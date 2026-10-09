Megdőlt a nagy fogyókúrás mítosz: üdítőt is ihatunk diétázás közben

A diéta során a legtöbben a vizet tartják az egyetlen elfogadható italnak, míg a zéró üdítőket gyakran száműzik az étrendből. Egy friss, 493 résztvevő bevonásával végzett kutatás azonban meglepő eredményt hozott. Kiderült, hogy mégsem ördögtől valók a cukormentes üdítők, sőt néha hatásosabbak is lehetnek, mint a víz.
A diéta és a fogyókúra kapcsán rengeteg tanács kering az interneten. Sokan úgy vélik, hogy a sikeres fogyás érdekében csak víz kerülhet a pohárba, míg a cukormentes üdítő, a cukormentes szörp vagy más édes ízű italok kizárólag hátráltatják az eredményeket.
A Liverpooli Egyetem kutatói azonban egy nagyszabású vizsgálat során arra jutottak, hogy ez nem feltétlenül igaz. A kutatásban 493 olyan felnőtt vett részt, aki túlsúllyal vagy elhízással küzdött, és egy szervezett testsúlycsökkentő program tagja volt. Az egyik csoport kizárólag vizet fogyasztott, míg a másik rendszeresen diétás üdítőt ivott.
A kutatás végére mindkét csoport jelentős súlycsökkenést ért el. A diétás üdítőt fogyasztók átlagosan 4,8 kilogrammot fogytak, míg a vizet ivók 3,7 kilogrammtól szabadultak meg. A kutatók szerint a két eredmény között nem volt szignifikáns különbség. A tanulmány szerzői azt is kiemelték, hogy a cukormentes diéta részeként fogyasztott édesítőszeres italok nem mutattak olyan hatást, amely hosszú távon akadályozta volna a testsúlycsökkentést. A vizsgálat során olyan édesítőszereket tartalmazó italokat használtak a résztvevők, amelyek bármelyik kisboltban megkaphatók.
„Eredményeink nem támasztják alá azt a mítoszt, hogy az édesítőszeres üdítők megzavarnák az étvágy szabályozását vagy hosszú távú anyagcsere-károsodást okoznának. A programunkban részt vevők két éven át képesek voltak fogyni és megtartani a testsúlyukat. Azok is, akik vizet ittak, és azok is, akik cukormentes üdítőket" – nyilatkozta az Uniladnek a Liverpooli Egyetem kutatója, Joanne Harrold.
A kutatás nem azt sugallja, hogy a víznél jobb választás lenne egy zéró üdítő. A szakemberek szerint a víz továbbra is az egyik legegészségesebb ital. Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy azoknak sem kell bűntudatot érezniük, akik időnként diétás üdítőt fogyasztanak. A megfelelően kialakított étrend és és testmozgás mellett ezek az italok nem jelentenek akadályt a fogyásban.
Nem a diétánk típusa, hanem az elhivatottságunk és a kitartásunk számít
A szakértők régóta hangsúlyozzák, hogy a sikeres diéta nem egyetlen élelmiszeren vagy italon múlik. Legyen szó japán diétáról, keto diétáról, vagy éppen bármelyik másik jelenleg népszerű étrendről, a tartós eredményt elsősorban az energiamérleg, a kalóriadeficit, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a pihentető alvás hozza meg.
A mostani vizsgálat azért fontos, mert rámutat, hogy a diétás étrend nem feltétlenül válik kevésbé hatékonnyá attól, ha valaki alkalmanként cukormentes üdítőt is fogyaszt, ha mellette minden más szabályt betart a fogyókúra közben.
Cukormentes üdítőital házilag? Mutatjuk, hogyan készítsd el:
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