Ázsia Expressz: Pokoli küzdelem után megvan az Ázsia Expressz első kieső párosa

Molnár Viktor az Ázsia Expressz idei első hajszája után: „Kib.szott kemény volt…!”

De lássuk kronológiában a befutót! Molnár Viktor és Molnár Titusz szinte rajt-cél győzelmet arattak, bár számukra sem adta magát könnyen az Ázsia Expressz idei első hajszája. A Kincsvadászok kereskedője a befutó után nem is igazán tudott megszólalni: „Kib.szott kemény volt…! Ezt elképzelni nem tudjátok! Amit eddig csináltunk itt a négy nap alatt, azt sűrítsétek be négy órába! Elképzelhetetlen! Katasztrófa volt…” - mondta földre rogyva, és levegő után kapkodva Molnár Viktor, majd hozzátette:

Az a helyzet, hogy én ötvenkét éves vagyok, de még életemben, ilyen kemény napom nem volt

– zárta rövidre a témát a műtárgykereskedő. Másodikként a csapat által hajszára jelölt Gombos Edina és Alberto futottak be. Ők sem voltak beszédes kedvükben. „A legnehezebb az volt, hogy Albertót bevittem egy bányába, miközben ő nem bírja, ha a feje fölött van valami” – idézte fel a hajsza egyik kulcsfeladatát Edina, aki férjéhez hasonlóan került mélypontra a brutális hajsza során.

Deutsch Anita és Csomor Csilla könnyek között vettek búcsút az Ázsia Expressz hetedik évadától (Fotó: TV2)

Deutsh Anita: „Nagyon szeretek nyerni. Nem úgy képzeltem, hogy ennyire hamar kiesünk”

Végül alig lemaradva az első két helyen befutó párosok után, kimerülten, de nagy mosollyal az arcukon, megérkezett Csomor Csilla és Deutsch Anita is. Számukra ezzel véget ért az Ázsia Expressz hetedik évada. Mindketten csalódottan, de emelt fővel távoztak életük nagy kalandjáról. „Nagyon szeretek nyerni. Nem úgy képzeltem, hogy ennyire hamar kiesünk. Viszont olyan csodálatos ellenfeleink voltak, hogy így kiesni, ebben a csapatban, nem szégyen” – fogalmazott a TV2 kamerájának könnyeit nyelve Deutsch Anita, akitől Csomor Csilla vette át a szót:

Én két dolgot nagyon szeretnék… Hogy az édesapám büszke legyen rám! És, hogy a tanítványaim is...

- magyarázta a színésznő, aki ugyancsak képtelen volt visszafojtani a könnyeit.