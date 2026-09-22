A pap kutyája harangozik Krétán – videón a legszorgalmasabb templomszolga

Egy dél-krétai faluban a helyi pap kutyája rendszeresen segít a templomi harangozásban.

A harangozó kutyáról készült videót több százezren látták már.

A szorgalmas eb a falu egyik kedvenc lakója, amely nem mellesleg új tagokat is vonz a gyülekezetbe.

A történet főszereplője Giannisz atya házi kedvence, amely egy dél-krétai faluban él, és láthatóan teljes energiával részt vesz a hitgyülekezet életében. A felvételen jól látszik, ahogy a kis termetű kutya újra és újra nekifeszül a harang kötelének, hogy percre pontosan megkongathassa.

A Krétán élő kutya szívügyének tekinti a templomi feladatok ellátását. Fotó: Agent Wolf

A szorgalmas kutya imádja a templom körüli munkát

Nem mellesleg mára a helyi közösség kedvenc figurájává vált. Úgy tűnik, számára a harangozás nem egyszerű játék: amikor elérkezik az idő, teljes komolysággal lát munkához. A templomnál készült videó hamar meghódította az internetet, és több százezer megtekintést gyűjtött a közösségi oldalakon. A kommentelők között akadtak, akik szerint a kutya nagyobb odaadással végzi egyházi kötelességét, mint némelyik ember.

Mások tréfásan Szent Modestoszt, az állatok védőszentjét emlegették, mintha a lelkes harangozó különleges áldást és felhatalmazást kapott volna tőle erre a szerepre.

„Mióta a kutyám felel a harangozásért, új tagokkal bővült a gyülekezetünk. Úgy tűnik, ilyen apró dolgok is elegendők ahhoz, hogy emberek elkezdjenek érdeklődni az egyházi tanítások iránt” – osztotta meg gondolatát egy kommentben a büszke atya.

Habár a szorgos eb aligha tudja, mekkora népszerűségre tett szert az interneten, egy biztos: amikor megszólal a harang, Kréta ezen apró településén már mindenki tudja, ki áll a háttérben.

Tekintsd meg a népszerű videót te is:

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