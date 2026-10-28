Az idei évben potyognak az Exatlon-babák! Nagy Dani a harmadik gyermekét várja

Már öt évadot élt meg a TV2 óriási sikerműsora, az Exatlon Hungary. Az idei évad szintén hatalmas nézettséget hozott, így nem kizárt, hogy hamarosan bejelentik a következő évadot is. Azonban az eddigi szereplők az idei évben nem nagyon unatkoztak, mivel három olyan pár is van, akiknek vagy megszületett már a gyermekük 2026-ban vagy csak bejelentették, hogy hamarosan ismét vagy elsőre szülők lehetnek.

Az Exatlon Hungary egyik legszívszorítóbb pillanata volt Nagy Dani sérülése (Fotó: TV2)

Az Exatlon sztárja és felesége hamarosan háromgyermekes szülők lesznek

Nagy Dani közösségi oldalán jelentette be, hogy nemsokára megszületik harmadik gyermekük.

Hamarosan új fejezet veszi kezdetét

– írta Instagram-oldalán.

Korábban 2019-ben és 2022-ben született meg első két gyermekük. Dani pedig az Exatlon Hungary harmadik évadában szerepelt, második gyermeke születése előtt, ám egy évvel később az All Stars műsorban is visszatért, ahol harmadik helyezett lett.

Nagy-Kovács Ramónával már hosszú évek óta együtt vannak és lassan elérkezik a pillanat, amikor már három gyerkőc lesz körülöttük. A baba érkezésének várható időpontját egyelőre még nem árulták el.

Kempf Zozo és Szente Gréti ezzel a képpel jelentették be első gyermekük érkezését (Fotó: hot! magazin/archív)

Kempf Zozo őszintén mesélt az apai szerepéről

Alig egy hónapja jelentette be az Exatlon sztárpárja, hogy hamarosan érkezik a baba, de már most őszintén meséltek a hot! magazinnak a szülői boldogságról. Szerelmük a műsor alatt alakult ki, amelyben Zozo a Bajnokok, míg Gréti a Kihívók csapatát erősítette.

Mindenképpen olyan apuka szeretnék lenni, aki teljes mértékben lerombolja a most felkapott „iPad kid” fogalmat. Szeretnék együtt bringázni, snowboardozni, gördeszkázni a kicsivel. Egyelőre nem tudjuk még, hogy fiú lesz-e vagy lány, de azt gondolom, a vagány apuka státusz mindenképp megállja a helyét

– jelentette ki Kempf Zozo.

A fiatal sportoló azt is megjegyezte, hogy hamarosan az esküvő is terítékre kerül, viszont azt nem szeretnék nagy dobra verni.

Kővári Viktor és Halász Vivien korábban lapunknak meséltek a baba érkezéséről (Fotó: Gábor Zoltán)

Kővári Viktor és Halász Vivien gyermeke már meg is született

Az Exatlon Hungary műsorának első nagy szerelme alakult ki a két szereplő között, ami után az idei évben bejelentették, hogy gyermeket várnak. Lassan egy hónapja Viktor közösségi oldalán pedig felbukkant az első kép, amin megosztotta, hogy megszületett az Exatlon trónörököse.

2026. augusztus 19-én egy pillanat alatt megváltozott minden, mert megszületett a kisfiunk, akire annyira vágytunk. Bár néhány héttel korábban érkezett, de végül gond nélkül, egészségesen jött a világra, amiért minden pillanatban hálásak vagyunk

– jegyezte meg Instagram-oldalán a korábbi Exatlonos.