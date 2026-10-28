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Disney, Pixar, Cartoon Network: te mennyire emlékszel az elmúlt 30 év legjobb rajzfilmjeire? Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 28. 19:00
rajzfilmanimációvilágnapCartoon Network
Ha vadásztál szörnyekre Scooby-Dooval, végigtáncoltad a Cocót, vagy éppen Mulan volt a kedvenc Disney-karaktered, akkor ezt a tesztet neked találtuk ki! Az animáció világnapja alkalmából egy rajzfilmekről alkotott kvízzel kedveskedünk neked, amiből kiderül, mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenceire!
K.B.
A szerző cikkei
  • Disney-hercegnők, Pixar-filmek, és a Hanna-Barbera rajzfilmek a Cartoon Networkon: ha az elmúlt 30 évben voltál gyerek, akkor biztos, hogy rengeteg mesét láttál az animáció aranykorából!
  • Október 28-án nekik állítunk emléket az animáció nemzetközi világnapján.
  • Ez alkalomból egy gyors, de izgalmas kvízt készítettünk, amelyből kiderül, mennyire emlékszel a klasszikus rajzfilmekre és a legjobb animációkra!

Ha a kisujjadból kirázod a rajzfilmeket vagy a Disney-logó volt a jeled az óvodában, akkor mutasd meg, mit tudsz!

A kis hableány című rajzfilm egy jelenete Ariellel, Ficánkával és Hablattyal
Ariel, Scooby-Doo, vagy Tom és Jerry? A legismertebb rajzfilmek karaktereiről készítettünk egy izgalmas kvízt. Fotó: Walt Disney Pictures

A legjobb rajzfilmek és animációs sorozatok generációk mindennapjait tették különlegessé

Hol van már az az idő, amikor a gyerekek még nem tabletek és okostelefonok, hanem a Kölyökklub előtt ültek reggelente? Vagy amikor késő este még a Cartoon Network adásaira aludtak el, nem egy ezredik Youtube-videó vagy játék után. Persze nem szeretnénk pálcát törni senki felett, változik a világ, nem tudni, melyik jobb a gyerekek fejlődése szempontjából. Egy dolog viszont biztos: az elmúlt 30 évben aranykorát élték a rajzfilmek, az animációk szinte napról napra fejlődtek, és gyerekek millióinak tették varázslatossá a mesék világát. Az animáció világnapján a rajzolókat, meseírókat és digitális szakembereket ünnepeljük, akik lehetővé tették, hogy az egymást követő képkockákból létrejöjjön a mozgás illúziója. Azóta pedig már hol tartunk! 3D-s mozik és élethű VR-játékok jöttek létre az úttörő animátorok munkájának hála.

Nekik hála jöttek létre azok a rajzfilmek is, amelyek a következő kvízben szerepelnek majd! Most kiderül, mennyi mesét láttál az elmúlt évtizedekben. Próbáld meg hibátlanul kitölteni a kvízünket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Milyen állat Sebastian, A kis hableány című Disney-rajzfilm szereplője?

Egy kis nosztalgiáért nézd meg ezt a videót:

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