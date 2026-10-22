Kiara Lordék erre szórták a költőpénzt az Ázsia Expresszben: Dávid Petra élménybeszámolót tartott nekünk

Dávid Petra: „Figyelj! Bolíviában iszonyat hideg volt és a fűtés mint olyan, szinte nem létezik”

A Bors most kiderítette, mivel is teltek Dávid Petra és Kira Lord kiharcolt és megérdemelt pihenőnapjai a távoli Bolíviában. „Egyetlen pillanatig sem hezitáltunk, amikor Ördög Nóra rákérdezett, hogy megyünk-e tovább a játékban, vagy vitetjük magunkat a csapa után és pihenéssel töltünk néhány napot. Figyelj! Bolíviában iszonyat hideg volt és a fűtés mint olyan, szinte nem létezik. Szerintem a nézők is láthatták, mekkora kínszenvedés arrafelé a szálláskeresés és az idegeneknél alvás.”

Szóval Kiarával elhatároztuk, hogy minden olyan lehetőségre lecsapunk, amit az Ázsia Expressz kínál nekünk.

„És ha csak tehetjük, rendes helyen hajtjuk álomra a fejünket” – kezdte a Bosnak Dávid Petra. Aki a kommentszekcióban felröppenő, és ellenük irányuló vádakat is eloszlatta, ha már… „Az Ázsia Expressz nézői számára úgy tűnhet, mintha mi nem csináltunk volna semmit. De csak közlöm, hogy az ármánykodás is egy nehéz, precíziós feladat. De a viccet félretéve… Minden olyan feladatba beleálltunk, amit nem úszhattunk meg. Olvastam, hogy egyesek szerint mi nem is lihegtünk a magaslati levegőn, ergo biztosan valami sumákolás van a dolog mögött. Nem akarok senkit megbántani, de én például keményen készültem az Ázsia Expresszre. Hetekkel az indulás előtt edzésbe kezdtem és erőltetett, hegymenetben kardióztam napi egy órát, hogy bírjam az iramot. Ez hatalmas segítséget jelentett számomra Bolíviában” – árulta el Petra.