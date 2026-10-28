Kozmikus szerencse: november 1-je előtt három csillagjegyre sorsfordító meglepetés vár!

A jó hír, hogy a káosz fokozatosan csillapodhat. Három csillagjegy számára közvetlenül november 1-je előtt valóban könnyebbé válhatnak a dolgok – bár nem feltétlenül úgy, ahogyan azt előre elképzelik.
A héten úgy érezheted, egyszerre kell megfelelned a saját igényeidnek, a párod elvárásainak és a munkahelyi követelményeknek. Ha mindenáron megpróbálsz mindent kézben tartani, előbb-utóbb valami kicsúszhat az irányításod alól. November 1-je felé közeledve azonban apró, mégis jelentős megkönnyebbülések érkezhetnek. Egy határidőt elhalaszthatnak. Egy nehéz beszélgetés a vártnál jobban alakulhat.
Végre felismered, mennyire kimerültél, és kijelölhetsz egy estét, amely kizárólag rólad szól: arcmaszk, pihenés és értesítések nélküli nyugalom. A hétvége előtt válassz ki egy feladatot vagy kötelezettséget, amelyből visszavehetsz, vagy amelyet átadhatsz másnak. Ha figyelsz madagra, lehetőséget teremthetsz arra, hogy ez az időszak újrakezdést hozzon ahelyett, hogy teljesen kimerítene.
A héten a munkahelyi kimerültség vagy az olyan helyzetek okozhatnak feszültséget, amelyekben mások folyamatosan számítanak rád. A hatalmi játszmák is előtérbe kerülhetnek. Előfordulhat, hogy valaki felmond, egy projekt bizonytalanná válik, vagy napvilágra kerül egy eddig eltitkolt információ. A fordulat azonban nem feltétlenül lesz negatív. A Plútó, amelyet a modern asztrológia a Skorpió uralkodó bolygójának tekint, a régi, már nem működő struktúrák lebontásával kapcsolódik össze.
Ha valami véget ér, vagy megváltozik a szereped, az így felszabaduló tér új lehetőségeket teremthet. November 1-je előtt észreveheted, hogy kevesebb dologban kell folyamatosan rendelkezésre állnod, vagy végre eltávolodsz attól az embertől, aki rendszeresen leszívta az energiádat. Ne kapaszkodj görcsösen abba, aminek már egyértelműen vége. Fogadd el a lezárásokat akkor is, ha az önérzetednek nehéz, és gondold végig, mit szeretnél valójában a következő időszakban.
Az Oroszlán uralkodó égiteste a Nap, amely most része a feszült bolygóállásnak. Emiatt érzékenyebben reagálhatsz a kapcsolataidban bekövetkező változásokra. A héten egy munkatárs, főnök vagy szerelmi partner pontosan ott találhat el, ahol a legérzékenyebb vagy. Ez az időszak egy kapcsolat végét vagy annak mélyreható átalakulását is jelképezheti az asztrológiai értelmezés szerint.
Ha azonban a kapcsolat megérdemli a folytatást, a feszültség lehetőséget teremthet arra, hogy új alapokra helyezzétek. November 1-jére egy nehéz beszélgetésből világosabb megállapodás születhet, módosulhatnak egy szerződés feltételei, vagy kialakulhat egy olyan közös terv, amelyben a te igényeid is helyet kapnak - írja a graziamagazine.com.
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