Pillekönnyű túrógombóc recept: pont ahogy a nagyi készíti, csak alakbarát formában

Az egyik legnagyobb gyerekkori kedvencünket most könnyedebb, fogyókúrabarát köntösbe bújtathatod! Jóval kevesebb kalória, de ugyanaz a felejthetetlen, habkönnyű és édes élmény. Mutatjuk a diétás túrógombóc receptjének minden egyes apró lépését!
Te is imádtad, ahogyan édesanyád és nagymamád elkészítette neked? Most is bármikor felfalnál belőle pár jókora gombócot? Jó hír! Megteheted, ha ezeket a lépéseket követed! Pihe-puha túrógombóc recepttel érkeztünk, amelyet bátran fogyaszthatnak a fogyókúrázók is. Így lehet ugyanolyan finom, de jóval kevesebb kalóriájú a magyar konyha egyik legnépszerűbb desszertje!
A túrógombóc sokak kedvence, diétás formában is elkészíthető.
Zsírszegény és rostban gazdag alapanyagokkal.
A klasszikus ízvilág megtartásával.
Gyermekkorunk finomsága kevesebb kalóriával: pillekönnyű diétás túrógombóc recept
Elég egyetlen falat, és azonnal a menzás abroszok nosztalgikus világában vagy a nagymama konyhájának ellenállhatatlan illatai között találjuk magunkat. Ha épp a nagy életmódváltásban vagy, esetleg fogyni próbálsz, akkor most jó hírünk van, mert hoztunk egy pihekönnyű túrógombóc receptet, ami tökéletesen beleilleszthető egy kalóriacsökkentett étrendbe is!
A diétás desszert receptjében a zsemlemorzsa és a cukor kombinációját a zabkorpa helyettesíti, amely magas rosttartalmával hosszú időre teltségérzetet biztosít. A zsírszegény túró és tejföl pedig egy kalóriában jóval visszafogottabb túrógombócot eredményez úgy, hogy az ízéből fikarcnyit se veszítsen a finomság.
Mutatjuk, hogyan készül a túrógombóc fehérjedúsabb és könnyedebb változata!
Túrógombóc hozzávalók
A gombócokhoz:
50 dkg soványtúró
3 db tojás
12 dkg zabkorpa
1 citrom reszelt héja
1 csipet sóédesítőszer (ízlés szerint)
A zabkorpás forgatáshoz:
8 dkg zabkorpa
1 teáskanál olívaolaj
2-3 evőkanál víz
A tejfölös öntethez:
3 dl 10%-os tejföl
édesítőszer
1 teáskanál citromlé
A diétás túrógombóc elkészítése
A tojásokat válaszd szét. A fehérjét egy csipet sóval verd kemény habbá.
A túrót villával törd át, majd keverd össze a tojássárgájával, a zabkorpával, a citromhéjjal és az édesítőszerrel.
Óvatos mozdulatokkal forgasd bele a felvert tojásfehérjét, hogy a massza levegős maradjon.
Fedd le, majd tedd hűtőbe minimum 1 órára. Ez idő alatt a zabkorpa megszívja magát, így lesz a túrógombóc masszája könnyen formázható.
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