Tóth Abigél őszintén vallott a párjáról: „Őt nem cseréljük le, ő marad”

Új dallal jelentkezik Tóth Abigél: az énekesnő Lotfi Begivel készítette el az Alive című szerzeményt, amely szerdán 17 órakor debütál.

Tóth Abigél fülig szerelmes a párjába (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Tóth Abigél párjáról mesélt

Az Alive központi gondolata az újrakezdés, amikor valaki egy nehéz időszak után képes ismét talpra állni, és ráébred arra, hogy a fájdalom ellenére is van tovább.

„Az Alive többféleképpen is értelmezhető. Egy szakítás után például, amikor az ember összetörik, majd egyszer csak feláll, és azt érzi: újra élek, és megyek tovább. Számomra ez egyfajta újjászületés, mint amikor a főnixmadár hamvaiból új életre kel. Begivel pedig imádok együtt dolgozni, már régóta szerettem volna közös dalt készíteni vele, ezért nagyon örülök, hogy ez most végre összejött” – mesélte a Borsnak Abigél.

Bár az Alive akár egy szakítás történetét is elmesélheti, az énekesnő szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy az ő magánéletében szó sincs szakításról.

Isten ments, nálunk hála az égnek minden rendben van! Őt nem cseréljük le, ő marad

– jelentette ki nevetve, majd arról is beszélt, mitől működik szerinte a párkapcsolata.

„Rengeteget számít szerintem a két félnek a hozzáállása. Ha mindketten biztosak a kapcsolatban, akkor az esetleges problémákat is könnyebb megoldani, és persze az is fontos, hogy elfogadjuk egymás kis hülyeségeit. Szerintem ez elengedhetetlen egy jól működő kapcsolatban, hiszen senki sem tökéletes. Meg kell tanulnunk együtt élni a másik apró furcsaságaival is” – fogalmazott.

Lotfi Begi már a Megasztárban felfigyelt Abigél tehetségére (Fotó: Szabolcs László/bors)

Tóth Abigél új dalához klip is készült

A dalhoz egy különleges hangulatú videóklip is készült, amelynek helyszínéül az Aura Bay szolgált. Abigél szerint már maga a helyszín is lenyűgöző volt, a különleges termek és a látványos fények pedig tökéletesen illeszkedtek a produkció világához.

„Az Aura Bayben forgattunk, ami egyszerűen csodálatos helyszín. Elképesztő, milyen termek vannak ott, és ahogyan az egész fel van építve! A klip hangulata is nagyon különleges lett, gyönyörűen néznek ki benne a ledes megoldások, a tükörszobák és a többi látványelem. Ez alapvetően egy image klip, de szerintem vizuálisan is nagyon erős lett” – árulta el az énekesnő.