Disney, Pixar, Cartoon Network: te mennyire emlékszel az elmúlt 30 év legjobb rajzfilmjeire? Kvíz

Ha a kisujjadból kirázod a rajzfilmeket vagy a Disney-logó volt a jeled az óvodában, akkor mutasd meg, mit tudsz!
Hol van már az az idő, amikor a gyerekek még nem tabletek és okostelefonok, hanem a Kölyökklub előtt ültek reggelente? Vagy amikor késő este még a Cartoon Network adásaira aludtak el, nem egy ezredik Youtube-videó vagy játék után. Persze nem szeretnénk pálcát törni senki felett, változik a világ, nem tudni, melyik jobb a gyerekek fejlődése szempontjából. Egy dolog viszont biztos: az elmúlt 30 évben aranykorát élték a rajzfilmek, az animációk szinte napról napra fejlődtek, és gyerekek millióinak tették varázslatossá a mesék világát. Az animáció világnapján a rajzolókat, meseírókat és digitális szakembereket ünnepeljük, akik lehetővé tették, hogy az egymást követő képkockákból létrejöjjön a mozgás illúziója. Azóta pedig már hol tartunk! 3D-s mozik és élethű VR-játékok jöttek létre az úttörő animátorok munkájának hála.
Nekik hála jöttek létre azok a rajzfilmek is, amelyek a következő kvízben szerepelnek majd! Most kiderül, mennyi mesét láttál az elmúlt évtizedekben. Próbáld meg hibátlanul kitölteni a kvízünket!
Egy kis nosztalgiáért nézd meg ezt a videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.