"Szóhoz sem jutok: a férjem beismerte, hogy viszonya volt és lehet, gyereke is született!"

Döbbenetes vallomással állt elő egy férj, amely a házaspár egész addigi életét alapjaiban rengette meg. A feleség a The Sun tanácsadójának számolt be arról, a párja beismerte neki, hat évvel ezelőtt viszonya volt egy másik nővel, az afférból pedig talán gyereke is született, amelyről ő is csak nemrég szerzett tudomást.

Súlyos titokról rántotta le a leplet a férj / Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Súlyos titokról rántotta le a leplet a férj

A feleség elárulta, a másik nő is házas volt, a gyereket pedig a párja a sajátjának hitte: a kapcsolatuk végül azután ért véget, miután kiderült, mégsem a férj az apa.

Most felvette a kapcsolatot a férjemmel, hogy megkérje egy DNS-teszt elvégzésére. Az egész egy totális káosz. A férjem 43 éves, én pedig 41, és három kisfiunk van. Annyira dühös vagyok: akadtak ugyan hullámvölgyeink, és mindig is észrevett más nőket, de ezt mégis hogyan tudnánk megoldani, és elmondani a fiainknak, hogy lehet, van egy kishúguk?

- adta ki magából a kétségeit a feleség.

A tanácsadó, Deidre teljesen jogosnak talált a nő felháborodását: hozzátette azonban, bár ezt fenekestől felborította az addigi boldog családi életüket, ha a kapcsolatuk a férjével alapvetően jó, érdemes lehet adni neki még egy esélyt.

Először is, javasold neki a DNS-tesztet. Ha a gyerek valóban az övé, akkor el kell döntenie, hogy milyen szerepet fog játszani a nevelésében

- tette hozzá Deidre, majd azt javasolta a nőnek, forduljanak párkapcsolati tanácsadóhoz a férjével, annak érdekében, hogy helyre tudják hozni a házasságukat.