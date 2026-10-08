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Ne dobd ki a régi fogkeféd: 5 hely, ahol még elképesztően hasznos lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors újrahasznosítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 14:00
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Sokan gondolkodás nélkül a szemetesbe dobják a kiszuperált eszközt, pedig rengeteg váratlan helyzetben tehet jó szolgálatot. A fogkefe újrahasznosításával nemcsak a környezetünknek teszünk jót, hanem a pénztárcánknak is, ugyanis egy valódi háztartási csodafegyverről van szó.
K.B.
A szerző cikkei
  • Mutatunk néhány zero waste, vagyis hulladékmentes praktikát, amelyhez semmi másra nem lesz szükséged, kizárólag a régi fogkefédre!
  • A kiszuperált eszközt számtalan módon használhatjuk a házban és a ház körül, csupán egy kis kreativitásra van szükségünk.
  • A fogak tisztítása mellett felhasználhatjuk apró üregek és szegélyek takarítására, ezenkívül a gumitömítések tisztántartásában is segíthet.

Fogkefe újrahasznosításra fel! Mutatunk 5 olyan helyet a ház körül, ahol takarítás közben hálás leszel, hogy nem szabadultál meg a régi fogkefédtől.

Fogkefe újrahasznosítás, egy nő, takarítás fogkefével
Fogkefe újrahasznosítás: egy valódi háztartási csodafegyver válhat a régi fogmosó eszközödből
Fotó: Pixabay

Fogkefe újrahasznosítás: nem csak környezetbarát, hasznos is

Egy használt fogkefe apró mérete és sűrű sörtéi miatt olyan résekhez és zugokhoz is hozzáfér, ahol a hagyományos tisztítóeszközök gyakran csődöt mondanak. Mutatunk öt helyet, ahol a régi fogkefe még hosszú ideig szolgálatban maradhat.

A fogkefe felhasználási módjai

1. Fugák kitisztítása

A fürdőszobai és konyhai fugák idővel elszíneződhetnek. Egy kis szódabikarbónával vagy tisztítószerrel kombinálva a régi fogkefe könnyedén eltávolíthatja a lerakódásokat. A fogkefe felhasználási módjai közül ez az egyik legismertebb, mégis sokan megfeledkeznek róla, amikor eljön az őszi nagytakarítás ideje.

2. Csaptelepek és szerelvények környéke

A vízkő és a szennyeződések gyakran a csapok tövénél vagy a nehezen elérhető illesztéseknél gyűlnek össze. Egy keskeny fejű fogkefe ideális eszköz ezeknek a részeknek a megtisztítására, nem véletlen, hogy gyakran szerepel a legjobb takarítási tippek között.

3. Billentyűzet és elektronikai eszközök

A billentyűk közé szorult por és morzsa eltávolítása sokszor komoly kihívást jelenthet, de nem neked! Vegyél kézbe egy puha sörtéjű, kiszárított fogkefét, amellyel kíméletesen fellazíthatod a szennyeződéseket anélkül, hogy kárt tennél az eszközben. A vékony szálak ráadásul bejuthatnak olyan helyekre is, amelyeket máshogy nehezen lehetne csak megtisztítani – írja a Yahoo.

4. Cipőtalpak és varrások tisztítása

Ha még mindig azon gondolkodsz, hogy mire használhatjuk a használt fogkefét, akkor megmutatjuk a mi kedvenc praktikánkat! Ez nem más, mint a koszos cipők kitisztítása. A sportcipők és vászoncipők apró mélyedéseiben általában gyorsan felhalmozódik a kosz. A sörték könnyen odaférkőzhetnek a nehezen hozzáférhető részekhez is. Ugye, hogy te sem gondoltál erre, amikor legutóbb is vizes törlőkendővel próbáltál cipőt tisztítani? Legközelebb csináld inkább fogkefével!

5. Ékszerek és kisebb tárgyak tisztítása

A gyűrűk, láncok vagy dísztárgyak sokszor bonyolult mintázattal rendelkeznek. Egy tiszta fogkefe segíthet eltávolítani a port és a szennyeződéseket a legapróbb résekből is. Ha kell, akkor csak néhány szál sörtét dugj a résekbe és meglátod, többet sosem fogod kidobni a régi fogkefédet!

Egy apró lépés a zero waste életmód felé

A régi fogkefe újrahasznosítása otthon egyszerű módja annak, hogy kevesebb hulladékot termeljünk. Az ilyen praktikus háztartási ötletek nemcsak a pénztárcát kímélik, hanem a környezetet is. A zero waste szemlélet nem feltétlenül jár nagy lemondásokkal, sokszor elég csupán új szerepet találni egy már meglévő tárgynak.

További fogkefés trükkökért nézd meg ezt a videót:

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