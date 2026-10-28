Disney, Pixar, Cartoon Network: te mennyire emlékszel az elmúlt 30 év legjobb rajzfilmjeire? Kvíz

Disney-hercegnők, Pixar-filmek, és a Hanna-Barbera rajzfilmek a Cartoon Networkon: ha az elmúlt 30 évben voltál gyerek, akkor biztos, hogy rengeteg mesét láttál az animáció aranykorából!

Október 28-án nekik állítunk emléket az animáció nemzetközi világnapján.

Ez alkalomból egy gyors, de izgalmas kvízt készítettünk, amelyből kiderül, mennyire emlékszel a klasszikus rajzfilmekre és a legjobb animációkra!

Ha a kisujjadból kirázod a rajzfilmeket vagy a Disney-logó volt a jeled az óvodában, akkor mutasd meg, mit tudsz!

Ariel, Scooby-Doo, vagy Tom és Jerry? A legismertebb rajzfilmek karaktereiről készítettünk egy izgalmas kvízt. Fotó: Walt Disney Pictures

A legjobb rajzfilmek és animációs sorozatok generációk mindennapjait tették különlegessé

Hol van már az az idő, amikor a gyerekek még nem tabletek és okostelefonok, hanem a Kölyökklub előtt ültek reggelente? Vagy amikor késő este még a Cartoon Network adásaira aludtak el, nem egy ezredik Youtube-videó vagy játék után. Persze nem szeretnénk pálcát törni senki felett, változik a világ, nem tudni, melyik jobb a gyerekek fejlődése szempontjából. Egy dolog viszont biztos: az elmúlt 30 évben aranykorát élték a rajzfilmek, az animációk szinte napról napra fejlődtek, és gyerekek millióinak tették varázslatossá a mesék világát. Az animáció világnapján a rajzolókat, meseírókat és digitális szakembereket ünnepeljük, akik lehetővé tették, hogy az egymást követő képkockákból létrejöjjön a mozgás illúziója. Azóta pedig már hol tartunk! 3D-s mozik és élethű VR-játékok jöttek létre az úttörő animátorok munkájának hála.

Nekik hála jöttek létre azok a rajzfilmek is, amelyek a következő kvízben szerepelnek majd! Most kiderül, mennyi mesét láttál az elmúlt évtizedekben. Próbáld meg hibátlanul kitölteni a kvízünket!