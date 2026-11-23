Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, miért rajonganak érte Liverpoolban, vasárnap ugyanis parádés góllal vette ki a részét a Manchester United elleni győzelemből. A magyar válogatott csapatkapitányának azonban ezúttal különleges szurkolói is akadtak: felesége, Buzsik Borka és közös kislányuk a lelátóról követték a rangadót. Az édesanya egy fotót is megosztott a nagy napról, amelyen jól látszik, milyen sokat nőtt az elmúlt időszakban a kis Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik kislánya édesapjának szurkolt a lelátón Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik kislánya édesapjának szurkolt a lelátón

Nem akármilyen vasárnapja volt Szoboszlai Dominiknak. A Liverpool magyar sztárja már a Manchester United elleni rangadó 10. percében betalált, ráadásul egy gyönyörű szabadrúgással. A hazaiak végül 4–0-ra nyertek, Dominik pedig a találatával beállította Gera Zoltán magyar Premier League-rekordját. Ennél azonban aligha lehetett volna szebb az este, hiszen a sikerét a családja is testközelből élhette át.

Buzsik Borka ezúttal is magával vitte kislányukat az Anfieldre, és az Instagram-történetében azt is megmutatta, hogyan figyelték a mérkőzést. A fotón az édesanya karjában tartja a rózsaszín kabátba és sapkába öltöztetett picit, miközben mindketten a pálya felé fordulnak.

Buzsik Borka a kislányával együtt nézte a Liverpool-Manchester United rangadót Fotó: Instagram

A házaspár első gyermeke 2025 augusztusában született, azóta pedig szinte repül az idő. A kislány már elmúlt egyéves, és egyre nagyobb. Borka a napokban egy tükörszelfin is megmutatta gyermekét, akit már alig bírt fél kézzel tartani. A fotókon egyértelműen látszik, hogy a korábban aprócska baba milyen sokat cseperedett.

Bár Szoboszlai Dominik és felesége igyekeznek óvni gyermekük magánéletét, Borka időnként megmutat egy-egy pillanatot a család mindennapjaiból. A kislány pedig már rendszeres vendég édesapja mérkőzésein, így a vasárnapi bombagólról sem maradt le. Dominiknak pedig biztosan különleges érzés lehetett, hogy újabb nagy sikerének felesége és gyermeke is a helyszínen örülhetett.