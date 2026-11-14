"Szóhoz sem jutok: a férjem beismerte, hogy viszonya volt és lehet, gyereke is született!"

Döbbenetes vallomással állt elő egy férj, amely a házaspár egész addigi életét alapjaiban rengette meg. A feleség a The Sun tanácsadójának számolt be arról, a párja beismerte neki, hat évvel ezelőtt viszonya volt egy másik nővel, az afférból pedig talán gyereke is született, amelyről ő is csak nemrég szerzett tudomást.
A feleség elárulta, a másik nő is házas volt, a gyereket pedig a párja a sajátjának hitte: a kapcsolatuk végül azután ért véget, miután kiderült, mégsem a férj az apa.
Most felvette a kapcsolatot a férjemmel, hogy megkérje egy DNS-teszt elvégzésére. Az egész egy totális káosz. A férjem 43 éves, én pedig 41, és három kisfiunk van. Annyira dühös vagyok: akadtak ugyan hullámvölgyeink, és mindig is észrevett más nőket, de ezt mégis hogyan tudnánk megoldani, és elmondani a fiainknak, hogy lehet, van egy kishúguk?
- adta ki magából a kétségeit a feleség.
A tanácsadó, Deidre teljesen jogosnak talált a nő felháborodását: hozzátette azonban, bár ezt fenekestől felborította az addigi boldog családi életüket, ha a kapcsolatuk a férjével alapvetően jó, érdemes lehet adni neki még egy esélyt.
Először is, javasold neki a DNS-tesztet. Ha a gyerek valóban az övé, akkor el kell döntenie, hogy milyen szerepet fog játszani a nevelésében
- tette hozzá Deidre, majd azt javasolta a nőnek, forduljanak párkapcsolati tanácsadóhoz a férjével, annak érdekében, hogy helyre tudják hozni a házasságukat.
Komoly dilemmába került az a feleség, aki a házasságuk harminc éve alatt többször is szemet hunyt a párja félrelépései felett, nemrég azonban ismét rajtakapta a férfit, amint az egyik volt szeretőjével beszélget, ami miatt teljesen összeomlott. A részleteket ITT lehet elolvasni!
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