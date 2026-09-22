Gyermekbántalmazás vádjával kell szembenézzen az anya, aki napokra magára hagytai kiskorú gyerekeit és kutyáját

Letartóztattak egy anyát Tennessee államban, miután a hatóságok szerint napokra magára hagyta négy gyermekét. A nőt gyermekbántalmazással, elhanyagolással és veszélyeztetéssel gyanúsítják. A Sullivan megyei seriffhivatal munkatársai szeptember 13-án, vasárnap helyi idő szerint délelőtt 9 óra körül érkeztek egy Kingsportban található házhoz, miután bejelentést kaptak arról, hogy négy gyermek egyedül tartózkodik otthon. A rendőrök beszéltek a gyerekekkel, akik elmondták, hogy édesanyjuk péntek óta nem volt otthon, és azóta nem is beszéltek. A hatóságok szerint a házban egészségtelen és veszélyes körülményeket találtak, emellett egy kutyát is felfedeztek, amelynek nem volt hozzáférése sem élelemhez, sem vízhez. A helyszínre ezért riasztották a gyermekvédelmi szolgálatot és a Sullivan megyei állatvédelmi hatóság munkatársait is.
A gyerekek édesanyját, a 33 éves Thea Chyanne Sorrellt és a 37 éves Matthew Brownt őrizetbe vették. Sorrellt három rendbeli, nyolc év alatti gyermek sérelmére elkövetett gyermekbántalmazással és -elhanyagolással, valamint egy-egy rendbeli állatkínzással és gyermek veszélyeztetésével vádolták meg. A nőt 50 ezer dolláros óvadék mellett a Sullivan megyei börtönben tartják fogva.
A rendőrök azt is megállapították, hogy Brown ellen két aktív elfogatóparancs volt érvényben Sullivan megyében: az egyik a próbaidő megsértése, a másik a bírósági megjelenés elmulasztása miatt. Emellett felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett.
A férfi átvizsgálása során a rendőrök feltehetően metamfetamint találtak a zsebében. A teherautóban egy kis, átlátszó barna zacskóra is bukkantak, amelyben a hatóságok szerint heroinnak vélt, barna, por állagú anyag volt. Emellett négy megtöltött lőfegyvert, lőszert, boxert, egy fejszét és mintegy 5 ezer dollár, kb. 2 millió forint készpénzt találtak. Brown engedélyezte a rendőröknek, hogy átkutassák az otthonát is. Ott további két lőfegyvert találtak.
A férfit ezt követően több súlyos bűncselekménnyel is megvádolták, többek között olyan ingatlan fenntartásával, ahol kábítószert értékesítenek, kábítószer gyártásával, szállításával, értékesítésével és birtoklásával, tiltott fegyverek birtoklásával, veszélyes bűncselekmény elkövetése közben lőfegyver birtoklásával négy rendben, valamint fegyver jogellenes viselésével vagy birtoklásával hét rendben. Emellett több, kábítószerrel kapcsolatos vétséggel és a próbaidő megsértésével is megvádolták, írja a People.
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