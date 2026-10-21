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Viszlát kukaszag és gusztustalan nedvesség: egyetlen hozzávalóval megmentheted a szemetesed

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors háztartási tippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 11:30
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Hiába viszed ki rendszeresen a szemetet, mégis kellemetlen szag lengi be a konyhád? A megoldás közelebb lehet, mint gondolnád: egy egyszerű háztartási trükk segíthet felszámolni a kellemetlen szagokat és a kuka körüli nedvességet.
K.B.
A szerző cikkei
  • Megmutatjuk, hogyan segíthet egy filléres csodaszer a szemeteskuka szagtalanításában!
  • Ez nem más, mint a babahintőpor, amely segíthet megkötni a nedvességet a szemetes alján és ezzel megelőzni a kukaszag kialakulását.
  • Ha kipróbálod, búcsút inthetsz a büdös szemetesnek egy egyszerű, olcsó, és percek alatt alkalmazható módszerrel.

Ha eleged van a kukaszagból vagy a szemeteszsákból kiszabaduló gusztustalan nedvességből, akkor ezt a trükköt neked találták ki! Mutatjuk, hogyan csináld!

Szemeteszsák kiemelése a kuka közepéből
Egy kevés, kuka aljára szórt babahintőpor meglepően hatékony lehet a nedvesség és a kellemetlen szagok ellen. Fotó: 123RF

A legtöbben csak akkor foglalkoznak a szemetessel, amikor már elviselhetetlenné válik a szag, pedig a büdös kuka szagát sokszor nem a hulladék okozza, hanem a zacskóból kiszivárgó nedvesség.

Így segíthet a babahintőpor a kukaszag ellen

A TikTokon terjedő háztartási praktikák alapján a babahintőpor egyik legnagyobb előnye, hogy képes felszívni a nedvességet. Ha egy vékony réteget szórsz a szemeteskuka aljára még az új zsák behelyezése előtt, a por segíthet megakadályozni, hogy a kifolyt folyadék felhalmozódjon vagy szagot árasszon.

Ennek köszönhetően könnyebb lesz a kuka szagtalanítása, nem mellesleg azt is megakadályozhatod, hogy újra megjelenjen a kellemetlen buké. Habár ez a trükk nem váltja ki a rendszeres takarítást, hatékony kiegészítője lehet az otthoni szagtalanítási rutinnak. Ugyanakkor ha már régóta fennáll a probléma, érdemes alapos fertőtlenítés után bevetni a trükköt. Ráadásul nem csak a szemeteskukán alkalmazhatjuk! Sokan a macskaalom aljára is babahintőport tesznek ugyanilyen okból:

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Nem csak a hintőporos módszerrel oldhatjuk meg a problémát! Megmutatjuk, milyen háztartási praktikákkal küzdhetünk még a kellemetlen szagok ellen!

Szemeteskuka szagtalanítása otthon, egyszerűen

A sprucebath szakértői szerint a legfontosabb a megelőzés! A szemeteskuka mindig maradjon száraz. Sokkal könnyebb dolgod lesz, ha rendszeresen áttörlöd a kuka belsejét, valamint időnként fertőtleníted is. A babahintőpor mellett más praktikák is segíthetnek a kukaszag ellen, például a szódabikarbóna vagy az aktív szén használata. Ezek a megoldások a szagtalanítás egyik legolcsóbb formáját jelentik.

Tippek a kuka szagtalanítására

  • Szórj a kuka aljára egy-két evőkanál szódabikarbónát. A szódabikarbóna szagtalanító hatása szinte a ház összes részében alkalmazható!
  • Tegyél egy kis tálkában aktív szenet a szemetes közelébe – ez segíthet megkötni a szagfelhőket!
  • A citrusfélék héja kellemesebb illatot kölcsönözhet, érdemes néha kipróbálni ezt a módszert is.
  • Cseréld gyakrabban a szemeteszsákot, és ha kifolyt valami a kukába, azonnal töröld fel!
  • Időnként mosd át a kukát ecetes vagy fertőtlenítős vízzel, utána pedig szórj babahintőport vagy szódabikarbónát a szemetes aljára.
  • Ha illatos kukára vágysz, akkor csepegtess egy kis illóolajat egy filcpárnára, majd ragaszd a kuka fedelének belső felére! Egyszerű, de nagyszerű trükk!
  • A legfontosabb pedig, hogy mindig töröld szárazra a kukát, mert a nedvesség a kellemetlen szagok egyik fő forrása.

További szagtalanító tippekért nézd meg ezt a videót:

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