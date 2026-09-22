Angelina Jolie fia is hátat fordított Brad Pittnek: újabb gyerekétől kapott gyomrost a színész

Újabb csapás érte Brad Pittet. Legidősebb fia hivatalosan is elhagyta a Pitt vezetéknevet, így ezentúl jogilag Maddox Chivan Jolie néven szerepel. És bár a döntést egy Los Angeles-i bíró még csak most, szeptember 14-én hagyta jóvá, Maddox már egy ideje kizárólag az édesanyja, Angelina Jolie vezetéknevét használta a nyilvánosság előtt.

Angelina Jolie legidősebb fia, Maddox hivatalosan is elhagyta Brad Pitt vezetéknevét (Fotó: RW/Northfoto)

Angelina Jolie fia végleg hátat fordított apjának

fia végleg hátat fordított apjának A 25 éves Maddox hivatalosan is megvált Brad Pitt vezetéknevétől

hivatalosan is megvált vezetéknevétől Nem ő az első, több testvére – Shiloh, Zahara, Vivienne – is már erre a döntésre jutott.

Angelina Jolie fia is hátat fordított apjának, Brad Pittnek

Angelina Jolie és Brad Pitt legidősebb fia hivatalosan is elhagyta édesapja vezetéknevét, miután a Los Angeles-i bíróság jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét. A 25 éves fiú ezentúl Maddox Chivan Jolie néven szerepel. A dokumentumok szerint a kérelmet szeptember 14-én hagyták jóvá, és az eljárás során nem érkezett kifogás a névváltoztatás ellen. Maddox a meghallgatáson távolról, videókapcsolaton keresztül vett részt az ügyvédje mellett.

Már jó ideje csak édesanyja vezetéknevét használja

Angelina Jolie fia jó ideje vár arra, hogy véglegesítsék döntését. A névváltoztatási kérelmet ugyanis már májusban benyújtotta. És bár a bírósági dokumentumokban konkrétan nem részletezte, mi áll a döntése hátterében, Maddox már februárban Angelina Jolie Couture című filmjének – amelyben segédrendezőként dolgozott – stáblistáján is csak Maddox Jolie néven szerepelt.

Angelina Jolie gyerekei közül már többen is hátat fordított apjuknak, Brad Pittnek (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Nem ő az első testvér, aki elhagyta a Pitt vezetéknevet

Maddox döntése egyáltalán nem példa nélküli a családban. Az elmúlt években több testvére is eltávolodott a színész vezetéknevétől. Elsőként Shiloh lépett hivatalosan. Ő már 2024-ben, a 18. születésnapján úgy döntött, hogy hátat fordít apjának. Zahara ugyan még hivatalosan nem vitte végig a folyamatot, de már egy jó ideje nem használja Brad Pitt vezetéknevét. Az ő bírósági tárgyalása szeptember végén lesz. Vivienne pedig hasonlóan várja a véglegesítést, neki novemberre van kitűzve a meghallgatása.