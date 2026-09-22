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„Nem fogok eltűnni a Megasztár után” - A műsor korábbi versenyzője nagy hibát követett el!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 13:00
Megasztárrapper
A tehetségkutató műsorokkal sokszor előfordul, hogy valaki tényleg tehetséges és látszik rajta, hogy akár nagy karriert futhat be, aztán valami történik és egyszer csak semmit nem hallani róla. A Megasztár korábbi versenyzőjével, Pyfuval is ez történt.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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A Megasztár egy ugródeszka lehet olyan embereknek, akiknek a tehetség megvan, de nem tudják hogyan álljanak neki a zenélésnek. Pont ezért vannak a mesterek, Marics Peti, Dallos Bogi, Herceg Erika és T. Danny, hogy elindítsák őket egy úton. Azonban azt sokan elfelejtik, hogy utána, bár a barátság megmaradhat, de saját maguknak kell tovább dolgozni azon az úton. A pénz és a hírnév sokakat befolyásol, ezért is tűnnek el olyan emberek a süllyesztőbe, akiknek a tehetségük megvolt, de az akaratuk nem.

Megasztár élő showjában Pyfu szerepelt.
A Megasztár tavalyi évadának harmadik helyezett versenyzője úgy érzi, hogy akkora hibát követett el, amivel ő is egy elfelejtett tehetség lett (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár korábbi versenyzője, Pyfu azt hitte, hogy tudja a megoldást

Amikor bekerültem a Megasztárba, akkor egy dologban biztos voltam, hogy én nem fogok eltűnni utána. Oszt mi lett? Eltűntem.

— kezdte videóját az énekes.

A fiatal generáció már sok olyan embert látott, aki tehetsége ellenére nem tudott sikeres lenni, ám Pyfu azt hitte, hogy pontosan tudja, mit rontanak el. „Mikor bekerültem a műsorba, már körülbelül öt éve zenéltem egy barátommal és folyamatosan fejlődtünk. Láttam sok olyan srácot tehetségkutatókban, akik ügyesek voltak, mégis eltűntek. Azt gondoltam, hogy tudom erre a megoldást, még pedig azt, hogy ők nem nyomták ezer százalékon a közösségi médiát. A műsor alatt is próbáltam sok videót feltölteni, amiknek nagy sikerük volt, harmadik lettem a Megasztárban, kijött a Svindler Marics Petivel, hirtelen mindenhol ott voltam. Innen azt hittem, hogy csak tovább kell vinni ezt a felhajtást, de ez nem tartott  örökké” — jegyezte meg a Megasztár korábbi versenyzője, aki egy újabb videóban legnagyobb hibájáról mesélt.

Pyfu azt hitte, ő nem fog eltűnni.
Bíró Csongor, Lengyel Johanna, Marics Peti és Pyfu a Megasztár 2025-ös évadának élő show-jában (Fotó: Gáll Regina)

Pífu: „A karrierem legnagyobb hibáját akkor követtem el, amikor a legtöbben figyeltek rám”

Véget ért a Megasztár és rohadt nagy lendület volt körülöttem. Elkezdtek felismerni az utcán, pörögtek a videók, jöttek a hírek és ott volt egy csomó lehetőség. Decemberben felléptem a Papp László Arénában a ValMar előtt, ami szintén nem sikerült olyan jól. Aztán itt jön a hiba, hogy márciusig nem adtam ki semmilyen zenét. Én nyomtam volna, de abban maradtunk, hogy inkább várunk a tökéletes durranásra. Ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövethettem. Itt inkább mozgásra lett volna szükség és nem tökéletes dalra

— emelte ki Pyfu.

Az énekes kitért a Mihályfi Lucával közös dalára is, amit szerinte egyikőjük sem érez magáénak. Elmondása szerint örül, hogy az emberek hallgatják, de többet várt attól a számtól is.

@p.y.f.u_ Es meg csak most jon majd a tuti resze😩 #fyppp #nekedbee #megasztar #magyartiktok ♬ eredeti hang - pyfu

 

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