Íme a legőrültebb halloweeni dekorációk, amiktől a szomszéd is felsikít

A rémisztő figurák és faragott arcok távol tartják a házaktól a túlvilágról átmerészkedő ártó szellemeket.

A halloweeni tökök egy Jack nevű részeges kovács folklórjához köthetők, aki csapdába csalta az ördögöt.

Mutatjuk a legőrültebb halloweeni dekorokat!

A legőrültebb halloweeni dekorációk teljesen új szintre emelik az ijesztgetést, legyen szó gigantikus szörnyekről, egész házakat beborító szellem-installációkról vagy kreatív háztáji rémségekről. Íme a leglátványosabb és legőrültebb halloweeni dekorációk!

Halloweeni dekorációk segítségével pillanatok alatt kísérteties, mégis hangulatos atmoszférát teremthetsz otthonodban és a kertben egyaránt.

Fotó: Just dance

Elmebeteg és kreatív halloweeni dekorációk

Október 31-én a kelta hagyományokból eredő mindenszentek előestéjét, a halloweent ünnepeljük, amikor a hiedelmek szerint elmosódik a határ az élők és a holtak világa között. A jelmezek és a halloweeni rituálék célja a bolyongó szellemek elijesztése. Az emberek ijesztő maszkokat öltenek, hogy összezavarják és elűzzék a visszatérő lelkeket.

Bár hazánkban sokan még ma is idegenkednek ettől az importált ünneptől, a fiatalabb generációk körében a látványos halloweeni dekorációk és a tematikus házibulik egyre inkább a vidám, őszi szórakozás kihagyhatatlan részévé válnak.

Kovácsoltvas lámpa koponyával

A kovácsoltvas és a csontváz kontrasztja azonnal egy gótikus kísértetház bejáratává változtatja a legegyszerűbb kertkaput is. Ha pedig éjszaka egy apró, elemes villódzó mécsest is elrejtesz a koponya belsejében, garantáltan úgy fog tűnni, mintha az ősi őrszem szemei lángolnának a sötétben. Kísértetiesen stílusos!

A ház bejárata, a terasz és az előkert tökéletes helyszín a vendégek és a járókelők ijesztgetésére

Forrás: Olvasói fotó

Kripta a kertben

Ez a fotó tökéletes bizonyítéka annak, amikor valaki nem aprózza el a készülődést. A kompozíció sztárja egyértelműen a toronyszerű, roggyant óraház – amelynek számlapja talán az örökké tartó éjfélt mutatja –, mellette pedig egy takaros kis kripta kapott helyet, ahonnan épp egy csontvázkar nyúlik ki üdvözlésre. A szétszórt csontok és az akasztófa tökéletes egyensúlyt teremtenek a mesebeli és a hátborzongató hangulat között. Ez már nem csak dekoráció, ez egy kész halloweeni meseország!

Hátborzongató hangulat megteremtve, jöhetnek a szemgolyós aperolok!

Forrás: Olvasói fotó

A méret halloweenkor számít csak igazán

Ez az óriási világító csontváz a földbőr tör elő. A koponyájába épített, vörösen izzó LED-világítás sötétedés után szinte hipnotizálja a látogatókat. Rémes látvány!