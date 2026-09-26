190 kilót fogyott: így néz ki most a hústoronyból lett edző

Életmódváltás előtt állsz, de nincs elég inspirációd? Akkor itt az ideje, hogy megismerd Jack Ako brit fiatalember fogyásának történetét, a férfi ugyanis 298 kilóról 105 kilóra fogyott a kitartásának köszönhetően. A nagy fogyáshoz négy év kemény munka kellett, jelenleg testépítőként és edzőként tevékenykedik.

A nagy fogyás: Jack Ako 298 kilóról 105 kilóra fogyott a kitartásának köszönhetően. Fotó: Northfoto

A nagy fogyás titka

Jack Ako nem kevesebb, mint napi 10 ezer kalóriát fogyasztott, rendszeresen pizzát, hamburgert, csipszeket és csokoládékat evett. Az évek során annyira meghízott, hogy már tükörbe se nézett, annyira zavarta őt a testalkata.

„Időnként azon gondolkodtam, mennyi időm lehet hátra” – kezdte történetét a egygyerekes édesapa, aki jelenleg 105 kilót nyom. „Tizennyolc éves voltam, amikor abbahagytam a sportot. Egy fogadóirodában kaptam állást. Mindennap, mielőtt elindultam dolgozni, ettem otthon egy pirítóst, majd útközben vettem még két reggeli szendvicset. Ebédidőben megettem a magammal vitt ételt, de azon kívül vettem még valamilyen gyorséttermi kaját vagy egy menüt valahol. Hazafelé aztán beugrottam egy pizzáért vagy gyorséttermi sült csirkéért, aztán otthon még megvacsoráztam. Mindeközben egész nap a számítógép előtt ültem, tévét néztem és szerencsejátékokkal foglalkoztam. Alig mozogtam” – mesélte Jack, aki 25 éves korára 297 kiló lett. Mikor már kellőképpen meggyűlölte a tükörképét, felkereste az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot (NHS), de ott csak korlátozott segítséget tudtak neki nyújtani. Végül úgy döntött, gyomorgyűrűt helyeztet be magának.

Az orvosok azt mondták, hogy öt év várólista van a beavatkozásra. Őszintén szólva nem hittem, hogy addig túlélem

– vallotta be a férfi, aki végül magánbeavatkozás mellett döntött, és Törökországba utazott. A gyomorgyűrűje 18 hónapon keresztül volt bent, ez idő alatt 171 kilóra fogyott.

„Akkor még mindig nem ettem egészségesen, de legalább sokkal kevesebb ételt fogyasztottam, mert hosszabb ideig éreztem eltelve magam. Mire lefogytam a 127 kilót, már komolyan vettem az életmódváltást. Úgy voltam vele, ha már idáig eljutottam, meg kell tudnom, meddig tudok még eljutni. Elkezdtem utánajárni, hogyan élhetnék egészségtudatos életet, ideértve a táplálkozást és az edzést is.”