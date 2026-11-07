Szinte mindenki elhibázza: ezért ragad a padló felmosás után is

Mutatjuk, milyen felmosási hibákat kerülj el takarítás közben, és hogyan ints végső búcsút a ragadó padlónak!
A legtöbb ember vagy túl sok mosószert ad a felmosóvízhez, vagy hagyja kihűlni a vizet, mielőtt befejezné a felmosást. Ezek miatt a hibák miatt csíkos maradhat a padló, vagy még rosszabb esetben ragadhat is a talpunk alatt. A Rena Cleaning Service összegyűjtötte azokat a tipikus hibákat, amelyeket szinte mindenki elkövet padlótisztítás közben.
Ha a felmosóvíz megfelelően forró, akkor segít a zsír feloldásában, azonban ha csak meleg vagy langyos, akkor csak a piszkos vizet tologatjuk ide-oda. A cég ajánlása szerint alaposabb felmosás közben érdemes akár kétszer is vizet cserélni, mert még akkor is kevesebb munkánk lesz, mintha kétszer kellene egymás után felmosnunk.
A szakértők szerint nyugodtan tehetünk mosogatószert a felmosóvízbe adalékanyagként, az emberek azonban túl nagy adagot használnak, mert azt hiszik, hogy a több tisztítószer nagyobb tisztaságot eredményez. Ez sajnos nem igaz. A felesleges mosószer nem öblítődik le, vékony rétegként megszárad a földön, és ez eredményezheti a ragacsos padlót. Ráadásul a járólap csúnyábbá is válhat. Az ajánlások szerint bőven elég lehet 3-4 csepp mosógatószer egy vödörbe.
Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy milyen ezerarcú titkos háztartási fegyver lehet a szódabikarbóna, de további szerepekben is remekelhet. A lap szerint ha pár evőkanálnyi szódabikarbónát teszünk a felmosóvödörbe, könnyedén eltávolíthatjuk a karcolásokat és foltokat a földről. Fontos azonban kiemelni, hogy ecetet sose keverjünk a szódabikarbónás vízbe, mert a sav és a lúg kioltja egymás erejét.
A teafa, citrom és eukaliptusz mind finom illatú, sőt antibakteriális hatásuk is lehet. Tévedés lenne azonban azt gondolnunk, hogy már kis mennyiséggel is fertőtleníthetjük a padlót. Ugyanakkor kellemes illatot adhatnak a szobának! A lap ajánlása szerint 5-6 csepp eukaliptuszos illóolajat tegyünk a fürdőszobai felmosó vödörbe, citromosat pedig a konyhaiba.
Néhány evőkanálnyi asztali só kiváló természetes súrolószer lehet, és segíthet eltávolítani a szennyeződéseket a fugákból és a csempéről. Ne használjuk azonban polírozott padlókra vagy puha burkolatra, mert megkarcolhatjuk azok felületét.
A sok víz és tisztítószer nem minden esetben hasznos: a lakkozott fapadlók és a jó minőségű laminált burkolatok tisztítása például nem feltétlenül igénye tisztítószert, a túl sok víz pedig kifejezetten káros lehet. A felmosás során a nedvesség beszivároghat a résekbe, amitől a parketta megduzzadhat, a laminált padló szélei pedig felpúposodhatnak. A Rena Cleaning Service azt javasolja, hogy ezeken a felületeken forró vízzel és alaposan kicsavart, alig nedves felmosóval dolgozzunk. A lényeg, hogy ne maradjon víz a padlón.
A háztartási praktikák között gyakran felbukkan az a tanács, hogy egy kevés textilöblítővel fényesebbé és illatosabbá tehetjük a padlót. Habár a friss illat valóban kellemes lehet, a módszer hosszú távon több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hoz. A Rena Cleaning Service szerint a textilöblítő a burkolaton viaszos réteget hagyhat, amely minden felmosáskor tovább vastagszik. Ez nemcsak a padló tisztaságát ronthatja, hanem csúszóssá is teheti a felületet. A lerakódott rétegeket később különösen nehéz eltávolítani.
További felmosási tippekért olvasd el korábbi cikkünket és nézd meg ezt a videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.