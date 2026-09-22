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Angelina Jolie fia is hátat fordított Brad Pittnek: újabb gyerekétől kapott gyomrost a színész

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors névváltoztatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 14:30
ZaharaShiloh JolieMaddoxBrad PittAngelina Jolie
Maddox is követte testvérei példáját és végleg hátat fordított apjának. Angelina Jolie fia hivatalosan is elhagyta Brad Pitt vezetéknevét.
Fekete Ágnes
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Újabb csapás érte Brad Pittet. Legidősebb fia hivatalosan is elhagyta a Pitt vezetéknevet, így ezentúl jogilag Maddox Chivan Jolie néven szerepel. És bár a döntést egy Los Angeles-i bíró még csak most, szeptember 14-én hagyta jóvá, Maddox már egy ideje kizárólag az édesanyja, Angelina Jolie vezetéknevét használta a nyilvánosság előtt.

Angelina Jolie legidősebb fia, Maddox sem Pitt többé.
Angelina Jolie legidősebb fia, Maddox hivatalosan is elhagyta Brad Pitt vezetéknevét (Fotó: RW/Northfoto)
  • Angelina Jolie fia végleg hátat fordított apjának
  • A 25 éves Maddox hivatalosan is megvált Brad Pitt vezetéknevétől
  • Nem ő az első, több testvére – Shiloh, Zahara, Vivienne – is már erre a döntésre jutott. 

Angelina Jolie fia is hátat fordított apjának, Brad Pittnek

Angelina Jolie és Brad Pitt legidősebb fia hivatalosan is elhagyta édesapja vezetéknevét, miután a Los Angeles-i bíróság jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét. A 25 éves fiú ezentúl Maddox Chivan Jolie néven szerepel. A dokumentumok szerint a kérelmet szeptember 14-én hagyták jóvá, és az eljárás során nem érkezett kifogás a névváltoztatás ellen. Maddox a meghallgatáson távolról, videókapcsolaton keresztül vett részt az ügyvédje mellett.

Már jó ideje csak édesanyja vezetéknevét használja

Angelina Jolie fia jó ideje vár arra, hogy véglegesítsék döntését. A névváltoztatási kérelmet ugyanis már májusban benyújtotta. És bár a bírósági dokumentumokban konkrétan nem részletezte, mi áll a döntése hátterében, Maddox már februárban Angelina Jolie Couture című filmjének – amelyben segédrendezőként dolgozott – stáblistáján is csak Maddox Jolie néven szerepelt. 

Angelina Jolie évek óta egyedül neveli gyerekeit.
Angelina Jolie gyerekei közül már többen  is hátat fordított apjuknak, Brad Pittnek (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Nem ő az első testvér, aki elhagyta a Pitt vezetéknevet

Maddox döntése egyáltalán nem példa nélküli a családban. Az elmúlt években több testvére is eltávolodott a színész vezetéknevétől. Elsőként Shiloh lépett hivatalosan. Ő már 2024-ben, a 18. születésnapján úgy döntött, hogy hátat fordít apjának. Zahara ugyan még hivatalosan nem vitte végig a folyamatot, de már egy jó ideje nem használja Brad Pitt vezetéknevét. Az ő bírósági tárgyalása szeptember végén lesz. Vivienne pedig hasonlóan várja a véglegesítést, neki novemberre van kitűzve a meghallgatása. 

 

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