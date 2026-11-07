Szinte mindenki elhibázza: ezért ragad a padló felmosás után is

A túl sok tisztítószer és a nem megfelelő hőmérsékletű felmosóvíz csíkos, ragacsos padlót eredményezhet.

Egyes burkolatoknak kifejezetten árt a túlzott nedvesség, ezért az sem mindegy, hogyan és mivel tisztítjuk azokat.

Szakértők szerint néhány hétköznapi háztartási szer többet árthat, mint használhat a padlónak.

Mutatjuk, milyen felmosási hibákat kerülj el takarítás közben, és hogyan ints végső búcsút a ragadó padlónak!

Te is elköveted a leggyakoribb felmosási hibákat? A helytelen padlótisztítás és ápolás tönkreteszi a padlót. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ezek a leggyakoribb felmosási hibák, amelyeket szinte mindenki elkövet

A legtöbb ember vagy túl sok mosószert ad a felmosóvízhez, vagy hagyja kihűlni a vizet, mielőtt befejezné a felmosást. Ezek miatt a hibák miatt csíkos maradhat a padló, vagy még rosszabb esetben ragadhat is a talpunk alatt. A Rena Cleaning Service összegyűjtötte azokat a tipikus hibákat, amelyeket szinte mindenki elkövet padlótisztítás közben.

1. Hagyjuk kihűlni a felmosóvizet

Ha a felmosóvíz megfelelően forró, akkor segít a zsír feloldásában, azonban ha csak meleg vagy langyos, akkor csak a piszkos vizet tologatjuk ide-oda. A cég ajánlása szerint alaposabb felmosás közben érdemes akár kétszer is vizet cserélni, mert még akkor is kevesebb munkánk lesz, mintha kétszer kellene egymás után felmosnunk.

2. Csupán néhány csepp mosogatószer is elég

A szakértők szerint nyugodtan tehetünk mosogatószert a felmosóvízbe adalékanyagként, az emberek azonban túl nagy adagot használnak, mert azt hiszik, hogy a több tisztítószer nagyobb tisztaságot eredményez. Ez sajnos nem igaz. A felesleges mosószer nem öblítődik le, vékony rétegként megszárad a földön, és ez eredményezheti a ragacsos padlót. Ráadásul a járólap csúnyábbá is válhat. Az ajánlások szerint bőven elég lehet 3-4 csepp mosógatószer egy vödörbe.

3. A szódabikarbónát is lehet rosszul használni

Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy milyen ezerarcú titkos háztartási fegyver lehet a szódabikarbóna, de további szerepekben is remekelhet. A lap szerint ha pár evőkanálnyi szódabikarbónát teszünk a felmosóvödörbe, könnyedén eltávolíthatjuk a karcolásokat és foltokat a földről. Fontos azonban kiemelni, hogy ecetet sose keverjünk a szódabikarbónás vízbe, mert a sav és a lúg kioltja egymás erejét.