Monica Bellucci így tartja formában magát 62 évesen: a mai napig elképesztően fest az olasz díva

Monica Bellucci tegnap töltötte be a 62. életévét, de még mindig fantasztikusan néz ki. Az olasz filmsztár hű maradt gyökereihez és ahelyett, hogy diétákkal sanyargatná magát, étrendjét leginkább az olasz konyha klasszikusai teszik ki: tészta, édesség és egy jó pohár bor.

Monica Bellucci most töltötte be a 62. életévét és még mindig elképesztően néz ki (Fotó: Boyer-Genin-Marechal/ABACA/Northfoto)

Monica Bellucci szeptember 30-án lett 62 éves, de még mindig elképesztően néz ki

szeptember 30-án lett 62 éves, de még mindig elképesztően néz ki Az olasz filmsztár állítása szerint nem sanyargatja magát, nem tölt órákat a konditeremben, hanem egyszerűen csak élvezi az életet

A 62 éves színésznő elfogadta az öregedést és büszke arra, ahol tart.

Monica Bellucci így tartja formában magát 62 évesen

Monica Bellucci 62 éves lett, és miközben sok sztár ebben a korban szigorú diétákkal és kemény edzésekkel próbálja megőrizni az alakját, az olasz színésznő egészen más utat jár. Nem száműzte az életéből a tésztát, az édességeket vagy akár a bort sem, és saját bevallása szerint nem is szeretne állandóan azzal foglalkozni, hogy mit mutat a mérleg. A Daily Mail beszámolója szerint Bellucci életmódjának egyik legfontosabb eleme éppen a mértékletesség. Nem tiltja meg magának azokat az ételeket, amelyeket szeret, inkább arra figyel, hogy ne vigye túlzásba a mennyiséget.

Monica Bellucci alakját nem szigorú diétának köszönheti: előszeretettel fogyaszt tésztát, édességet és finom borokat (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

A sport sem áll első helyen

Monica Bellucci mozgás iránti hozzáállása is meglepően laza. Nem arról híres, hogy hajnalban kel, majd órákon keresztül edzőteremben izzad, sőt kifejezetten kerüli az olyan mozgásformákat, amelyeket túlságosan megterhelőnek érez. Az olasz színésznő korábban a The Sunday Times-nak elmondta, hogy amikor lehetősége van rá, körülbelül egy órát mozog, de inkább olyan alacsony terhelésű mozgásformákat választ, mint a pilates.

Monica Bellucci szeretne méltósággal megöregedni (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

„Egyél, igyál, élvezd a szexet, és nevess sokat!”

Monica Bellucci már 2015-ben is megosztotta a fiatalsága titkát. A The Telegraph-nak bevallotta, hogy szeret enni, inni és még alkalomadtán dohányzik is:

Egyél, igyál, élvezd a szexet, és nevess sokat! Az igazság az, hogy szeretem a süteményeket és a tésztát, néha iszom egy pohár bort, és nagyon ritkán elszívok egy cigarettát.

Monica Bellucci méltósággal szeretne megöregedni

Monica Bellucci szerint az öregedés nem olyan folyamat, amelyet mindenáron meg kell próbálni legyőzni. A közelmúltban a Harper's Bazaar España-ban úgy fogalmazott, hogy az öregedés tulajdonképpen ajándék, hiszen azt jelenti, hogy az ember még mindig él és van jövője. Szerinte az életkor előrehaladtával olyan tapasztalatokra teszünk szert, amelyek korábban nem álltak rendelkezésünkre.