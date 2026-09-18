Házasság első látásra: Roli és Lívi kapcsolata menthetetlen? A szakértők sem tudtak segíteni nekik

Már a terápiára tartva is érezni lehetett a feszültséget Roli és Lívi között, mivel a férj még mindig hazugnak gondolja párját, amiért nem közölte vele tisztán, hogy csak barátként tekint rá a Házasság első látásra kísérletének elejétől kezdve. Elmondása szerint szereti tisztán látni a dolgokat és rosszul érintette, amikor felesége a fejéhez vágta ezt az információt. A terápiára megérkezve a szakértők megpróbálták mindkettőjükkel megértetni, hogy nem csak az egyik személynek lehet igaza ebben a helyzetben.

A Házasság első látásra 2026-os évadának szakértői nem tudtak érdemben segíteni a párnak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai rossz hangulatban érkeztek meg a szakértőkhöz

Lívi ott is elárulta, hogy nem érzi a kémiát kettőjük között és ezt mind csak azért most árulta el, mivel teljesen esélytelennek látja már a házasságát.

Nekem ezt jobb lett volna előbb hallani, mivel az első terápián is az volt a probléma, hogy nincs köztünk kommunikáció. Viszont, ha beszélünk ezekről, akkor lehet, hogy nem fajultak volna el ezek a dolgok

– mondta a terápián Roli, aki azt is kiemelte, hogy Lívi folyamatosan kereste a kifogásokat, ám pontosan nem közölte vele az okokat.

Amikor a szakértők tovább fejtegették Roli érzéseit, akkor ahelyett, hogy pontos választ adott volna, inkább innen is megpróbálta menekíteni magát. „Ezt kár tovább feszegetni. Nem tudok vele kapcsolódni. El kell fogadni, ha valaki így érzi és hiába húzni tovább. Nem tudok ebből a kapcsolatból többet kihozni” – jelentette ki a Házasság első látásra Rolija.

Roli és Viktor egymásnak feszültek a párterápián (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szakértője és Roli között konfliktus alakult ki

A pszichológus Líviának próbálta kihangsúlyozni, hogy miért nem tud kialakulni kettőjük között egy mélyebb kapcsolat.

Ami nagyon fontos, hogy ez nem rólad szól. Ez az ő csomagja, az ő blokkja és az ő traumája

– jegyezte meg Viktor, amire Roli már ingerülten válaszolt. „Ilyet ne beszéljünk, mert ezzel nem jutunk előbbre. Nekem nincsen traumám” – válaszolt Roli.

Azt gondolom, hogy nekem nincs traumám, ami volt, azt feldolgoztam saját magamnak. Teljesen kiegyensúlyozottnak gondolom magam. Azért vagyok feszült, mivel benne vagyok ebben a helyzetben, amit a hátam közepére sem kívánok

– mondta a kameráknak a Házasság első látásra szereplője.