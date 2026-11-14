Melyik hónapban születtél? Eláruljuk, mikor talál rád a szerencse és a gazdagság

Noha kétségtelenül fontos, milyen döntéseket hozunk, milyen úton indulunk el, az sem elhanyagolható, mennyire vagyunk készek meghallani a sors hangját, mennyire engedjük, hogy az univerzum terelgessen bennünket. Ez utóbbit egyesek szerencsének nevezik, egy szakértő pedig felfedte: az, hogy ez a szerencse mikor és milyen formában talál ránk, nem a véletlen műve. Nagyban befolyásolja például az is, melyik hónapban születtünk.
Alvin Jin ezoterikus szakértő, az ősi keleti bölcsességek ismerője fedte fel a titkot.
Január szülöttei határozottan és szemvedélyes erővel törnek a céljaik felé, amit 25 éves korukra alighanem el is érnek.
Akik februárban jöttek világra, eleinte úgy érezhetik, sok kihívással kell megküzdeniük, de 40 éves korukra megváltozik a szerencséjük: olyan emberek jelennek meg az életükben, akik segítenek elérni mindent, amit csak akarnak.
A márciusiak ösztönösen gazdagsággal és sikerrel átitatott energiával jöttek a világra. 25 éves korukra már igazán szerencsésnek érezhetik magukat.
Április szülötteire lehet, hogy a lassú víz partot mos mondás a jellemző, ugyanakkor kétségtelenül sierre születtek. Ez lehet, hogy nem jön gyorsan, de bizonyosan megtalálja őket 35 felett.
Május hónapjával erős és határozott támogatók járnak. 28 évesen várhat ránk a nagy áttörés, ha ebben a hónapban születtünk meg.
Akik személyijében a június szerepel születési hónapként, két lábbal, biztosan állnak a földön, semmi sem döntheti le őket a lábukról, emellett készek lépni, ha egy lehetőség adódik az életükben. 30 éves korukra találhat rájuk a szerencse, ami sokáig kitart, ugyanis ők azok, akiket igazán hosszú távra teremtett az univerzum.
A júliusi születésűek rendkívül eszesek, emiatt már alighanem az életük korai szakaszában rájuk talált a szerencse és a gazdagság. Sajnos ezt néha a saját büszkeségük késlelteti, 33 éves koruk környékén azonban máér egész biztosan komoly eredményekkel számolhatnak.
Akik augusztusban születtek, úgy érezhetik, a kezdetektől áldottak: sok szeretetet kapnak a családjuktól, a munkájuk során pedig mindig a megfelelő emberekkel találkoznak, így igen komoly alapokra képesek építkezni az élet minden területén. Alighanem 29 éves korukra már elérték az első komolyabb anyagi sikert, innentől pedig csupa jó vár rájuk.
Szeptember szülöttei is szerencsésnek érezhetik magukat: kevés kihívással kell megküzdeniük, emellett elégedettek azzal, amit kaptak az élettől. 31 éves korukra a kemény munka meghozza gyümölcsét.
Akik októberben jöttek a világra, kellően makacsok és kitartóak ahhoz, hogy elérjék a céljaikat, emiatt pedig az univerzum is támogatja őket. 45 éves korukban érhetik el a legszerencsésebb időszakukat.
A novemberieknek kemény kezdettel kell megküzdeniük, ugyanakkor mindig van valaki, aki mellettük áll és támogatja őket. 30 éves korukra azonban komoly sikereket érhetnek el.
December szülöttei föggetlen lelkek, akiknek nincs szükségük másokra ahhoz, hogy sikereket érjenek el. 33 éves korukra jutnak fel a csúcsra – magyarázza Alvin Jin, hozzátéve: ha mégsem jutottunk el oda, ahol lennünk kellene, az könnyen lehet, hogy valamilyen spirituális adósság következménye. Amíg azt nem rendezzük, addig a szerencse is távol tartja magát tőlünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.