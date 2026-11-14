5 takarítási trükk, ami többet árt, mint használ

A közösségi médiában időről időre felbukkannak újabb és újabb lifehackek, amelyek állítólag egyszerűbbé teszik az otthoni takarítást. Habár akad közöttük néhány hasznos ötlet is, nem árt óvatosnak lennünk, mert egy rossz takarítási trükk többet árthat nekünk, mint amennyit segít.
Az interneten terjedő módszerek között számtalan olyat találhatunk, amelyek gyors és látványos eredményt mutatnak, de a valóságban vagy nem működnek, vagy tönkreteszik a munkánkat. Tarts velünk, alább ugyanis lebuktatunk néhány működésképtelen takarítási tippet!
A klóros fehérítő idővel gyengítheti a fuga szerkezetét, elszíneződést okozhat, és rendszeres használat mellett porózusabbá teheti az anyagot. A fuga és a csempe kijavítása sokkal többe kerülne, mintha egy megfelelő tisztítószerrel esnél neki a kifogásolt felületeknek. Használj inkább egy régi fogkefét, de kizárólag a megfelelő tisztítószerrel együtt.
Hiába hirdetik a TikTok-videók, hogy ez a két szer a ház minden pontját megtisztíthatja, ez nem igaz a márvány-, gránit-, és fapadlón. Ezek a hozzávalók savasak, ezért felmarhatják a felületeket. Elsőre talán észre sem veszed, de a fényük hosszú távon eltűnhet. Egy kis melegvíz és egy puha kendő sokkal hasznosabb lehet.
Bors-tipp: üvegfelületeken, vízkőoldásra vagy a rozsdamentes acél bizonyos részein továbbra is hatékony lehet az ecet!
Korábban több cikkünkben is bemutattuk, hogy a szódabikarbóna szinte mindenre jó, ezért rengeteg helyen használhatjuk a takarításhoz. Az alumínium és fafelületeken azonban foltot hagyhat, sőt az anyagok színét is megváltoztathatja. Mivel a szódabikarbóna enyhén szemcsés állagú, érzékeny felületeken mikrokarcolásokat is okozhat. Különösen érdemes óvatosnak lenni polírozott fa-, alumínium és lakkozott felületek esetében.
Számtalan olyan videót találhatunk a neten, amelyekben mosogatógép-kapszulát oldanak fel 2-3 liter forró vízben, majd az egyvelegbe konyharuhát mártanak, és azzal súrolják ki a foltokat a kanapéból. A RenaCleaningService takarító szaklap szerint a tabletta hatóanyaga túl erős a kanapé anyagához, és idővel kifakíthatja azt. Ráadásul ha a kezelést követően nem öblítjük ki rendesen a textilt, akkor a szennyeződések csak még jobban megtapadnak a bútor borításán. A lap szerint jobb módszer, ha alaposan kiporszívozzuk a kanapét, utána pedig kárpittisztítóval esünk neki, majd leöblítjük és hagyjuk teljesen megszáradni.
Mostanában lett felkapott trend, hogy az influenszerek és magukat takarító gurunak beállító emberek különböző fém eszközök segítségével tépik ki a szőnyegekből a koszt, a hajszálakat és az állatszőrt. Habár látványos – mivel valóban sok szennyeződés marad az eszközön –, a kaparás során folyamatosan kitépik a szőnyeg szálait is, amelyek mondanunk sem kell, sosem nőnek vissza. Ennél jobb módszer a szakértők szerint a rendszeres porszívózás és egy gőztisztító használata.
Valóban működő takarítási tippeket a következő videóban találhatsz:
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