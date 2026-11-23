Az Ázsia Expressz remek tanulópénznek bizonyult Eleni és Dávid számára, hiszen a játék során több alkalommal is kiléptek a komfortzónájukból.
Sosem bízom magamban annyira, mint kellene vagy amennyire Dávid szerint bízhatnék. Az Ázsia Expressznek köszönhetően magamnak is be tudtam bizonyítani, hogy olyanokra is képes vagyok, amikről korábban azt hittem, hogy nem. Szerencsére az akaraterőm mindig győz, és addig nem adom fel, amíg el nem érem, amit kitűztem magam elé
– kezdte a hot!-nak a Szerencselány.
„Én mindig is tudtam, hogy mindenre képes, úgyhogy ezen a téren számomra nem mutatott róla újat a műsor. Az viszont fantasztikus volt, hogy olyan helyzetekbe kényszerültünk, amilyenekkel a hétköznapokban nem találkozunk, mert így sokkal szélesebb palettán mutatkozhatott meg a tehetsége. Jó érzés volt látni, hogy az eredményesen megoldott extrémebb feladatok és szituációk végre számára is visszaigazolták mindazt, amit én mindig is hangoztattam” – vette át a szót Dávid.
Az ennyire feszült helyzetek óhatatlanul is megingathatják két ember szövetségét, ám válaszával Dávid egyértelművé tette, hogy ő bizony egyetlen pillanatig sem kételkedett a szerelmük erejében.
Nem féltünk attól, hogy ez a kaland próbára teszi a kapcsolatunkat. Mindig is biztos voltam benne, hogy egy ilyen megmérettetésnek kizárólag a szerelmemmel az oldalamon vágnék neki. A hétköznapokban egymás támaszai vagyunk, és most sem volt ez másképp: amikor nehezebb pillanatok jöttek, fantasztikus érzés volt, hogy ő ott van mellettem
– mesélte.
Kétségtelen, hogy teljes köztük a harmónia, így lapunk kíváncsi volt rá, mi a szerelmük titka.
Szerintem az életben és egy ilyen versenyhelyzetben is mindig van valaki, akinek éppen nagyobb szüksége van a másikra. Dáviddal tökéletesen kiegészítjük egymást, hiszen ha az egyikünk feszült, a másik azonnal megnyugtatja. Ez a mi kis módszerünk, ami nagyszerűen működik a hétköznapokban, mert azonnal felismerjük, kinek kell éppen támogatás. A játék során volt, hogy mindenből elegem lett, és olyankor ő öntött belém lelket. Máskor pedig, amikor ő mondta azt, hogy nem érdekli többé az egész, én jöttem azzal, hogy de igenis menjünk tovább, a következő autó biztosan felvesz minket! Most is kiderült, hogy mindig tudjuk motiválni egymást
– mesélte a csinos modell.
Sokan úgy vélik, hogy az ellentétek vonzzák egymást, ám Eleni szerint náluk pont a hasonlóság a kulcs, még ha a döntéseiket másképpen hozzák is meg.
„Szerintem az a legnagyobb előnyünk, hogy annyi mindenben hasonlítunk egymásra. Talán csak annyi a különbség köztünk, hogy Dávid az ész, én pedig a szív. Bár ő is nagyon érzelmes, de a döntő helyzetekben inkább az eszére hallgat, és két lábbal áll a földön. Engem viszont többnyire a szívem vezet, még akkor is, ha pontosan tudom, hogy nem mindig az a legjobb döntés, amit az érzelmeink sugallnak.”
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