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Megdőlt a nagy fogyókúrás mítosz: üdítőt is ihatunk diétázás közben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 11:30
vízivásdiétaüdítő
A legtöbben úgy gondolják, hogy a sikeres fogyás egyik alapfeltétele, hogy le kell mondaniuk az üdítőitalokról, ám egy új kutatás szerint ez korántsem igaz. Egy friss felmérés adatai arról árulkodnak, hogy a diéta alatt fogyasztott cukormentes üdítők nem feltétlenül akadályozzák a kilók leadását, sőt a hosszú távú eredményeket tekintve a vízzel is felvehetik a versenyt.
K.B.
A szerző cikkei
  • Cikkünkben bemutatjuk a legújabb kutatási eredményeket azzal kapcsolatban, hogy valóban le kell-e mondanunk az üdítők ivásáról a fogyás érdekében.
  • Eláruljuk, miért lehetnek jó alternatívák a cukormentes üdítők, ha valami édesre vágynánk diéta alatt.
  • Kifejtjük, miért dőlt meg az egyik alapnak hitt fogyókúrás szabály.

A diéta során a legtöbben a vizet tartják az egyetlen elfogadható italnak, míg a zéró üdítőket gyakran száműzik az étrendből. Egy friss, 493 résztvevő bevonásával végzett kutatás azonban meglepő eredményt hozott. Kiderült, hogy mégsem ördögtől valók a cukormentes üdítők, sőt néha hatásosabbak is lehetnek, mint a víz.

Limonádé készítése diéta során
Diéta cukormentes üdítővel? Igen! Egy kutatás szerint a zéró üdítőt fogyasztók hasonló eredményeket értek el a fogyás terén, mint azok, akik kizárólag vizet ittak Fotó: 123RF

Diétás üdítők és vízfogyasztás: kiderült, melyik hatékonyabb, ha fogyásról van szó

A diéta és a fogyókúra kapcsán rengeteg tanács kering az interneten. Sokan úgy vélik, hogy a sikeres fogyás érdekében csak víz kerülhet a pohárba, míg a cukormentes üdítő, a cukormentes szörp vagy más édes ízű italok kizárólag hátráltatják az eredményeket.

A Liverpooli Egyetem kutatói azonban egy nagyszabású vizsgálat során arra jutottak, hogy ez nem feltétlenül igaz. A kutatásban 493 olyan felnőtt vett részt, aki túlsúllyal vagy elhízással küzdött, és egy szervezett testsúlycsökkentő program tagja volt. Az egyik csoport kizárólag vizet fogyasztott, míg a másik rendszeresen diétás üdítőt ivott.

Meglepő eredményeket hozott a fogyókúra

A kutatás végére mindkét csoport jelentős súlycsökkenést ért el. A diétás üdítőt fogyasztók átlagosan 4,8 kilogrammot fogytak, míg a vizet ivók 3,7 kilogrammtól szabadultak meg. A kutatók szerint a két eredmény között nem volt szignifikáns különbség. A tanulmány szerzői azt is kiemelték, hogy a cukormentes diéta részeként fogyasztott édesítőszeres italok nem mutattak olyan hatást, amely hosszú távon akadályozta volna a testsúlycsökkentést. A vizsgálat során olyan édesítőszereket tartalmazó italokat használtak a résztvevők, amelyek bármelyik kisboltban megkaphatók.

„Eredményeink nem támasztják alá azt a mítoszt, hogy az édesítőszeres üdítők megzavarnák az étvágy szabályozását vagy hosszú távú anyagcsere-károsodást okoznának. A programunkban részt vevők két éven át képesek voltak fogyni és megtartani a testsúlyukat. Azok is, akik vizet ittak, és azok is, akik cukormentes üdítőket" – nyilatkozta az Uniladnek a Liverpooli Egyetem kutatója, Joanne Harrold.

Akkor mégis mit igyunk diéta alatt?

A kutatás nem azt sugallja, hogy a víznél jobb választás lenne egy zéró üdítő. A szakemberek szerint a víz továbbra is az egyik legegészségesebb ital. Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy azoknak sem kell bűntudatot érezniük, akik időnként diétás üdítőt fogyasztanak. A megfelelően kialakított étrend és és testmozgás mellett ezek az italok nem jelentenek akadályt a fogyásban.

Nem a diétánk típusa, hanem az elhivatottságunk és a kitartásunk számít

A szakértők régóta hangsúlyozzák, hogy a sikeres diéta nem egyetlen élelmiszeren vagy italon múlik. Legyen szó japán diétáról, keto diétáról, vagy éppen bármelyik másik jelenleg népszerű étrendről, a tartós eredményt elsősorban az energiamérleg, a kalóriadeficit, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a pihentető alvás hozza meg.

A mostani vizsgálat azért fontos, mert rámutat, hogy a diétás étrend nem feltétlenül válik kevésbé hatékonnyá attól, ha valaki alkalmanként cukormentes üdítőt is fogyaszt, ha mellette minden más szabályt betart a fogyókúra közben.

Cukormentes üdítőital házilag? Mutatjuk, hogyan készítsd el:

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