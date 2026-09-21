Házasság első látásra: Váratlan vendég forgatja fel Petra és Joci életét!

Petra és Joci eddigi kapcsolata elég gördülékenyen haladt a Házasság első látásra negyedik évadában. A feleség külön terápián járt gyerekkori sérelmei miatt, amiben férje is támogatta. Joci pedig egy visszahúzódó és szerelmes karaktert vett fel, amivel sikerült elhódítani Petra szívét. Azonban az, hogy meddig folytatódik ez a tündérmese, majd kiderül. Joci édesapja érkezik látogatóba, aki már az esküvőn is eléggé kellemetlen helyzetbe hozta fiát, most pedig Petrát vonja kérdőre több tulajdonsága miatt is.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Petra és Joci első konfliktusuk elé nézhetnek (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai nem erre számítottak

Joci már a találkozó előtt tartott attól, hogy édesapja gátlástalan stílusa miatt mit fog szólni feleségéhez és a közös lakáshoz. Ebben pedig nem kellett csalódnia, mivel alig foglaltak helyet, az apuka egyből kikezdte Petrát.

Ne figyelj ide, mert nem fog tetszeni. Mennyasszony voltál, odajöttél hozzám és nem tetszettél. Viszont most, hogy megpillantottalak, nagyon meglepődtem. Édesanyám egy nagyon bölcs asszony volt és azt mondta, hogy: „Kisfiam, az összes p*nát tiszteld, mert az az élet hordozója”

— jegyezte meg Joci édesapja.

Az újdonsült férj kifejezetten visszafogott volt a vacsora közben, Petra szerint az apuka mellett jobban érződik férjén a feszültség.

A Házasság első látásra Petrája jól viselte apósa kemény szavait (Fotó: TV2)

Joci édesapja ezek után sem kímélte menyét

A tanulmányok is szóba kerültek a beszélgetés során, amiben a férj is kiemelte, hogy apukája nem szokott lágyszívű lenni. Elmondása szerint ép testben, ép lélek, mindig ez volt a mondása. Joci pont ezért kezdett el a birkózással foglalkozni és ezért tanult sokáig.

A szókimondó apuka miatt komolyabb feszültség alakult ki a pár között, azonban ennek már nem látták nyomát, amikor a Házasság első látásra egy másik párjával mentek találkozni.

Ma 19:50-kor pedig kiderül, hogy Joci és Petra mennyire tudják megbeszélni ezeket az elvárásokat az apuka részéről és mégis hogyan érezte magát Petra, miközben sarokba volt szorítva Joci édesapja által.