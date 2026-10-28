Dallos Bogi a családbővítésről vallott: elárulta, tervez-e kistestvért a fiának

Puskás-Dallos Bogi őszintén vallott az anyaságról és arról, szeretné-e, ha kisfia, Ábel egyszer nagytestvérré váljon. Az énekesnő a Lelkizünk podcast legújabb epizódjában arról beszélt, hogy gyakran kap kérdéseket a család bővítésével kapcsolatban, ám számára egyáltalán nem magától értetődő, hogy második gyermeket is vállaljon. A téma kapcsán azt is elmondta, miért tartja fontosnak, hogy az édesanyák ne akarják egymást kioktatni, helyette inkább megértéssel forduljanak a másik felé.

Puskás-Dallos Bogi kendőzetlen őszinteséggel beszélt az anyaságról (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Puskás-Dallos Bogi gyereke már hároméves

Az énekesnő és férje, Puskás-Dallos Peti 2023-ban váltak szülőkké, amikor megszületett kisfiuk, Ábel. A család életében azóta új fejezet kezdődött, Bogi pedig most arról mesélt, hogy a gyermekvállalás kérdése a környezetükben is gyakran szóba kerül. Sokan ugyanis úgy gondolják, egy gyermeknek mindenképpen szüksége van testvérre, az édesanya azonban ennél árnyaltabban látja a helyzetet.

Én is nagyon sokszor kapom vagy kaptam azt a visszajelzést, hogy kell a tesó! Vagy mikor jön már a tesó Ábelnél? Én egyke vagyok, bennem nem is evidens feltétlenül az, hogy szeretnék neki testvért

– vallotta be Bogi, utalva rá, hogy hármasban is teljes a családjuk.

A családalapítással kapcsolatban sokaknak határozott elképzeléseik vannak, és nem ritka, hogy ezeket másokkal is megosztják. Bogi szerint azonban a szülőség éppen olyan terület, amelyben mindenki hajlamos azt gondolni, hogy nála van a bölcsek köve. Úgy véli, fontos lenne elfogadni, hogy minden család más, és ami az egyiknek beválik, nem biztos, hogy a másiknak is megfelelő.

„Vannak emberek, meg vannak anyukák meg apukák is, akiknek megvannak az ilyen megrögzött igazságaik arról, hogy mit hogyan kell jól csinálni. Szerintem a szülőséggel kapcsolatban ez pont ilyen, hogy mindenki egy kicsit azt érzi, hogy nagyon tudja, hogy mi van” – fogalmazott.

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti kisfiának nem biztos, hogy lesz testvére (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Puskás-Dallos Bogi férjével öt éve házasodtak össze

A Megasztár mestere arra is kitért, miért tartja fontosnak az olyan beszélgetéseket, amelyekben az édesanyák őszintén megoszthatják egymással a tapasztalataikat. A Momedition podcast elindításakor is ezt a szemléletet szerették volna képviselni: nem tanácsokat akarnak osztogatni, és nem szeretnék megmondani senkinek, hogyan kell tökéletes anyának lenni. Sokkal inkább egy olyan közösséget teremtenének, ahol ítélkezés nélkül lehet beszélni a nehézségekről is.