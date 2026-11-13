Magyar nő ellen lép ringbe a világ legszexibb bokszolója

A szépségiparban már bizonyított, most azonban egészen más területen szeretne sikereket elérni Tatjana Genrich. A 33 éves német modell, akit sokan a világ legszexibb bokszolójának neveznek, szombat este szülővárosában, Magdeburgban mutatkozik be a profi ökölvívók között. Első ellenfele a magyar Hajnal Andrea lesz, akiről a korábbi szépségkirálynő saját bevallása szerint meglehetősen keveset tud.

A világ legszexibb bokszolójának nevezett Tatjana Genrich magyar ellenféllel kezdi profi pályafutását

Fotó: tatjana_genrich@instagram

Genrich 2022-ben elnyerte a Miss Germany szépségverseny címét, azóta pedig sikeres modellként és üzletasszonyként dolgozik. Instagram-oldalát csaknem 50 ezren követik, akiket rendszeresen látványos modellfotókkal és fürdőruhás képekkel örvendeztet meg. A német szépség azonban most nem a kamerák előtt, hanem a bokszringben szeretné magára irányítani a figyelmet - írja a Daily Star.

Iskolai zaklatás miatt kezdett bokszolni a szépségkirálynő

Bár elsőre meglepőnek tűnhet a modell karrierváltása, az ökölvívás egyáltalán nem ismeretlen számára. Genrich már tinédzserként elkezdett bokszolni, miután az iskolában rendszeresen zaklatták.

A sportágban hamar sikereket ért el, Szász-Anhalt tartományban több bajnoki címet is szerzett. Tizennyolc éves korában azonban úgy döntött, hogy felhagy a versenyzéssel, és inkább modellkarrierjére összpontosít.

Azóta számos reklámkampányban szerepelt, köztük egy parfümmárka merész fotózásán is, amelyen meztelenül, egy sziklán ülve pózolt.

Jelenleg saját modellügynökséget vezet, amely mintegy 80 ügyféllel dolgozik. Vállalkozása emellett bokszgálákra is közvetít ringlányokat, így a sportág világától az elmúlt években sem távolodott el teljesen.

Világbajnok akar lenni a világ legszexibb bokszolója

A német szépségkirálynő komoly célokkal tér vissza a ringbe. A Bildnek adott nyilatkozatában elárulta, hogy már gyermekkora óta világbajnoki címről álmodik.

Fiatal korom óta arról álmodtam, hogy világbajnok leszek. Természetesen a profi ökölvívás egészen más szintet jelent, de egyáltalán nem kételkedem abban, hogy ez a helyes lépés

– fogalmazott.

A felkészülés ugyanakkor nem volt fájdalommentes.

Az edzések során sok fájdalmat kellett elviselnem, de erre szükség volt. Nagyon elszánt vagyok, és erős az akaratom

– tette hozzá.