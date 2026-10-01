Monica Bellucci így tartja formában magát 62 évesen: a mai napig elképesztően fest az olasz díva

Monica Bellucci tegnap töltötte be a 62. életévét, de még mindig fantasztikusan néz ki. Az olasz filmsztár hű maradt gyökereihez és ahelyett, hogy diétákkal sanyargatná magát, étrendjét leginkább az olasz konyha klasszikusai teszik ki: tészta, édesség és egy jó pohár bor.
Monica Bellucci 62 éves lett, és miközben sok sztár ebben a korban szigorú diétákkal és kemény edzésekkel próbálja megőrizni az alakját, az olasz színésznő egészen más utat jár. Nem száműzte az életéből a tésztát, az édességeket vagy akár a bort sem, és saját bevallása szerint nem is szeretne állandóan azzal foglalkozni, hogy mit mutat a mérleg. A Daily Mail beszámolója szerint Bellucci életmódjának egyik legfontosabb eleme éppen a mértékletesség. Nem tiltja meg magának azokat az ételeket, amelyeket szeret, inkább arra figyel, hogy ne vigye túlzásba a mennyiséget.
Monica Bellucci mozgás iránti hozzáállása is meglepően laza. Nem arról híres, hogy hajnalban kel, majd órákon keresztül edzőteremben izzad, sőt kifejezetten kerüli az olyan mozgásformákat, amelyeket túlságosan megterhelőnek érez. Az olasz színésznő korábban a The Sunday Times-nak elmondta, hogy amikor lehetősége van rá, körülbelül egy órát mozog, de inkább olyan alacsony terhelésű mozgásformákat választ, mint a pilates.
Monica Bellucci már 2015-ben is megosztotta a fiatalsága titkát. A The Telegraph-nak bevallotta, hogy szeret enni, inni és még alkalomadtán dohányzik is:
Egyél, igyál, élvezd a szexet, és nevess sokat! Az igazság az, hogy szeretem a süteményeket és a tésztát, néha iszom egy pohár bort, és nagyon ritkán elszívok egy cigarettát.
Monica Bellucci szerint az öregedés nem olyan folyamat, amelyet mindenáron meg kell próbálni legyőzni. A közelmúltban a Harper's Bazaar España-ban úgy fogalmazott, hogy az öregedés tulajdonképpen ajándék, hiszen azt jelenti, hogy az ember még mindig él és van jövője. Szerinte az életkor előrehaladtával olyan tapasztalatokra teszünk szert, amelyek korábban nem álltak rendelkezésünkre.
Méltósággal szeretnék megöregedni. Amikor az ember 50 vagy 60 éves, már nem ugyanazok a szükségletei, mint 20 évesen. Az öregedés azt jelenti, hogy elég szerencsés vagy ahhoz, hogy még életben legyél, és legyen jövőd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.