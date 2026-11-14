Amit a plankről hittél, valójában hazugság − nem a legjobb hasizomerősítő, de mutatjuk, melyik az

A fitneszvilág hosszú ideig univerzális csodagyakorlatként hirdette, mostanában azonban egyre több olyan hír került napvilágra, amely kétségbe vonja a hatékonyságát. A hagyományos plank egy statikus gyakorlat, ami azt jelenti, hogy a megtartása közben az izom hossza nem változik, nincs valódi összehúzódás és megnyúlás. Mivel a látványos izomfejlődéshez és a formás hasizmokhoz elengedhetetlen a teljes mozgástartományban végzett munka, a statikus plank önmagában nem fogja meghozni a kívánt áttörést.
A legtöbb ember úgy próbál fejlődni, hogy egyre tovább – akár percekig – kitartja a pozíciót, ez viszont nem az izomerőt vagy az izomméretet növeli, hanem „csupán” az állóképességet.
Elsősorban nem a felszíni izmokat építi, hanem a mélyen fekvő haránt hasizmot és a gerincstabilizáló mélyizmokat. Kiválóan javítja a testtartást, és megtanítja a törzs izmait egységként működni, ami kulcsfontosságú a sérülések és a derékfájás megelőzésében.
Teljes mozgástartományú hasizom-gyakorlatokról van szó, amelyeket otthon, eszköz nélkül is azonnal elkezdhetsz. Az első gyakorlat az egyenes hasizom alsó és felső részét egyszerre, robbanásszerűen húzza össze.
Mivel nem a talajon végzed, nincs rajtad nagy súly, de a hasfaladnak folyamatosan dolgoznia kell, ahogy váltod a lábaid.
Ne feledd: a hasi kockák elsősorban a megfelelő táplálkozással érhetők el. Hiába erős az izom, ha fedi egy vékony zsírréteg, nem fog látszódni. Az izomépítéshez olyan dinamikus, mozgásos gyakorlatok kellenek, ahol a hasizom megnyúlik és összehúzódik (mint a korábban említett hasprések vagy lábemelés).
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