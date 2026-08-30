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Fogyaszt és még gyógyít is, ezek a mediterrán diéta rejtelmei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mediterrán diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 30. 11:00
étrendegészséges étrend
Amikor tengerparti nyaralóhelyekre, például Spanyolországba utazunk, csodálkozva nézzük, hogy az ott élők hiába eszik magukat degeszre finomságokkal, mégis karcsúak maradnak. Most eláruljuk a titkukat, ami nem más, mint a mediterrán diéta!
Bors
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Nem véletlen, hogy már számtalanszor választották a mediterrán diétát legnépszerűbb fogyókúrás módszernek, és a sztárok is odáig vannak érte, hiszen ez a világ legegészségesebb diétája. Régóta köztudott, hogy a Földközi-tenger vidékén élő népek, vagy Görögország, Spanyolország és Olaszország lakossága körében kisebb bizonyos egészségügyi problémák, például a szív- és érrendszeri vagy a rákbetegségek aránya. Az pedig csak plusz pont, hogy a mediterrán diéta abban is segít, hogy megszabaduljunk a felesleges kilóktól.

A mediterrán diéta változatos, kiegyensúlyozott étrend
A mediterrán diéta változatos, kiegyensúlyozott étrend
Fotó: Pexels 

Mi az a mediterrán diéta?

A mediterrán diéta a Földközi-tenger térségének hagyományos étkezési szokásain alapuló, változatos és kiegyensúlyozott étrend. Középpontjában a friss zöldségek és gyümölcsök, hüvelyesek, teljes értékű gabonák, olajos magvak és az olívaolaj állnak, miközben a halak, tejtermékek és húsok mérsékeltebb szerepet kapnak. Nem szigorú fogyókúra, hanem egy hosszú távon is követhető életmód, amelynek fontos része a minél kevésbé feldolgozott élelmiszerek fogyasztása. A mediterrán étrendet számos kutatás összefüggésbe hozza a szív- és érrendszer egészségének támogatásával és a kiegyensúlyozottabb anyagcserével. 

Mi a mediterrán diéta lényege?

A kutatások szerint ez a fajta étrend azért előnyös, mert a benne szereplő táplálékok antioxidáns-tartalma igen jelentős. Hiszen a főszerepet a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, sovány húsok, halak, és az omega-3 zsírsavakban gazdag finomságok jelentik.

Mediterrán diéta bevásárlólista

Mi kerüljön a tányérra?

  • halak, tenger gyümölcsei, zsírszegény húsok
  • tojás, tej, joghurt, kefír, sajtok
  • olívaolaj
  • durumlisztből készült pékáruk, tészták, rizs és más gabonafélék
  • lencse különféle változatai és zöldbab
  • zöldségek közül paradicsom, cékla, karfiol, brokkoli, articsóka, répa, cikória, endívia, fejes saláta, paprika- és hagymafélék
  • gyümölcsök közül narancs, eper, málna, citrom, grépfrút, szőlő és barack

A Harvard Health oldalán még több hasznos információt találhatsz a mediterrán diéta legfontosabb alapanyagairól, illetve arról, hogy mit mivel lehet helyettesíteni a legjobb eredmény érdekében. 

3 napos mediterrán diéta mintaétrend

1. nap:

Reggeli: teljes kiőrlésű pirítós avokádóval és egy főtt tojással

Ebéd: grillezett csirkemell salátával, olívaolaj és citromlé öntettel, barna rizzsel

Vacsora: sütőben sült lazac zöldfűszerekkel és párolt brokkolival.

2. nap

Reggeli: görög joghurt friss bogyós gyümölcsökkel és egy marék mandulával

Ebéd: lencsefőzelék vagy csicseriborsó-saláta zöldségekkel, extraszűz olívaolajjal

Vacsora: sült zöldségek (cukkini, paprika, padlizsán) fetasajttal és teljes kiőrlésű lepénykenyérrel.

3. nap

Reggeli: zabkása dióval, fahéjjal és szeletelt almával.

Ebéd: tonhalsaláta olívabogyóval, paradicsommal, uborkával és quinoával

Vacsora: paradicsomos, bazsalikomos durumtészta grillezett garnélával vagy sajttal.


 

 

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