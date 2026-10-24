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Ázsia Expressz: Pokoli küzdelem után megvan az Ázsia Expressz első kieső párosa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csomor csilla
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 06:00
Molnár ViktorDeutsch AnitaÁzsia ExpresszhajszaTV2Gombos Edina
Mondhatjuk rendhagyónak is a TV2 műsorának hetedik szériáját, hiszen a versenyzőpárok soha korábban nem tapasztaltak olyan nehezítő körülményt, mint ami Bolíviában várt rájuk. A 4000 méter tengerszint feletti rohanás már az első hét végére zéró szintre merítette a versenyzők többségét. A három páros így vágott neki az Ázsia Expressz első hajszájának. Emberfeletti csatában dőlt el, kik maradnak és ki távoznak.
Buster
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Nézni is gyötrelmes volt az Ázsia Expressz hetedik évadának első párbaját, melyen a Csomor Csilla-Deutsch Anita, a Molnár Viktor-Molnár Titusz apa-fia páros és a legtöbb hajszajegyet begyűjtő Gombos Edina-Alberto duó vettek részt. Végül beigazolódott a papírforma, de nem a két színésznőn múlott, hogy végül ők értek vissza Ördög Nórához és a csapat többi tagjához harmadikként. Csomor Csilla és Deutsch Anita heroikus küzdelmet vívtak a feladatokkal, az idővel, de leginkább önmagukkal. Ám számukra az első hét után véget ért az Ázsia Expressz kalandja.

Az Ázsia Expressz számukra folytatódik
Az Ázsia Expressz hetedik szériájának első hajszája véget ért. Viktor és Titusz, illetve Edina és Alberto mennek tovább (Fotó: TV2)

Molnár Viktor az Ázsia Expressz idei első hajszája után: „Kib.szott kemény volt…!”

De lássuk kronológiában a befutót! Molnár Viktor és Molnár Titusz szinte rajt-cél győzelmet arattak, bár számukra sem adta magát könnyen az Ázsia Expressz idei első hajszája. A Kincsvadászok kereskedője a befutó után nem is igazán tudott megszólalni: „Kib.szott kemény volt…! Ezt elképzelni nem tudjátok! Amit eddig csináltunk itt a négy nap alatt, azt sűrítsétek be négy órába! Elképzelhetetlen! Katasztrófa volt…” - mondta földre rogyva, és levegő után kapkodva Molnár Viktor, majd hozzátette: 

Az a helyzet, hogy én ötvenkét éves vagyok, de még életemben, ilyen kemény napom nem volt

 – zárta rövidre a témát a műtárgykereskedő. Másodikként a csapat által hajszára jelölt Gombos Edina és Alberto futottak be. Ők sem voltak beszédes kedvükben. „A legnehezebb az volt, hogy Albertót bevittem egy bányába, miközben ő nem bírja, ha a feje fölött van valami” – idézte fel a hajsza egyik kulcsfeladatát Edina, aki férjéhez hasonlóan került mélypontra a brutális hajsza során.

Csomor Csilla és Deutsch Anita az első kiesők az Ázsia Expressz hetedik évadában
Deutsch Anita és Csomor Csilla könnyek között vettek búcsút az Ázsia Expressz hetedik évadától (Fotó: TV2)

Deutsh Anita: „Nagyon szeretek nyerni. Nem úgy képzeltem, hogy ennyire hamar kiesünk”

Végül alig lemaradva az első két helyen befutó párosok után, kimerülten, de nagy mosollyal az arcukon, megérkezett Csomor Csilla és Deutsch Anita is. Számukra ezzel véget ért az Ázsia Expressz hetedik évada. Mindketten csalódottan, de emelt fővel távoztak életük nagy kalandjáról. „Nagyon szeretek nyerni. Nem úgy képzeltem, hogy ennyire hamar kiesünk. Viszont olyan csodálatos ellenfeleink voltak, hogy így kiesni, ebben a csapatban, nem szégyen” – fogalmazott a TV2 kamerájának könnyeit nyelve Deutsch Anita, akitől Csomor Csilla vette át a szót: 

Én két dolgot nagyon szeretnék… Hogy az édesapám büszke legyen rám! És, hogy a tanítványaim is...

- magyarázta a színésznő, aki ugyancsak képtelen volt visszafojtani a könnyeit.

 

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