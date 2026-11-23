Az Ázsia Expressz remek tanulópénznek bizonyult Eleni és Dávid számára, hiszen a játék során több alkalommal is kiléptek a komfortzónájukból.

Ázsia Expressz hatalmas élmény volt Eleni és Dávid számára (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Eleni és Dávid kapcsolat példamutató, hisz mindenben támogatják a másikat

Elárulták, minek köszönhetik a köztük lévő remek harmóniát

Arról is vallottak, hogy a műsor próbára tette-e a kapcsolatukat

Az Ázsia Expressz próbára tette a szerelmüket? Balogh Eleni és Soós Dávid őszinte választ adott

Sosem bízom magamban annyira, mint kellene vagy amennyire Dávid szerint bízhatnék. Az Ázsia Expressz­nek köszönhetően magamnak is be tudtam bizonyítani, hogy olyanokra is képes vagyok, amikről korábban azt hittem, hogy nem. Szerencsére az akaraterőm mindig győz, és addig nem adom fel, amíg el nem érem, amit kitűztem magam elé

– kezdte a hot!-nak a Szerencselány.

„Én mindig is tudtam, hogy mindenre képes, úgyhogy ezen a téren ­számomra nem mutatott róla újat a műsor. Az viszont fantasztikus volt, hogy olyan helyzetekbe kényszerültünk, amilyenekkel a hétköznapokban nem találkozunk, mert így sokkal szélesebb palettán mutatkozhatott meg a tehetsége. Jó érzés volt látni, hogy az eredményesen megoldott extrémebb feladatok és szituációk végre számára is visszaigazolták mindazt, amit én mindig is hangoztattam” – vette át a szót Dávid.

Az ennyire feszült helyzetek óhatatlanul is megingathatják két ember szövetségét, ám válaszával Dávid egyértelművé tette, hogy ő bizony egyetlen pillanatig sem kételkedett a szerelmük erejében.

Nem féltünk attól, hogy ez a kaland próbára teszi a kapcsolatunkat. Mindig is biztos voltam benne, hogy egy ilyen megmérettetésnek kizárólag a szerelmemmel az oldalamon vágnék neki. A hétköznapokban egymás tá­maszai vagyunk, és most sem volt ez másképp: amikor nehezebb pillanatok jöttek, fantasztikus érzés volt, hogy ő ott van mellettem

– mesélte.

Kapcsolatuk titka, hogy kiegészítik egymást (Fotó: hot! magazin/ soosdaviiid/instagram)

Balogh Eleni: „Dáviddal tökéletesen kiegészítjük egymást”

Kétségtelen, hogy teljes köztük a harmónia, így lapunk kíváncsi volt rá, mi a szerelmük titka.

Szerintem az életben és egy ilyen versenyhelyzetben is mindig van valaki, akinek éppen nagyobb szüksége van a másikra. Dáviddal tökéletesen kiegészítjük egymást, hiszen ha az egyikünk feszült, a másik azonnal megnyugtatja. Ez a mi kis módszerünk, ami nagyszerűen működik a hétköznapokban, mert azonnal felismerjük, kinek kell éppen támogatás. A játék során volt, hogy mindenből ­elegem lett, és olyankor ő öntött belém lelket. Máskor pedig, amikor ő mondta azt, hogy nem érdekli többé az egész, én jöttem azzal, hogy de igenis menjünk tovább, a következő autó biztosan felvesz minket! Most is kiderült, hogy mindig tudjuk motiválni egymást

– mesélte a csinos modell.