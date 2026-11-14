Megható vallomást tett Katalin hercegné: a betegségéről mesélt Vilmos herceg felesége

A Country Life című magazin egyik különszámában adott interjút Katalin hercegné. Vilmos herceg felesége ekkor őszintén mesélt a rákból való félépüléséről, mialatt a természet vigasztaló erejéről beszélgetett a neves íróval, Robert Macfarlane-nel.

A gyógyulásról és a természet erejéről mesélt Katalin hercegné / Fotó: PA / Northfoto

A gyógyulásról és a természet erejéről mesélt Katalin hercegné

A kórházban azt mondták nekem, a felépülésem nem lineáris lesz. Akadnak majd jó és rossz napok; időbe telik. Akárcsak a természetben, amely megmutatja nekünk, hogy a pihenés, az elmélkedés és a megújulás időszakai ugyanolyan fontosak, mint a növekedés pillanatai

- magyarázta el a walesi hercegné, majd úgy folytatta:

Nem kér tőlünk semmit. Nem ítél el minket, és nem várja el tőlünk, hogy teljesítsünk. Egyszerűen hagyja, hogy csak létezzünk. Ez valóban a menedékem volt, egy olyan hely, ahová ösztönösen menni akartam.

Amikor Macfarlane arról kérdezte, hol talál rá a reményre, Katalin elárulta, a természet által megtanított leckékben: vagyis, "hogy az élet által elénk állított kihívások ellenére sem vagyunk egyedül, és összekapcsolódunk valami nálunk sokkal nagyobbal”.

Katalin hercegné 2024 januárjában esett át tervezett hasi műtéten, és bár kezdetben úgy tűnt, nem daganatos elváltozásról van szó, két hónappal később egy videóüzenetben már azt jelentette be, a vizsgálatok rákot mutattak ki, az orvosai pedig megelőző kemoterápiás kezelést javasoltak. A kezelések ugyanazon év szeptemberében fejeződtek be, majd 2025 elején a hercegné azt a jó hírt közölte, hogy a betegség remisszióba került.

'I was told my recovery would not be linear. There will be good days and bad': Kate opens up about time in hospital and says her children are given 'freedom to explore' as she appears in Prince William's Country Life issue https://t.co/MnVd8ynAvF — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2026