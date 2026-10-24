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Ezt biztos nem tudtad: 7 takarítási trükk, amire használhatod a borotvahabot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors takarítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 24. 11:30
toptippektisztításborotvahab
A legtöbben csak a fürdőszobában használják, pedig a házban és a ház körül is bevethetjük. A borotvahab segítségével több hétköznapi problémára is olcsó és egyszerű megoldást találhatsz, legyen szó takarításról, folteltávolításról, vagy a tükör párátlanításáról.
K.B.
A szerző cikkei
  • Olyan házi praktikákat hoztunk neked, amelyekkel nemcsak pénzt spórolhatsz, hanem a mindennapi takarítást is gördülékenyebbé teheted.
  • Kevesen tudják, de a borotvahab felhasználása nem áll meg a szőrszálak elleni harcnál, több helyen is hasznos lehet a lakásban.
  • Ha szereted az egyszerű takarítási tippeket, akkor ez a cikk neked íródott.

Sokan csak a borotva mellé vásárolják meg a habot, pedig számos váratlan helyzetben nyújthat segítséget. A borotvahab például a takarításhoz is bevethető, erről számtalan lifehack-videó található a neten. Megmutatjuk a kedvenceinket!

Borotvahab felhasználása takarításhoz
A borotvahab nem csak a fürdőszobában lehet hasznos, több háztartási problémára is egyszerű megoldást kínálhat. Fotó: 123RF

Borotvahab takarításhoz: ezeken a helyeken is bevethetjük

A borotvahab igazi titkos fegyver lehet a háztartásban! Kíméletes tisztító hatásának köszönhetően több felületen bevethető, ráadásul sokszor olcsóbb megoldást jelent, mint a speciális tisztítószerek. A következő helyeken mindenképpen próbáld ki!

1. Tükör párásodás ellen

A legismertebb trükkök egyike a tükör párásodás ellen alkalmazott borotvahab. Kend fel vékony rétegben a felületre, majd töröld fényesre egy mikroszálas kendővel. A One Good Thing by Jillee szakértői lap szerint a borotvahab vékony rétege gátolhatja a pára lecsapódását az üvegfelületen, így a tükör tisztább maradhat zuhanyzás után is.

2. Folteltávolítás

Ha kávé, üdítő vagy más szennyeződés kerül a szőnyegre, akkor itt az idő kipróbálni a borotvahabot. Ez a módszer régóta népszerű a folteltávolítás hívei között: a klasszikus hab állagú borotvahabban található felületaktív anyagok segíthetnek egyes szennyeződések fellazításában, ezért gyakran használják kisebb szőnyegfoltok kezelésére.

3. Ujjlenyomatok eltüntetése rozsdamentes felületekről

A hűtő, a mosogatógép vagy a sütő ajtaján gyakran jelennek meg zavaró ujjlenyomatok. A borotvahabbal áttörölt felület tisztábbnak és fényesebbnek tűnhet. Ez a módszer az olcsó takarítási tippek közé tartozik, hiszen nem kell külön tisztítószert vásárolni, csupán kreatívnak lenni.

4. Fürdőszobai csaptelepek tisztítása

A vízcseppek és a szappanmaradványok gyorsan elcsúfíthatják a krómozott felületeket. Egy kevés borotvahabbal áttörölve azonban újra szebben csilloghatnak. Egy ilyen apró háztartási trükk gyakran többet segít, mint gondolnánk.

5. Autó külső- és belső megtisztítása

Az autó műanyag felületein és a kárpitokon is segíthet a szennyeződések eltávolításában. Mielőtt azonban nagyobb felületen alkalmaznád, mindig végezz próbát egy kevésbé látható részen, hogy lásd, mennyire válik be, és hogyan reagál rá a felület.

Bors-tipp: az autóablakok párásodása is gyakran okoz kellemetlen perceket, ezen is segíthet a borotvahab! Kenj egy kis réteget a tükrökre és a szélvédőre; egy alapos áttörlés után ég és föld lesz a különbség az eredeti állapotukhoz képest!

6. Maszatok eltüntetése a falról

A gyerekes családok jól ismerik a falon hagyott kéznyomokat, illetve a kisebb ceruza- és zsírkréta foltokat. Óvatos használat mellett ezek eltávolításában is segíthet a borotvahab. Sőt, egyesek a temetői sírfeliratokat is képesek megtisztítani vele!

7. Ékszerek tisztítása

Imádják az emberek az elkoszolódott, kifakult ékszerek megújítását. A neten egyre gyakrabban ajánlják a borotvahabos kezelést, amely után az ékszereink visszanyerhetik a ragyogásukat. Miért? A DG Floors tájékoztatása szerint azért, mert a borotvahab képes eltávolítani a testzsírból és a mindennapi használatból származó enyhébb lerakódásokat.

Egy flakon, számos lehetőség

A borotvahab felhasználása sokkal több lehetőséget rejt, mint azt a legtöbben gondolják. Habár nem helyettesíti a professzionális tisztítószereket, számos hétköznapi helyzetben jól működhet, és hasznos kiegészítője lehet az otthoni takarítóarzenálnak. Lehet, hogy eddig csak a reggeli készülődés során került elő, de most már tudod, mi mindenre használhatod még a borotvahabot!

Ha kíváncsi vagy további borotvahabos tisztító trükkökre, nézd meg ezt a videót:

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