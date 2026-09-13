Pillekönnyű túrógombóc recept: pont ahogy a nagyi készíti, csak alakbarát formában

Te is imádtad, ahogyan édesanyád és nagymamád elkészítette neked? Most is bármikor felfalnál belőle pár jókora gombócot? Jó hír! Megteheted, ha ezeket a lépéseket követed! Pihe-puha túrógombóc recepttel érkeztünk, amelyet bátran fogyaszthatnak a fogyókúrázók is. Így lehet ugyanolyan finom, de jóval kevesebb kalóriájú a magyar konyha egyik legnépszerűbb desszertje!

Mennyei túrógombóc recept alakbarát bundába csomagolva!

Fotó: KovacsBetti / Shutterstock

A túrógombóc sokak kedvence, diétás formában is elkészíthető.

Zsírszegény és rostban gazdag alapanyagokkal.

A klasszikus ízvilág megtartásával.

Gyermekkorunk finomsága kevesebb kalóriával: pillekönnyű diétás túrógombóc recept

Elég egyetlen falat, és azonnal a menzás abroszok nosztalgikus világában vagy a nagymama konyhájának ellenállhatatlan illatai között találjuk magunkat. Ha épp a nagy életmódváltásban vagy, esetleg fogyni próbálsz, akkor most jó hírünk van, mert hoztunk egy pihekönnyű túrógombóc receptet, ami tökéletesen beleilleszthető egy kalóriacsökkentett étrendbe is!

A diétás desszert receptjében a zsemlemorzsa és a cukor kombinációját a zabkorpa helyettesíti, amely magas rosttartalmával hosszú időre teltségérzetet biztosít. A zsírszegény túró és tejföl pedig egy kalóriában jóval visszafogottabb túrógombócot eredményez úgy, hogy az ízéből fikarcnyit se veszítsen a finomság.

Mutatjuk, hogyan készül a túrógombóc fehérjedúsabb és könnyedebb változata!

Túrógombóc hozzávalók

A gombócokhoz:

50 dkg soványtúró

3 db tojás

12 dkg zabkorpa

1 citrom reszelt héja

1 csipet sóédesítőszer (ízlés szerint)

A zabkorpás forgatáshoz:

8 dkg zabkorpa

1 teáskanál olívaolaj

2-3 evőkanál víz

A tejfölös öntethez:

3 dl 10%-os tejföl

édesítőszer

1 teáskanál citromlé

Ha szeretnéd még különlegesebbé tenni a klasszikus desszertet, szórd meg egy kis fahéjjal vagy reszelt citromhéjjal.

Fotó: Móricz István / Mindmegette

A diétás túrógombóc elkészítése

A tojásokat válaszd szét. A fehérjét egy csipet sóval verd kemény habbá. A túrót villával törd át, majd keverd össze a tojássárgájával, a zabkorpával, a citromhéjjal és az édesítőszerrel. Óvatos mozdulatokkal forgasd bele a felvert tojásfehérjét, hogy a massza levegős maradjon. Fedd le, majd tedd hűtőbe minimum 1 órára. Ez idő alatt a zabkorpa megszívja magát, így lesz a túrógombóc masszája könnyen formázható. Forralj enyhén sós vizet. Amíg forr, nedves kézzel formázz diónyi gombócokat. A gombócokat tedd a gyöngyöző vízbe. Amikor feljönnek a felszínre, főzd még körülbelül 1 percig, majd szedd ki őket. Közben készítsd el a forgatáshoz való zabkorpát: egy serpenyőben hevítsd fel az olívaolajat, add hozzá a zabkorpát, és pirítsd aranybarnára. Locsold meg egy kevés vízzel, hogy megpuhuljon. Forgasd bele a kifőtt túrógombócokat a pirított zabkorpába. Az öntethez keverd össze a tejfölt az édesítőszerrel és a citromlével. A túrógombócokat bőséges, hideg tejfölös szósszal meglocsolva tálald.

Az eredeti túrógombóc receptjét az alábbi videóra kattintva lesheted el: