, hogy így van.
Csomor Csilla és Deutsch Anita kétségbe estek az Ázsia Expressz idei vadának elő szálláskeresésén  (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz már az első szálláskeresésnél kimutatta a foga fehérjét

Ahogy az már csak lenni szokott, senki nem boldogul könnyen a feladattal. Az egyik leginkább kétségbeeső páros, éppen a Csomor Csilla, Deutsch Anita kettős lesz. A két színésznő, ráadásul egy kissé kietlen városrészen kénytelen elkezdeni a szálláskeresést, ami finoman szólva sem tesz jót a pozitivitásúnak. 

„Ahogy a stoppolással semmiféle tapasztalatom nincsen, úgy az, hogy idegenekhez bekopogjak, hogy egy éjszakára befogadjon…

 Azt sem tudja, hogy én ki vagyok és én sem, hogy ő kicsoda… ez számomra megint egy határátlépés. Annyira komfortzónán kívüli helyzet, hogy… Igazából egy ágyra, egy kis meleg vízre, és egy takaróra vágyunk” – mondta ki elcsigázottan Csomor Csilla, aki láthatóan kezdi feladni a reményt a késői órán.

Csomor Csilla és Deutsch Anita nehezen vették rá magukat a szállás keresésre. Az Ázsia Expressz legnehezebb feladata.
Csomor Csilla és Deutsch Anita egy nem éppen bizalomgerjesztő környéken kerestek szállást (Fotó: TV2)

Nagyon nem szeretek szívességet kérni”

Ráadásul az Ázsia Expressz honi történetének leghűvösebb részeit láthatjuk jelenleg. Ugyanis a forgatás idején késő este 5 és 9 fok között volt a maximum hőmérséklet Bolívia azon részén. Deutsch Anita is láthatóan küzdött a hideggel és a kimerültséggel is. És még önmagával is kénytelen volt vívni egy kicsit… „Nagyon nem szeretek szívességet kérni. Egyáltalán semmiben az életben. Ez pedig, hogy valaki beengedjen a privát szférájába, nagyon nagy szívesség. Egyelőre ezt is egy lehetetlen küldetésnek érzem, de ma már megoldottunk egy pár ilyet. Bízom benne, hogy most is sikerülni fog” – mondta az Ázsia Expressz kamerájába a színésznő.

Hogy végül a párosok milyen módszereket alkalmazva keresnek szállást, és kinek, hol sikerült álomra hajtania a fejét az Ázsia Expressz hetedik évadának első szálláskeresése után, az kiderül kedd este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után.


 

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