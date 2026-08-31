Alexander Skarsgård brutális edzésterve lelepleződött – Ennek köszönheti elképesztő formáját

Alexander Skarsgård 50 éves lett idén és még mindig top formában van. A Tarzan sztárja azonban nem a véletlennek köszönheti elképesztő fizikumát, kőkeményen megdolgozott érte. A sztár edzője végre leleplezte, hogy a színész milyen komoly edzésprogrammal és szigorúan felépített étrenddel készült a szerepeire.
Alexander Skarsgård neve az elmúlt években szinte összeforrt azzal, hogy elképesztő módon képes átalakítani a testét egy-egy filmszerep kedvéért. A látványos eredmények mögött azonban hosszú hónapok munkája áll. Alexander Skarsgård Tarzanos átalakulása előtt hosszútávfutó volt, aki hetente rendszeresen négyszer 10 km-t futott. De a szerep miatt nagyobb izomzatot kellett építenie, ezért a futást súlyzós edzésekre cserélte, és egy kimerítő, több hónapos izomépítő programba kezdett a film előtt.
A megfelelő fizikum kialakításához azonban természetesen nem volt elegendő a rendszeres edzés. Alexander Skarsgård étrendje is fontos része volt annak a rutinnak, amellyel formába került. Ebben pedig a hollywoodi edző és táplálkozási szakértő, Magnus Lygdbäck segítette őt. A felkészülés első szakasza kifejezetten a tömegnövelésről szólt, körülbelül 3400-7000 kalóriát evett naponta, vagyis nagyjából háromszor annyit, mint amennyit normál körülmények között fogyasztott. Ezt mind hús, rizs, burgonya és zab formájában. Mindeközben pedig kerülte a glutént, cukrot és az alkoholt. Az utolsó hetekben pedig átváltott zsírégető szakaszra, ahol több kisebb étkezést kellett megoldania. A cél az volt, hogy megtartsa az előző hónapokban felépített izomtömeget, miközben a testzsír mennyiségét csökkenti.
A szigorú diéta mellett Alexander Skarsgårdnak keményen kellett dolgoznia az edzőteremben is. A forgatások előtti hónapokat heti 6 súlyzós edzéssel kezdte és szigorúan kerülte a kardióedzéseket. A vége felé, a zsírégető szakasznál pedig már 10-14 edzése volt a kardióval együtt. Ez már egy sokkal nehezebb szakasz volt, hiszen egyszerre kellett kalóriadeficitben lennie és keményen edzenie. A szigorú felkészülés végén Alexander Skarsgård természetesen nem maradt ünneplés nélkül, négy napig élvezte a tiltott ételeket. Ebből is látszik, hogy a látványos hollywoodi fizikum mögött nem néhány hét edzőtermi munka, hanem hónapokon át tartó, rendkívül szigorú és személyre szabott felkészülés állt.
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