Az exeit szidta a neten: Channing Tatum lebukott a kamu Instagram-oldalával

Channing Tatum neve egy egészen bizarr Instagram-botrány miatt került a figyelem középpontjába. A rajongók egy 'bidness_nonya' néven futó fiókra figyeltek fel, amely állítólag rendszeresen trollkodó megjegyzéseket tett a Magic Mike sztárjának egykori párjaira, miközben feltűnően gyakran védte magát a színészt. A legnagyobb gyanút pedig az keltette, hogy a profilt egy időben állítólag maga a színész is követte, sőt volt, hogy csak ő volt az egyetlen követője.

Channing Tatum egy roppant kínos Instagram-botrányba keveredett (Fotó: Marty/MediaPunch / Northfoto)

A Magic Mike sztárja egy Instagram-botrányba keveredett

sztárja egy Instagram-botrányba keveredett A rajongók szerint 'Channing Tatum kamu Instagram-oldalt ' hozott létre, ami a ' bidness_nonya ' néven futott és legfőképpen a színész exeinek bejegyzései alatt hagyott bántó megjegyzéseket

' hozott létre, ami a ' ' néven futott és legfőképpen a színész exeinek bejegyzései alatt hagyott bántó megjegyzéseket Az interneten úgy jöttek rá az átverésre, hogy a profilt maga a sztár is követte és volt, hogy csak ő volt az egyetlen követője

Channing Tatum lebukott a kamu Instagram-oldalával

Az interneten pillanatok alatt elterjedt egy elmélet, arról, hogy Channing Tatum létrehozott egy úgynevezett 'burner accountot', vagyis egy olyan másodlagos, anonim profilt, amelyről név nélkül trollkodhatott más bejegyzések alatt. A kamu profil 'bidness_nonya' néven futott és sokáig kizárólag csak egy követője volt: Channing Tatum Instagram-oldala. Ez önmagában természetesen semmit nem bizonyít, de a kamuprofil hozzászólásai miatt rögtön beindultak a találgatások. A kommentek ugyanis meglehetősen személyes témákat érintettek. A fiók több alkalommal pozitívan beszélt a színészről, miközben exeit meglehetősen kemény megjegyzésekkel illette.

Channing Tatum állítólagos kamuprofilja állandóan kritizálta a színész exeit, többek között Zoë Kravitzet is (Fotó: PA / Northfoto)

Channing Tatum exei voltak célkeresztben

A legnagyobb port az a hozzászólás kavarta, amely Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolatával foglalkozott. A fiók egy, a párról szóló DeuxMoi-bejegyzés alatt azt írta: 'just here for the hate', vagyis azt, hogy 'azért van ott, hogy gyűlölködjön'. A profil azonban nem állt meg ennél. Egy másik kommentben Chaninng Tatum volt feleségére is meglehetősen durva megjegyzést tett. A 'bidness_nonya' azt állította, hogy Jenna Dewan csak a színész pénzét próbálta megszerezni. És amíg a Magic Mike sztárjának exeit állandóan csak kritizálta, a színészt kifejezetten dicsérte. Éppen ezért a rajongók számára egyre inkább gyanússá vált, hogy Channing Tatum állhat a kamuprofil mögött.