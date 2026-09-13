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Pillekönnyű túrógombóc recept: pont ahogy a nagyi készíti, csak alakbarát formában

Pillekönnyű túrógombóc recept: pont ahogy a nagyi készíti, csak alakbarát formában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 13. 10:30
desszertdiétatúrógombóc
Az egyik legnagyobb gyerekkori kedvencünket most könnyedebb, fogyókúrabarát köntösbe bújtathatod! Jóval kevesebb kalória, de ugyanaz a felejthetetlen, habkönnyű és édes élmény. Mutatjuk a diétás túrógombóc receptjének minden egyes apró lépését!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Te is imádtad, ahogyan édesanyád és nagymamád elkészítette neked? Most is bármikor felfalnál belőle pár jókora gombócot? Jó hír! Megteheted, ha ezeket a lépéseket követed! Pihe-puha túrógombóc recepttel érkeztünk, amelyet bátran fogyaszthatnak a fogyókúrázók is. Így lehet ugyanolyan finom, de jóval kevesebb kalóriájú a magyar konyha egyik legnépszerűbb desszertje!

Túrógombóc recept alapján készült desszert.
Mennyei túrógombóc recept alakbarát bundába csomagolva!
Fotó: KovacsBetti /  Shutterstock 
  • A túrógombóc sokak kedvence, diétás formában is elkészíthető.
  • Zsírszegény és rostban gazdag alapanyagokkal.
  • A klasszikus ízvilág megtartásával.

Gyermekkorunk finomsága kevesebb kalóriával: pillekönnyű diétás túrógombóc recept

Elég egyetlen falat, és azonnal a menzás abroszok nosztalgikus világában vagy a nagymama konyhájának ellenállhatatlan illatai között találjuk magunkat. Ha épp a nagy életmódváltásban vagy, esetleg fogyni próbálsz, akkor most jó hírünk van, mert hoztunk egy pihekönnyű túrógombóc receptet, ami tökéletesen beleilleszthető egy kalóriacsökkentett étrendbe is!

A diétás desszert receptjében a zsemlemorzsa és a cukor kombinációját a zabkorpa helyettesíti, amely magas rosttartalmával hosszú időre teltségérzetet biztosít. A zsírszegény túró és tejföl pedig egy kalóriában jóval visszafogottabb túrógombócot eredményez úgy, hogy az ízéből fikarcnyit se veszítsen a finomság. 

Mutatjuk, hogyan készül a túrógombóc fehérjedúsabb és könnyedebb változata!

Túrógombóc hozzávalók

A gombócokhoz:

  • 50 dkg soványtúró
  • 3 db tojás
  • 12 dkg zabkorpa
  • 1 citrom reszelt héja
  • 1 csipet sóédesítőszer (ízlés szerint)

A zabkorpás forgatáshoz:

  • 8 dkg zabkorpa
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • 2-3 evőkanál víz

A tejfölös öntethez:

  • 3 dl 10%-os tejföl
  • édesítőszer
  • 1 teáskanál citromlé
Túrógombóc recept tejföllel és citrommal.
Ha szeretnéd még különlegesebbé tenni a klasszikus desszertet, szórd meg egy kis fahéjjal vagy reszelt citromhéjjal.
Fotó: Móricz István / Mindmegette

A diétás túrógombóc elkészítése

  1. A tojásokat válaszd szét. A fehérjét egy csipet sóval verd kemény habbá.
  2. A túrót villával törd át, majd keverd össze a tojássárgájával, a zabkorpával, a citromhéjjal és az édesítőszerrel.
  3. Óvatos mozdulatokkal forgasd bele a felvert tojásfehérjét, hogy a massza levegős maradjon.
  4. Fedd le, majd tedd hűtőbe minimum 1 órára. Ez idő alatt a zabkorpa megszívja magát, így lesz a túrógombóc masszája könnyen formázható.
  5. Forralj enyhén sós vizet. Amíg forr, nedves kézzel formázz diónyi gombócokat.
  6. A gombócokat tedd a gyöngyöző vízbe.
  7. Amikor feljönnek a felszínre, főzd még körülbelül 1 percig, majd szedd ki őket.
  8. Közben készítsd el a forgatáshoz való zabkorpát: egy serpenyőben hevítsd fel az olívaolajat, add hozzá a zabkorpát, és pirítsd aranybarnára. Locsold meg egy kevés vízzel, hogy megpuhuljon.
  9. Forgasd bele a kifőtt túrógombócokat a pirított zabkorpába.
  10. Az öntethez keverd össze a tejfölt az édesítőszerrel és a citromlével.
  11. A túrógombócokat bőséges, hideg tejfölös szósszal meglocsolva tálald.

Az eredeti túrógombóc receptjét az alábbi videóra kattintva lesheted el:

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