Dallos Bogi a családbővítésről vallott: elárulta, tervez-e kistestvért a fiának

Puskás-Dallos Bogi őszintén vallott az anyaságról és arról, szeretné-e, ha kisfia, Ábel egyszer nagytestvérré váljon. Az énekesnő a Lelkizünk podcast legújabb epizódjában arról beszélt, hogy gyakran kap kérdéseket a család bővítésével kapcsolatban, ám számára egyáltalán nem magától értetődő, hogy második gyermeket is vállaljon. A téma kapcsán azt is elmondta, miért tartja fontosnak, hogy az édesanyák ne akarják egymást kioktatni, helyette inkább megértéssel forduljanak a másik felé.
Az énekesnő és férje, Puskás-Dallos Peti 2023-ban váltak szülőkké, amikor megszületett kisfiuk, Ábel. A család életében azóta új fejezet kezdődött, Bogi pedig most arról mesélt, hogy a gyermekvállalás kérdése a környezetükben is gyakran szóba kerül. Sokan ugyanis úgy gondolják, egy gyermeknek mindenképpen szüksége van testvérre, az édesanya azonban ennél árnyaltabban látja a helyzetet.
Én is nagyon sokszor kapom vagy kaptam azt a visszajelzést, hogy kell a tesó! Vagy mikor jön már a tesó Ábelnél? Én egyke vagyok, bennem nem is evidens feltétlenül az, hogy szeretnék neki testvért
– vallotta be Bogi, utalva rá, hogy hármasban is teljes a családjuk.
A családalapítással kapcsolatban sokaknak határozott elképzeléseik vannak, és nem ritka, hogy ezeket másokkal is megosztják. Bogi szerint azonban a szülőség éppen olyan terület, amelyben mindenki hajlamos azt gondolni, hogy nála van a bölcsek köve. Úgy véli, fontos lenne elfogadni, hogy minden család más, és ami az egyiknek beválik, nem biztos, hogy a másiknak is megfelelő.
„Vannak emberek, meg vannak anyukák meg apukák is, akiknek megvannak az ilyen megrögzött igazságaik arról, hogy mit hogyan kell jól csinálni. Szerintem a szülőséggel kapcsolatban ez pont ilyen, hogy mindenki egy kicsit azt érzi, hogy nagyon tudja, hogy mi van” – fogalmazott.
A Megasztár mestere arra is kitért, miért tartja fontosnak az olyan beszélgetéseket, amelyekben az édesanyák őszintén megoszthatják egymással a tapasztalataikat. A Momedition podcast elindításakor is ezt a szemléletet szerették volna képviselni: nem tanácsokat akarnak osztogatni, és nem szeretnék megmondani senkinek, hogyan kell tökéletes anyának lenni. Sokkal inkább egy olyan közösséget teremtenének, ahol ítélkezés nélkül lehet beszélni a nehézségekről is.
„Mi ezért hangsúlyoztuk a Momedition első epizódjában, hogy ez a podcast nem egy tanító podcast. Itt nem arról van szó, hogy most négy anyuka beül, és akkor mi megmondjuk, hogy kell jól csinálni. Szerintem az anyukáknak nagyon kevés idejük van ventilálni. Legalábbis nekem kevés időm jut arra, hogy az anya barátaimmal, az anyatársaimmal beszélgessek, kapcsolódjak, és elmondhassam a problémáimat” – magyarázta.
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