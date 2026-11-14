A szerelem őrült ára: Hollywoodi sztárok, akik a saját vérükkel pecsételték meg a kapcsolatukat

Míg a legtöbb pár egy gyűrű képében fejezi ki az egymás iránti elköteleződést, Hollywoodban nem ez a módi. A Fanny magazin összegyűjtött néhány sztárpárt, akik már-már hátborzongató módon pecsételték meg szerelmüket.

Angelina Jolie és exférje, Billy Bob Thornton. Fotó: Zuma/ Northfoto

Egymás vérével megtöltött kis üvegcséket viselt a nyakában medálként Angelina Jolie és exférje, Billy Bob Thornton. „Ez olyan, mint egy örök szövetség” – mondta a most 51 éves színésznő. A két híresség egyébként 2000-ben házasodott össze, és 2003-ban váltak el.

Machine Gun Kelly és Megan Fox. Fotó: WALTER / BESTIMAGE

„Ahogy ebben az életben, úgy minden egyes korábbi és ezután következőben is igent mondtam, aztán ittunk egymás véréből” – mesélte Megan Fox, miután Machine Gun Kelly 2022-ben eljegyezte. Hozzátette, csak pár cseppről volt szó. Végül 2024 decemberében szakítottak.

Kourtney Kardashian és Travis Baker. Fotó: ZUMAPRESS.com

A motívum Travis Barker és Kourtney Kardashian életében is megjelent. A dobos megosztott egy fotót szív emojikkal egy fiola vérről, amelyre a valóságshow-sztár nevét írták. „Legyőzhetetlen vagyok, amikor vele vagyok” – mondta. 2022-es esküvőjük óta ma is együtt vannak.

Paloma Faith. Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment

„Ez valójában egy fiola, és a barátom vére van benne” – vallotta be az énekes-dalszerző Paloma Faith, aki nem hétköznapi ékszert visel. Stevie Thomas egy vérvétel alkalmával kért az orvostól egy kis extra mennyiséget az énekesnő számára, akivel idén jött világra első közös gyermekük.

Pamela Anderson és Tommy Lee. Fotó: ZUMA Press

Négy nappal az első találkozásuk után házasodott össze Pamela Anderson és Tommy Lee 1995-ben. A színésznő később egy barátja vendégkönyvébe a saját vérével írta bele: „Pam szereti Tommyt”. Két gyerekük született, viharos kapcsolatuk 1998-ban válással végződött.