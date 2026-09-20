Kitálalt a Házasság első látásra korábbi szereplője exéről, Jociról!

A Házasság első látásra harmadik évadának egyik szereplője volt Kármen, aki megszólalásaival könnyen szólva sem nyerte el a nézők szeretetét. Azonban az idei évadban szereplő Joci elárulta, hogy korábban kapcsolatban volt Kármennel. Az egykori szereplő most lapunknak mesélt az együtt töltött időről és a műsor jelenlegi helyzetéről. Elmondása szerint bízik abban, hogy exe Petrával megtalálja az összhangot, nem úgy, mint vele.

Kármen és Dani a Házasság első látásra harmadik évadában szerepeltek együtt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Kármenje nem kertelt korábbi párjáról

Az elején minden rendben volt. Semmibe nem tudtam belekötni, aztán jött egy pálfordulás és vége lett a kapcsolatunknak. Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor lesz az első konfliktus Petra és Joci között, amikor megmutathatja igazi énjét. Érdekel, hogy elmenekül-e, ahogy azt már megszoktam

– mondta lapunknak Kármen.

A Házasság első látásra korábbi szereplője azt is kiemelte a Borsnak, hogy az idei évadból ki számára a legérdekesebb. „Nekem Renátó egy nagyon érdekes figura. Tudom, hogy vágások alapján bárki feltüntethető rossz színben és érdekel, hogy ő mit hoz majd ki ebből a helyzetből” – mesélte Kármen.

Kármen kiemelte, hogy a Házasság első látásra 2026-os évadában VV Renátó számára a legérdekesebb személyiség (Fotó: Instagram)

Kármen nem örült volna, ha Renátót választják a szakértők maga mellé

Külsőre nekem nem jön be. Én futva menekültem volna, mivel számomra fontos, hogy egy férfinak legyen sportos múltja és kigyúrt legyen. Ha ez meglenne és nem tudtam volna róla semmit, akkor szerintem szimpatikus lenne. Azonban az egyik barátom biztos leadta volna a drótot, hogy ki áll az oltár előtt és akkor máshogy alakult volna az esküvő

– jegyezte meg a testépítő influenszer.

A negyedik évad egyik legmegosztóbb személyisége Máté lett, aki az elmúlt napokban elég sok embert kiakasztott viselkedésével. Kármen is kiemelte, hogy az elején elhitte a mesét, ám mostanában inkább sokat csalódott benne. „Vannak olyan megszólalásai, amik sebeket boncolgatnak, mivel Daninak is voltak ilyen jellemvonásai. Emiatt kezd antipatikus lenni, pedig nagyon éltem az Anastasia és Máté párosát” – jelentette ki Kármen.