Ne dobd ki a régi fogkeféd: 5 hely, ahol még elképesztően hasznos lehet

Mutatunk néhány zero waste, vagyis hulladékmentes praktikát, amelyhez semmi másra nem lesz szükséged, kizárólag a régi fogkefédre!

A kiszuperált eszközt számtalan módon használhatjuk a házban és a ház körül, csupán egy kis kreativitásra van szükségünk.

A fogak tisztítása mellett felhasználhatjuk apró üregek és szegélyek takarítására, ezenkívül a gumitömítések tisztántartásában is segíthet.

Fogkefe újrahasznosításra fel! Mutatunk 5 olyan helyet a ház körül, ahol takarítás közben hálás leszel, hogy nem szabadultál meg a régi fogkefédtől.

Fogkefe újrahasznosítás: egy valódi háztartási csodafegyver válhat a régi fogmosó eszközödből

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Fogkefe újrahasznosítás: nem csak környezetbarát, hasznos is

Egy használt fogkefe apró mérete és sűrű sörtéi miatt olyan résekhez és zugokhoz is hozzáfér, ahol a hagyományos tisztítóeszközök gyakran csődöt mondanak. Mutatunk öt helyet, ahol a régi fogkefe még hosszú ideig szolgálatban maradhat.

A fogkefe felhasználási módjai

1. Fugák kitisztítása

A fürdőszobai és konyhai fugák idővel elszíneződhetnek. Egy kis szódabikarbónával vagy tisztítószerrel kombinálva a régi fogkefe könnyedén eltávolíthatja a lerakódásokat. A fogkefe felhasználási módjai közül ez az egyik legismertebb, mégis sokan megfeledkeznek róla, amikor eljön az őszi nagytakarítás ideje.

2. Csaptelepek és szerelvények környéke

A vízkő és a szennyeződések gyakran a csapok tövénél vagy a nehezen elérhető illesztéseknél gyűlnek össze. Egy keskeny fejű fogkefe ideális eszköz ezeknek a részeknek a megtisztítására, nem véletlen, hogy gyakran szerepel a legjobb takarítási tippek között.

3. Billentyűzet és elektronikai eszközök

A billentyűk közé szorult por és morzsa eltávolítása sokszor komoly kihívást jelenthet, de nem neked! Vegyél kézbe egy puha sörtéjű, kiszárított fogkefét, amellyel kíméletesen fellazíthatod a szennyeződéseket anélkül, hogy kárt tennél az eszközben. A vékony szálak ráadásul bejuthatnak olyan helyekre is, amelyeket máshogy nehezen lehetne csak megtisztítani – írja a Yahoo.

4. Cipőtalpak és varrások tisztítása

Ha még mindig azon gondolkodsz, hogy mire használhatjuk a használt fogkefét, akkor megmutatjuk a mi kedvenc praktikánkat! Ez nem más, mint a koszos cipők kitisztítása. A sportcipők és vászoncipők apró mélyedéseiben általában gyorsan felhalmozódik a kosz. A sörték könnyen odaférkőzhetnek a nehezen hozzáférhető részekhez is. Ugye, hogy te sem gondoltál erre, amikor legutóbb is vizes törlőkendővel próbáltál cipőt tisztítani? Legközelebb csináld inkább fogkefével!