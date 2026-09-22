Gyermekbántalmazás vádjával kell szembenézzen az anya, aki napokra magára hagytai kiskorú gyerekeit és kutyáját

Letartóztattak egy anyát Tennessee államban, miután a hatóságok szerint napokra magára hagyta négy gyermekét. A nőt gyermekbántalmazással, elhanyagolással és veszélyeztetéssel gyanúsítják. A Sullivan megyei seriffhivatal munkatársai szeptember 13-án, vasárnap helyi idő szerint délelőtt 9 óra körül érkeztek egy Kingsportban található házhoz, miután bejelentést kaptak arról, hogy négy gyermek egyedül tartózkodik otthon. A rendőrök beszéltek a gyerekekkel, akik elmondták, hogy édesanyjuk péntek óta nem volt otthon, és azóta nem is beszéltek. A hatóságok szerint a házban egészségtelen és veszélyes körülményeket találtak, emellett egy kutyát is felfedeztek, amelynek nem volt hozzáférése sem élelemhez, sem vízhez. A helyszínre ezért riasztották a gyermekvédelmi szolgálatot és a Sullivan megyei állatvédelmi hatóság munkatársait is.

Gyermekbántalmazás miatt emeltek vádat az anya ellen Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A gyerekek édesanyját, a 33 éves Thea Chyanne Sorrellt és a 37 éves Matthew Brownt őrizetbe vették. Sorrellt három rendbeli, nyolc év alatti gyermek sérelmére elkövetett gyermekbántalmazással és -elhanyagolással, valamint egy-egy rendbeli állatkínzással és gyermek veszélyeztetésével vádolták meg. A nőt 50 ezer dolláros óvadék mellett a Sullivan megyei börtönben tartják fogva.

Gyermekbántalmazás miatt emeltek vádat az anya ellen, a férfi több vádponttal is szembe kell nézzen

A rendőrök azt is megállapították, hogy Brown ellen két aktív elfogatóparancs volt érvényben Sullivan megyében: az egyik a próbaidő megsértése, a másik a bírósági megjelenés elmulasztása miatt. Emellett felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett.

A férfi átvizsgálása során a rendőrök feltehetően metamfetamint találtak a zsebében. A teherautóban egy kis, átlátszó barna zacskóra is bukkantak, amelyben a hatóságok szerint heroinnak vélt, barna, por állagú anyag volt. Emellett négy megtöltött lőfegyvert, lőszert, boxert, egy fejszét és mintegy 5 ezer dollár, kb. 2 millió forint készpénzt találtak. Brown engedélyezte a rendőröknek, hogy átkutassák az otthonát is. Ott további két lőfegyvert találtak.