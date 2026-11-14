Újabb fordulat jött Stonehenge rejtélyében: erre az eredményre jutott egy kutatás

Tovább mélyül a Stonehenge körüli egyik legnagyobb rejtély. A kutatók már hosszú évek óta próbálják megállapítani, honnan származik a hatalmas, hattonnás oltárkő, amelyet évezredekkel ezelőtt szállítottak a Salisbury-síkságra. A szakértők évtizedekig úgy vélték, Nyugat-Walesből származhat, míg a korábbi kutatások Skóciára tippeltek, egy új kutatás azonban most kétségbe vonta ezeket az elméleteket.

Tovább mélyül Stonehenge rejtélye / Fotó: K. Mitch Hodge / Unsplash (Illusztráció)

Tovább mélyül Stonehenge rejtélye

Egy nemzetközi csapat végezte el a kő eddigi legrészletesebb geológiai elemzését, melynek során annak szerkezetét, ásványait, kémiai és izotópos összetételét is megvizsgálták. A Journal of the Geological Society című folyóiratban közzétett eredmények alapján a kő nem Skócia Orkádiai-medencéjéből származik, amely az egyik vezető elmélet volt.

A Daily Mail szerint a kutatók jelenleg azokra a régiókra összpontosítanak, amelyek régi vörös homokkő képződményeket tartalmaznak, habár teljesen nem zárták ki Északkelet-Skócia egyes területeit. A tanulmány vezető szerzője, Duncan Pirrie professzor szerint az oltárkő jellegzetes kalcitcement- és baritásvány-tartalma segíthet a tudósoknak azonosítani annak forrását.

A munkánk alapján kizárhatjuk Walest. Skócia távoli északkeleti részén még mindig akadnak olyan területek, amelyeket ellenőriznünk kell, így talán nem zárhatjuk ki teljesen, bár még nem találtunk semmit ebben a régióban. Tehát jelenleg Dél-Skóciára és Észak-Angliára koncentrálunk

- tette hozzá Pirrie professzor.

A kutatók szerint az oltárkő azért tűnik ki a többi közül, mivel az összetétele homokkőből áll, amely jellegzetes kalcitcementet és a barit ásványt tartalmaz, valamint - ellentétben Stonehenge nagyobb, helyi sarsen köveivel és Walesből származó kisebb kékköveivel - továbbra sem párosítható egyetlen konkrét geológiai helyszínnel sem. A kutatók úgy vélik, az eredetének meghatározása többet elárulhat a neolitikus emberek mérnöki és szervezőkészségéről is, akik Stonehenge építése során hatalmas köveket szállítottak jelentős távolságokra - írja a Coast to Coast AM.

Geologists say they are getting closer to solving mystery as tests suggest stone may have come from elsewhere in Scotland, northern England or even Ireland https://t.co/CG6E5s4n3V — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) November 6, 2026