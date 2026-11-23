A 46 éves Kim Kardashian már a szombati időmérőn magára vonta a figyelmet, amikor egy különleges, testhez simuló összeállításban érkezett a Ferrari garázsába. A valóságshow-sztár a csapat színeihez igazította megjelenését, ám a megszokottnál jóval merészebb formában.
A legnagyobb feltűnést kétségtelenül a piros, fűzős bőrnadrágja keltette, amely a Dior 2003-as, John Galliano nevéhez fűződő őszi kollekciójából származik. A különleges ruhadarabot hozzá illő magassarkú szandállal, fehér felsővel és fekete bőrkabáttal egészítette ki. A látványos összeállításról még a Vogue és a Harper's Bazaar is külön beszámolt.
A médiasztár nem elégedett meg az időmérő megtekintésével, a helyi idő szerint szombat esti, magyar idő szerint vasárnap hajnali futamra is kilátogatott. A rajt előtt a versenypályán is lefényképezték, emellett találkozott Susie Wolff-fal, az F1 Academy vezetőjével és a sorozat győztesével, Alisha Palmowskival is.
Kardashian és Hamilton románca 2026 elején került a nyilvánosság elé, azóta pedig a világsztár több versenyhétvégén is feltűnt. Korábban Monacóban és Szingapúrban is a brit pilótának szurkolt, Las Vegasban pedig ismét gondoskodott arról, hogy a divatvilág figyelme is a Forma-1-re irányuljon.
Hamiltonnak azonban ezúttal nem sikerült dobogós helyezéssel megörvendeztetnie párját: a Ferrari versenyzője a 11. rajtkockából indulva hetedikként ért célba az elképesztő izgalmakat hozó Las Vegas-i Nagydíjon, amelyet Max Verstappen nyert meg Lando Norris és Oscar Piastri előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.