Mindent neki köszönhet, gyermekkori szerelme segíti a friss aranylabdás gólvágót

Harry Kane hétfő este felért a futballvilág csúcsára, megkapta a legjobb futballistának járó Aranylabdát, de a sikerhez vezető úton nem volt egyedül. A The Sun beszámolója szerint az angol válogatott csapatkapitányának felesége, Kate Goodland évtizedek óta mellette áll, jóban és rosszban egyaránt.

Kate Goodland és Harry Kane Fotó: AFP

A történetük egészen négyéves korukig nyúlik vissza. A londoni Chingfordban, a Larkswood általános iskolában találkoztak először, gyerekkori barátságukból pedig tinédzserkorukban szerelem lett. Egy 2005-ös fényképen már együtt mosolyognak David Beckham társaságában, aligha sejtve, hogy egyszer Kane is a világ legnagyobb futballcsillagai közé emelkedik.

Kate nem csupán a lelátóról szurkolt futballista szerelmének. Sporttudományi diplomát szerzett a Middlesex Egyetemen, majd fitneszedzőként dolgozott. Közben végigkísérte Kane pályafutását a Leyton Orientnél, a Millwallnál és a Norwichnál töltött időszakától a Tottenhamen át egészen a Bayern Münchenig.

Kane 2017-ben, egy bahamai nyaralás során kérte meg szerelme kezét, két évvel később pedig összeházasodtak. Azóta négy gyermekük született: Ivy, Vivienne, Louis és Henry. A család életében a futball mellett a gyerekek jelentik a legfontosabb kapaszkodót.

Amikor Kane 2023-ban a Bayern kedvéért elhagyta a Tottenhamet, az új élet kezdetben a család számára sem volt egyszerű. A csatár egy ideig egyedül élt Münchenben, miközben Kate a gyerekekkel Angliában maradt. Később azonban valamennyien Németországba költöztek, és új otthonra találtak Bajorországban. Kate közben jótékonysági ügyekben is szerepet vállalt: 2024-ben elindította a Harry Kane Alapítványt támogató ékszerkollekcióját, amellyel többek között a mentális egészséggel kapcsolatos párbeszédet szeretné erősíteni.

Harry Kane és Kate Goodland jóban-rosszban együtt vannak

Kane az Aranylabda átvételekor meghatottan fordult feleségéhez, és a legjobb barátjának, valamint legnagyobb támogatójának nevezte őt.

Feláldozod magad azért, hogy megvalósíthassam az álmaimat

– mondta Kate-nek.

A díjátadó után öleléssel ünnepelték a történelmi sikert. Kane számára ez a pillanat nem csupán egyéni diadal volt: annak a közös útnak is a beteljesülése, amelyet gyerekkori szerelmével és négy gyermekük édesanyjával járt végig.