Magyar nő ellen lép ringbe a világ legszexibb bokszolója

A szépségiparban már bizonyított, most azonban egészen más területen szeretne sikereket elérni Tatjana Genrich. A 33 éves német modell, akit sokan a világ legszexibb bokszolójának neveznek, szombat este szülővárosában, Magdeburgban mutatkozik be a profi ökölvívók között. Első ellenfele a magyar Hajnal Andrea lesz, akiről a korábbi szépségkirálynő saját bevallása szerint meglehetősen keveset tud.
Genrich 2022-ben elnyerte a Miss Germany szépségverseny címét, azóta pedig sikeres modellként és üzletasszonyként dolgozik. Instagram-oldalát csaknem 50 ezren követik, akiket rendszeresen látványos modellfotókkal és fürdőruhás képekkel örvendeztet meg. A német szépség azonban most nem a kamerák előtt, hanem a bokszringben szeretné magára irányítani a figyelmet - írja a Daily Star.
Bár elsőre meglepőnek tűnhet a modell karrierváltása, az ökölvívás egyáltalán nem ismeretlen számára. Genrich már tinédzserként elkezdett bokszolni, miután az iskolában rendszeresen zaklatták.
A sportágban hamar sikereket ért el, Szász-Anhalt tartományban több bajnoki címet is szerzett. Tizennyolc éves korában azonban úgy döntött, hogy felhagy a versenyzéssel, és inkább modellkarrierjére összpontosít.
Azóta számos reklámkampányban szerepelt, köztük egy parfümmárka merész fotózásán is, amelyen meztelenül, egy sziklán ülve pózolt.
Jelenleg saját modellügynökséget vezet, amely mintegy 80 ügyféllel dolgozik. Vállalkozása emellett bokszgálákra is közvetít ringlányokat, így a sportág világától az elmúlt években sem távolodott el teljesen.
A német szépségkirálynő komoly célokkal tér vissza a ringbe. A Bildnek adott nyilatkozatában elárulta, hogy már gyermekkora óta világbajnoki címről álmodik.
Fiatal korom óta arról álmodtam, hogy világbajnok leszek. Természetesen a profi ökölvívás egészen más szintet jelent, de egyáltalán nem kételkedem abban, hogy ez a helyes lépés
– fogalmazott.
A felkészülés ugyanakkor nem volt fájdalommentes.
Az edzések során sok fájdalmat kellett elviselnem, de erre szükség volt. Nagyon elszánt vagyok, és erős az akaratom
– tette hozzá.
Genrich azt is elárulta, hogy a mérkőzés előtt még egy kilogrammot kell leadnia, egyébként azonban kiváló formában érzi magát.
Felkészülését Dirk Dzemski irányítja, aki szerint tanítványa rendkívül szorgalmas, és olykor már-már a tökéletességre törekszik az edzéseken.
A modell a magdeburgi SES Boxing istálló egyik meghatározó arca lehet. A szervezet vezetője, Ulf Steinforth szerint Genrich személyisége és megjelenése miatt a női ökölvívás népszerű képviselőjévé válhat.
A szombati mérkőzés különlegessége, hogy Genrich profi pályafutása rögtön egy magyar sportoló, Hajnal Andrea ellen kezdődik.
A német modell ugyanakkor elismerte, hogy nem sikerült túl sok információt gyűjteniük ellenfeléről.
Alig találtunk róla videófelvételeket. Nem foglalkozom ezzel túl sokat. Egyszerűen a saját dolgomat szeretném csinálni
– mondta.
A szombat esti összecsapás így nemcsak a korábbi szépségkirálynő profi bemutatkozása miatt lehet érdekes, hanem azért is, mert elsőként egy magyar bokszoló próbálhatja megállítani a világbajnoki címről álmodozó német modellt.
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