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Szinte mindenki elhibázza: ezért ragad a padló felmosás után is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors takarítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 14:30
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Foltos maradt vagy ragad a padló takarítás után? Lehet, hogy te is elkövetted a leggyakoribb felmosási hibákat. Mutatjuk, hogyan csinálja egy valódi profi!
K.B.
A szerző cikkei
  • A túl sok tisztítószer és a nem megfelelő hőmérsékletű felmosóvíz csíkos, ragacsos padlót eredményezhet.
  • Egyes burkolatoknak kifejezetten árt a túlzott nedvesség, ezért az sem mindegy, hogyan és mivel tisztítjuk azokat.
  • Szakértők szerint néhány hétköznapi háztartási szer többet árthat, mint használhat a padlónak.

Mutatjuk, milyen felmosási hibákat kerülj el takarítás közben, és hogyan ints végső búcsút a ragadó padlónak!

Felmosási hibákat elkövető fiatal nő a konyhában felmosás közben, a kezében vödörrel, gumikesztyűben és felmosóronggyal
Te is elköveted a leggyakoribb felmosási hibákat? A helytelen padlótisztítás és ápolás tönkreteszi a padlót. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock 

Ezek a leggyakoribb felmosási hibák, amelyeket szinte mindenki elkövet

A legtöbb ember vagy túl sok mosószert ad a felmosóvízhez, vagy hagyja kihűlni a vizet, mielőtt befejezné a felmosást. Ezek miatt a hibák miatt csíkos maradhat a padló, vagy még rosszabb esetben ragadhat is a talpunk alatt. A Rena Cleaning Service összegyűjtötte azokat a tipikus hibákat, amelyeket szinte mindenki elkövet padlótisztítás közben.

1. Hagyjuk kihűlni a felmosóvizet

Ha a felmosóvíz megfelelően forró, akkor segít a zsír feloldásában, azonban ha csak meleg vagy langyos, akkor csak a piszkos vizet tologatjuk ide-oda. A cég ajánlása szerint alaposabb felmosás közben érdemes akár kétszer is vizet cserélni, mert még akkor is kevesebb munkánk lesz, mintha kétszer kellene egymás után felmosnunk.

2. Csupán néhány csepp mosogatószer is elég

A szakértők szerint nyugodtan tehetünk mosogatószert a felmosóvízbe adalékanyagként, az emberek azonban túl nagy adagot használnak, mert azt hiszik, hogy a több tisztítószer nagyobb tisztaságot eredményez. Ez sajnos nem igaz. A felesleges mosószer nem öblítődik le, vékony rétegként megszárad a földön, és ez eredményezheti a ragacsos padlót. Ráadásul a járólap csúnyábbá is válhat. Az ajánlások szerint bőven elég lehet 3-4 csepp mosógatószer egy vödörbe.

3.  A szódabikarbónát is lehet rosszul használni

Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy milyen ezerarcú titkos háztartási fegyver lehet a szódabikarbóna, de további szerepekben is remekelhet. A lap szerint ha pár evőkanálnyi szódabikarbónát teszünk a felmosóvödörbe, könnyedén eltávolíthatjuk a karcolásokat és foltokat a földről. Fontos azonban kiemelni, hogy ecetet sose keverjünk a szódabikarbónás vízbe, mert a sav és a lúg kioltja egymás erejét.

4. Illatosítók, illóolajok és citrom

A teafa, citrom és eukaliptusz mind finom illatú, sőt antibakteriális hatásuk is lehet. Tévedés lenne azonban azt gondolnunk, hogy már kis mennyiséggel is fertőtleníthetjük a padlót. Ugyanakkor kellemes illatot adhatnak a szobának! A lap ajánlása szerint 5-6 csepp eukaliptuszos illóolajat tegyünk a fürdőszobai felmosó vödörbe, citromosat pedig a konyhaiba.

5. Rossz helyen használjuk a sót

Néhány evőkanálnyi asztali só kiváló természetes súrolószer lehet, és segíthet eltávolítani a szennyeződéseket a fugákból és a csempéről. Ne használjuk azonban polírozott padlókra vagy puha burkolatra, mert megkarcolhatjuk azok felületét.

7. A fapadlónak nincs feltétlenül szüksége tisztítószerre és nagy mennyiségű vízre

A sok víz és tisztítószer nem minden esetben hasznos: a lakkozott fapadlók és a jó minőségű laminált burkolatok tisztítása például nem feltétlenül igénye tisztítószert, a túl sok víz pedig kifejezetten káros lehet. A felmosás során a nedvesség beszivároghat a résekbe, amitől a parketta megduzzadhat, a laminált padló szélei pedig felpúposodhatnak. A Rena Cleaning Service azt javasolja, hogy ezeken a felületeken forró vízzel és alaposan kicsavart, alig nedves felmosóval dolgozzunk. A lényeg, hogy ne maradjon víz a padlón.

8. Ne öntsünk öblítőt a felmosóvízbe

A háztartási praktikák között gyakran felbukkan az a tanács, hogy egy kevés textilöblítővel fényesebbé és illatosabbá tehetjük a padlót. Habár a friss illat valóban kellemes lehet, a módszer hosszú távon több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hoz. A Rena Cleaning Service szerint a textilöblítő a burkolaton viaszos réteget hagyhat, amely minden felmosáskor tovább vastagszik. Ez nemcsak a padló tisztaságát ronthatja, hanem csúszóssá is teheti a felületet. A lerakódott rétegeket később különösen nehéz eltávolítani.

További felmosási tippekért olvasd el korábbi cikkünket és nézd meg ezt a videót:

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