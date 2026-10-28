Kozmikus szerencse: november 1-je előtt három csillagjegyre sorsfordító meglepetés vár!

A jó hír, hogy a káosz fokozatosan csillapodhat. Három csillagjegy számára közvetlenül november 1-je előtt valóban könnyebbé válhatnak a dolgok – bár nem feltétlenül úgy, ahogyan azt előre elképzelik.

Horoszkóp: 3 csillagjegy megszabadul a nehézségektől

Fotó: Billion Photos

Három csillagjegy, amely fellélegezhet

Bika – Végre nem neked kell mindenki érzelmi terheit cipelned

A héten úgy érezheted, egyszerre kell megfelelned a saját igényeidnek, a párod elvárásainak és a munkahelyi követelményeknek. Ha mindenáron megpróbálsz mindent kézben tartani, előbb-utóbb valami kicsúszhat az irányításod alól. November 1-je felé közeledve azonban apró, mégis jelentős megkönnyebbülések érkezhetnek. Egy határidőt elhalaszthatnak. Egy nehéz beszélgetés a vártnál jobban alakulhat.

Végre felismered, mennyire kimerültél, és kijelölhetsz egy estét, amely kizárólag rólad szól: arcmaszk, pihenés és értesítések nélküli nyugalom. A hétvége előtt válassz ki egy feladatot vagy kötelezettséget, amelyből visszavehetsz, vagy amelyet átadhatsz másnak. Ha figyelsz madagra, lehetőséget teremthetsz arra, hogy ez az időszak újrakezdést hozzon ahelyett, hogy teljesen kimerítene.

Skorpió – A munkahelyi káosz új lehetőségeket teremthet

A héten a munkahelyi kimerültség vagy az olyan helyzetek okozhatnak feszültséget, amelyekben mások folyamatosan számítanak rád. A hatalmi játszmák is előtérbe kerülhetnek. Előfordulhat, hogy valaki felmond, egy projekt bizonytalanná válik, vagy napvilágra kerül egy eddig eltitkolt információ. A fordulat azonban nem feltétlenül lesz negatív. A Plútó, amelyet a modern asztrológia a Skorpió uralkodó bolygójának tekint, a régi, már nem működő struktúrák lebontásával kapcsolódik össze.

Ha valami véget ér, vagy megváltozik a szereped, az így felszabaduló tér új lehetőségeket teremthet. November 1-je előtt észreveheted, hogy kevesebb dologban kell folyamatosan rendelkezésre állnod, vagy végre eltávolodsz attól az embertől, aki rendszeresen leszívta az energiádat. Ne kapaszkodj görcsösen abba, aminek már egyértelműen vége. Fogadd el a lezárásokat akkor is, ha az önérzetednek nehéz, és gondold végig, mit szeretnél valójában a következő időszakban.