Kiara Lordék erre szórták a költőpénzt az Ázsia Expresszben: Dávid Petra élménybeszámolót tartott nekünk

Kiara Lord és Dávid Petra már az Ázsia Expressz hetedik évadának első napjaiban megmutatták, hogy ők lesznek az idei év hangadói. Már az első adásban letették a névjegyüket azzal, hogy kíméletlenül kielemezték ellenfeleiket és nem éppen hízelgő jelzőket aggattak rájuk. Közben pedig jártak a könnyebb úton, ami célravezető döntés volt, hiszen már a nyitónapon megszerezték az első medáljukat, majd begyűjtöttek még kettőt, mire bárki kettőt pisloghatott volna. Ezt követően az évad első védettségét is megszerezték, így hiába szúrták az ellenfeleik többségének szemét, be is biztosították magukat a második hétre. Sőt, éltek azzal a lehetőséggel is, hogy néhány napra kivonhatták magukat a forgalomból és lógathatták a lábukat, míg a többiek küzdöttek, versenyeztek.
A Bors most kiderítette, mivel is teltek Dávid Petra és Kira Lord kiharcolt és megérdemelt pihenőnapjai a távoli Bolíviában. „Egyetlen pillanatig sem hezitáltunk, amikor Ördög Nóra rákérdezett, hogy megyünk-e tovább a játékban, vagy vitetjük magunkat a csapa után és pihenéssel töltünk néhány napot. Figyelj! Bolíviában iszonyat hideg volt és a fűtés mint olyan, szinte nem létezik. Szerintem a nézők is láthatták, mekkora kínszenvedés arrafelé a szálláskeresés és az idegeneknél alvás.”
Szóval Kiarával elhatároztuk, hogy minden olyan lehetőségre lecsapunk, amit az Ázsia Expressz kínál nekünk.
„És ha csak tehetjük, rendes helyen hajtjuk álomra a fejünket” – kezdte a Bosnak Dávid Petra. Aki a kommentszekcióban felröppenő, és ellenük irányuló vádakat is eloszlatta, ha már… „Az Ázsia Expressz nézői számára úgy tűnhet, mintha mi nem csináltunk volna semmit. De csak közlöm, hogy az ármánykodás is egy nehéz, precíziós feladat. De a viccet félretéve… Minden olyan feladatba beleálltunk, amit nem úszhattunk meg. Olvastam, hogy egyesek szerint mi nem is lihegtünk a magaslati levegőn, ergo biztosan valami sumákolás van a dolog mögött. Nem akarok senkit megbántani, de én például keményen készültem az Ázsia Expresszre. Hetekkel az indulás előtt edzésbe kezdtem és erőltetett, hegymenetben kardióztam napi egy órát, hogy bírjam az iramot. Ez hatalmas segítséget jelentett számomra Bolíviában” – árulta el Petra.
De térjünk is rá a kivívott szabadnapokra! Dávid Petra részletesen elmesélte, mivel töltötték az időt Kiara Lorddal, miután visszavonulót fújtak, mint védett páros. „Kaptunk egy kis költőpénzt Nóritól, amivel azonnal egy bár felé vettük az irányt. Ittunk egy-egy epres, mangós matchateát, ettünk gyümölcsöt és sütit, majd útnak indultunk, mert az az ötletem támadt, hogy vegyünk magunknak tiarákat és hercegnőként térjünk vissza a csapathoz, ha már kipihentük magunkat. Ezután elmentünk egy fodrászatba, ahol kicsinosítottak minket.”
Végül pedig kipihentük a sikerszériánkat, mert hát a siker is fárasztó
– zárta nevetve az élménybeszámolót Dávid Petra. Hogy az Ázsia Expressz „rosszcsontjai” hogyan folytatják a kalandot, az kiderül ma este a TV2 képernyőjén 19:55-től.
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