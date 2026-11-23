A 46 éves Kim Kardashian már a szombati időmérőn magára vonta a figyelmet, amikor egy különleges, testhez simuló összeállításban érkezett a Ferrari garázsába. A valóságshow-sztár a csapat színeihez igazította megjelenését, ám a megszokottnál jóval merészebb formában.

Kim Kardashian (jobbra) Las Vegasban is megjelent

Fotó: Getty Images via AFP

A legnagyobb feltűnést kétségtelenül a piros, fűzős bőrnadrágja keltette, amely a Dior 2003-as, John Galliano nevéhez fűződő őszi kollekciójából származik. A különleges ruhadarabot hozzá illő magassarkú szandállal, fehér felsővel és fekete bőrkabáttal egészítette ki. A látványos összeállításról még a Vogue és a Harper's Bazaar is külön beszámolt.

Kim Kardashian arrived at the F1 Grand Prix of Las Vegas in that Ferrari red ♥️♥️ She wore lace-up trousers from Christian Dior by John Galliano Fall 2003 Ready-to-Wear https://t.co/f6fHp8onRQ — Complex Style (@ComplexStyle) November 21, 2026

Kim Kardashian went all black leather at F1 Grand Prix of Las Vegas https://t.co/0PmxXVQ0XA — Complex Style (@ComplexStyle) November 22, 2026

Kim Kardashian a futamon is Lewis Hamiltonnak szurkolt

A médiasztár nem elégedett meg az időmérő megtekintésével, a helyi idő szerint szombat esti, magyar idő szerint vasárnap hajnali futamra is kilátogatott. A rajt előtt a versenypályán is lefényképezték, emellett találkozott Susie Wolff-fal, az F1 Academy vezetőjével és a sorozat győztesével, Alisha Palmowskival is.

Kardashian és Hamilton románca 2026 elején került a nyilvánosság elé, azóta pedig a világsztár több versenyhétvégén is feltűnt. Korábban Monacóban és Szingapúrban is a brit pilótának szurkolt, Las Vegasban pedig ismét gondoskodott arról, hogy a divatvilág figyelme is a Forma-1-re irányuljon.

Hamiltonnak azonban ezúttal nem sikerült dobogós helyezéssel megörvendeztetnie párját: a Ferrari versenyzője a 11. rajtkockából indulva hetedikként ért célba az elképesztő izgalmakat hozó Las Vegas-i Nagydíjon, amelyet Max Verstappen nyert meg Lando Norris és Oscar Piastri előtt.