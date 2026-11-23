Az éj leple alatt akár havas eső is eshetett a hegyekben, sőt napközben hózáporok is lehetnek. Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét!

Mutatjuk, milyen időjárással indul a hét! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hétfőn északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett több órára is kisüt a nap. Éjszaka még sokfelé esett az eső, sőt a hegyekben néhol havas eső is hullhatott. Reggelre délkeleten is eláll a csapadék, és nagyrészt száraz idő jön, napközben már csak északkeleten fordulhat elő néhol egy-egy hózápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. Nappal pedig 4 és 9 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, míg éjszaka akár -6 fokig is hűlhet a levegő - írja a HungaroMet.

Milyen időjárás várhat ránk a télen El Niño fényében?

A szakértői előrejelzések szerint az El Niño és az Indiai-óceán időjárási jelenségei miatt Európában főként a nyugati szelek lesznek a meghatározóak. Ez Magyarországon összességében az átlagosnál enyhébb, de csapadékosabb telet hozhat. A Köpönyeg azonban figyelmeztett, hogy a több csapadék viszont nem feltétlenül jelent majd vastag havat: komolyabb és tartósabb havazásra inkább csak a hegyekben, valamint Észak-Európában van nagyobb esély.