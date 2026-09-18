Házasság első látásra: A terápia után Roli és Lívia ismét összebalhézott

Rolinak és Líviának volt mit megbeszélnie és úgy tűnt, sikerült is, ám a hazaérkezés után kiderült, hogy még mindig vannak komoly problémák házasságukban. A Házasság első látásra szereplői beleegyeztek abba, hogy egy külön párterápián vesznek majd részt, amire nagyon is szükség lesz, elnézve a csütörtöki balhéjukat. Roli elárulva érzi magát, míg Lívia megsértődve, amiért férje hazugnak nevezte őt.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Líviának folyamatosan azért kell aggódnia, hogy férje ismét megpattan (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Livije kiakasztotta férjét

A páros szívesen visszatért volna abba az állapotba, ahol a nászúton voltak, azonban ennek egy bökkenője volt. Míg Livi benne lett volna, addig Roli kijelentette, hogy ő már nem szeretné kapcsolatként folytatni a kísérletet.

Ott vagyunk eltévedve, hogy én az elejétől kezdve barátian álltam ehhez, te pedig csak most kezded ezt

– jelentette ki a feleség.

A probléma ezzel csak az Roli szerint, hogy eddig nem közölte ezt a tényt vele Livi, így a férj teljesen meglepődött a kijelentésen. „Az egészben az fájt a legjobban, hogy ezt nem közölte velem az elején és nem volt velem őszinte. Azt gondolom, hogy egy kapcsolatban ez a legfontosabb. Én, amiket tettem, azokat őszintén tettem, biztos hibáztam, de tudtam bocsánatot kérni” – jegyezte meg Roli.

A Házasság első látásra Rolija kijelentette, hogy nem bírja tovább ezt a kapcsolatot (Fotó: TV2)

Livi ezek után csak menteni szerette volna a menthetőt

Roli szembesítette feleségét mindazzal, amit korábban mondott, ám Lívia szerint ő nyitott volt az esküvőn és úgy tekintett férjére, mint nő a férfire. Ezek után Roli hazugnak nevezte feleségét, amire Livi teljesen kiakadt.

Ez sértő és én egy nagyon őszinte ember vagyok. Pontosan azért vannak konfliktusaim, mert kimondom, amit gondolok. Úgy adom elő, ahogy érzek és az nem hazugság

– mondta a Házasság első látásra Livije.

Végül a heves vita után a pár úgy döntött, hogy nem folytatják ezt az adok-kapokot és inkább elteszik magukat holnapra. Úgy tűnik, óriási szükség van kettőjüknek ahhoz, hogy leüljenek beszélni a szakértőkkel, mivel a folyamatos vitázást már mindketten megunták.

A pénteki adásból pedig majd kiderül, hogy mekkora segítség lesz nekik a párterápia.