„Órákon keresztül közvetlenül mellette maradt” – képtelen volt elengedni halott kicsinyét a gyászoló bálnaanya – szívszaggató videó

Szívszorító videó mutatja meg, hogy a bálnák az emberekhez hasonlóan gyászolhatják elveszített utódaikat. A tavaly, Ausztrália Gold Coast régiójának déli partjainál készült felvételen egy nőstény hosszúszárnyú bálna látható, amely egy vélhetően már elpusztult borjúnak adott életet.
Az anya egy másik, őt kísérő bálnával együtt órákon át az elpusztult borjú mellett maradt, a kutatók szerint pedig elképzelhető, hogy akár napokig sem hagyta magára.
A Griffith Egyetem kutatói úgy vélik, hogy a megfigyelt viselkedés arra utalhat, hogy a hosszúszárnyú bálnák anyái az utódjuk elvesztése után a gyászhoz hasonló érzelmi reakciót élhetnek át.
Az anya az elpusztult borjú mellett maradt, folyamatosan figyelte, és több órán – talán akár napokon – keresztül közvetlenül mellette helyezkedett el
– mondta a kutatás vezető szerzője, Dr. Olaf Meynecke.
A kutató szerint az anya viselkedése több szempontból is az utód gondozására, óvására emlékeztetett. Hasonló reakciókat más, összetett társas kapcsolatokban élő emlősöknél is dokumentáltak már elpusztult társaik mellett.
A megfigyelt viselkedés erős, ösztönös anyai kötődésre utalt a borjú iránt
– tette hozzá a kutató.
Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a fogascetek és a delfinfélék különleges figyelmet fordíthatnak elpusztult társaikra. A kutatók szerint azonban most először sikerült hasonló viselkedést dokumentálni egy sziláscetnél.
A szívszorító jelenetnek Andrew Mulville, a Sea World Foundation mentőhajójának kapitánya is szemtanúja volt.
Amikor rájöttem, mi történik valójában, teljesen megdöbbentem. Első pillantásra azt hittem, egyszerűen két bálna pihen a víz felszínén, de a viselkedésük szokatlan volt. Egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmit fogok látni aznap a tengeren
– idézte fel.
A kutatók abban bíznak, hogy a ritka megfigyelés közelebb vihet annak megértéséhez, hogyan reagálnak más állatfajok a hozzájuk közel álló egyedek elvesztésére.
Dr. Olaf Meynecke szerint az eset arra is rámutat, mennyire fontos a ritkán megfigyelhető újszülöttkori elhullások és az azokat követő viselkedés szisztematikus dokumentálása. Ezek segítségével ugyanis a kutatók pontosabb képet kaphatnak arról, milyen kognitív, érzelmi és evolúciós jelentősége lehet annak, ahogyan a nagytestű bálnák elpusztult társaikhoz viszonyulnak.
Annak megértése, hogyan reagálnak az állatok a halálra, betekintést enged érzelmi világukba, társas kötődéseikbe és kognitív képességeikbe
– tette hozzá a kutató a Daily Mail szerint.
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