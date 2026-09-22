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Te vajon elvérzel a szóelválasztás szabályain? Kőkemény helyesírási kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyelvtan
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 18:30
elválasztáshelyesírás kvíz
A legtöbbeknek zsigerből megy, akinek pedig nem, az bízik benne, hogy a szövegszerkesztő majd elvégzi helyette. Léteznek azonban olyan magyar szavak, amelyek elválasztási szabályait illik fejből tudni.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A magyar nyelvben a rossz helyen elvágott szavak teljesen megváltoztathatják a jelentést.
  • Egy hivatalos levélben vagy egy céges prezentációban megjelenő hibás elválasztás rontja a szerző hitelességét.
  • Kvízünkben tesztelheted a tudásod a magyar elválasztás szabályaival kapcsolatban.

A helyesírási hibák rontják az íráskép minőségét. Egy hivatalos levélben, esszében vagy üzleti ajánlatban a helyes elválasztás a figyelmesség és az igényesség jele. Te tudod, mennyire vagy igényes? Töltsd ki kvízünket és kiderül!

Írás közben helyes elválasztást alkalmazó fiatal férfi
Az elválasztás szabályait illik tudni, elvégre nem lehet mindenhol veled a mesterséges intelligencia. Fotó: New Africa

Trükkös szavak, amelyeknél könnyű elrontani az elválasztást

A legnagyobb buktatót az összetett szavak jelentik, mivel ezeknél az elválasztás alapvető szabálya szerint nem a kiejtést vagy az általános szótagolást kell követni, hanem a tagok határát kell figyelembe venni. Ha egy összetételt sima szótagolással próbálunk felbontani, értelmetlen vagy félrevezető töredékek keletkeznek. Erre a leginkább szemléletes példa a vasútállomás vagy a rendőrautó: az elsőt nem szabad úgy elvágni, hogy va-sút, hanem a tagolásnak a vas-út logikáját kell követnie, míg a másodikat a rend-őr és nem a ren-dőr elv szerint kell kezelni.

Igaz, hogy a modern szövegszerkesztők és a mesterséges intelligencia ma már automatikusan elválasztja a szavakat, a szabályok ismerete mégis nélkülözhetetlen, az MI ugyanis nem tévedhetetlen, és nem áll mindig a rendelkezésünkre. Nagyszerű mankó, de a magabiztos nyelvtudást nem helyettesíti.

A helyes elválasztás elsajátítása három kulcsfontosságú ok miatt fontos

1. A magyar nyelvben vannak olyan szavak, amelyeket a jelentésüktől függően máshogy kell elválasztani. Az MI csak statisztikai alapon dönt, és hibázhat a ritka vagy kétértelmű szavaknál.

2. Habár kevesebbet írunk kézzel, a vizsgákon (például az érettségin), hivatalos nyomtatványok kitöltésekor vagy egy gyors kézzel írt jegyzetnél nem hagyatkozhatunk a technológiára.

3. Az elválasztási szabályok tanulása (szótagolás, tőszavak és toldalékok elkülönítése) valójában a nyelv belső logikáját tanítja meg. Aki tud elválasztani, az jobban átlátja a magyar nyelv szerkezetét.

Elvérzel az elválasztás szabályain, vagy átmész a teszten? Ha készen állsz, kezdd el a kvízt!

KVÍZ

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Melyik a helyes?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu