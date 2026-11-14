Újabb fordulat jött Stonehenge rejtélyében: erre az eredményre jutott egy kutatás

Tovább mélyül a Stonehenge körüli egyik legnagyobb rejtély. A kutatók már hosszú évek óta próbálják megállapítani, honnan származik a hatalmas, hattonnás oltárkő, amelyet évezredekkel ezelőtt szállítottak a Salisbury-síkságra. A szakértők évtizedekig úgy vélték, Nyugat-Walesből származhat, míg a korábbi kutatások Skóciára tippeltek, egy új kutatás azonban most kétségbe vonta ezeket az elméleteket.
Egy nemzetközi csapat végezte el a kő eddigi legrészletesebb geológiai elemzését, melynek során annak szerkezetét, ásványait, kémiai és izotópos összetételét is megvizsgálták. A Journal of the Geological Society című folyóiratban közzétett eredmények alapján a kő nem Skócia Orkádiai-medencéjéből származik, amely az egyik vezető elmélet volt.
A Daily Mail szerint a kutatók jelenleg azokra a régiókra összpontosítanak, amelyek régi vörös homokkő képződményeket tartalmaznak, habár teljesen nem zárták ki Északkelet-Skócia egyes területeit. A tanulmány vezető szerzője, Duncan Pirrie professzor szerint az oltárkő jellegzetes kalcitcement- és baritásvány-tartalma segíthet a tudósoknak azonosítani annak forrását.
A munkánk alapján kizárhatjuk Walest. Skócia távoli északkeleti részén még mindig akadnak olyan területek, amelyeket ellenőriznünk kell, így talán nem zárhatjuk ki teljesen, bár még nem találtunk semmit ebben a régióban. Tehát jelenleg Dél-Skóciára és Észak-Angliára koncentrálunk
- tette hozzá Pirrie professzor.
A kutatók szerint az oltárkő azért tűnik ki a többi közül, mivel az összetétele homokkőből áll, amely jellegzetes kalcitcementet és a barit ásványt tartalmaz, valamint - ellentétben Stonehenge nagyobb, helyi sarsen köveivel és Walesből származó kisebb kékköveivel - továbbra sem párosítható egyetlen konkrét geológiai helyszínnel sem. A kutatók úgy vélik, az eredetének meghatározása többet elárulhat a neolitikus emberek mérnöki és szervezőkészségéről is, akik Stonehenge építése során hatalmas köveket szállítottak jelentős távolságokra - írja a Coast to Coast AM.
Stonehenge a világ egyik legismertebb és legrejtélyesebb építménye lehet, amelynek különlegessége nem csak abban rejlik, hogy gigantikus kövekből áll, hanem abban is, hogy minden egyes darabja valahonnan máshonnan származik.
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