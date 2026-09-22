Az exeit szidta a neten: Channing Tatum lebukott a kamu Instagram-oldalával

Channing Tatum neve egy egészen bizarr Instagram-botrány miatt került a figyelem középpontjába. A rajongók egy 'bidness_nonya' néven futó fiókra figyeltek fel, amely állítólag rendszeresen trollkodó megjegyzéseket tett a Magic Mike sztárjának egykori párjaira, miközben feltűnően gyakran védte magát a színészt. A legnagyobb gyanút pedig az keltette, hogy a profilt egy időben állítólag maga a színész is követte, sőt volt, hogy csak ő volt az egyetlen követője.
Az interneten pillanatok alatt elterjedt egy elmélet, arról, hogy Channing Tatum létrehozott egy úgynevezett 'burner accountot', vagyis egy olyan másodlagos, anonim profilt, amelyről név nélkül trollkodhatott más bejegyzések alatt. A kamu profil 'bidness_nonya' néven futott és sokáig kizárólag csak egy követője volt: Channing Tatum Instagram-oldala. Ez önmagában természetesen semmit nem bizonyít, de a kamuprofil hozzászólásai miatt rögtön beindultak a találgatások. A kommentek ugyanis meglehetősen személyes témákat érintettek. A fiók több alkalommal pozitívan beszélt a színészről, miközben exeit meglehetősen kemény megjegyzésekkel illette.
A legnagyobb port az a hozzászólás kavarta, amely Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolatával foglalkozott. A fiók egy, a párról szóló DeuxMoi-bejegyzés alatt azt írta: 'just here for the hate', vagyis azt, hogy 'azért van ott, hogy gyűlölködjön'. A profil azonban nem állt meg ennél. Egy másik kommentben Chaninng Tatum volt feleségére is meglehetősen durva megjegyzést tett. A 'bidness_nonya' azt állította, hogy Jenna Dewan csak a színész pénzét próbálta megszerezni. És amíg a Magic Mike sztárjának exeit állandóan csak kritizálta, a színészt kifejezetten dicsérte. Éppen ezért a rajongók számára egyre inkább gyanússá vált, hogy Channing Tatum állhat a kamuprofil mögött.
És miután az elmélet futótűzként terjedni kezdett, a helyzet újabb fordulatot vett. A beszámolók szerint Channing Tatum időközben kikövette a profilt, az anonim oldal pedig eltűnt vagy deaktiválódott. Ez persze nem csillapította a találgatásokat. Éppen ellenkezőleg: a közösségi médiában egyre többen próbálják megfejteni, ki lehetett valójában a profil mögött.
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