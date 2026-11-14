JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Amit a plankről hittél, valójában hazugság − nem a legjobb hasizomerősítő, de mutatjuk, melyik az

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hasizom
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 13:30
planktestedzésdiéta
Ha azt hitted, ez a nem éppen könnyű testgyakorlat kockás hasat eredményez, el kell keserítsünk. A plank valóban egy fantasztikus gyakorlat, de hogy ez a legjobb módszer a hasizom erősítésére és formálására, óriási tévhit. Mutatjuk miért, és hogy milyen gyakorlatokat végezz helyette.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A plank kiválóan erősíti a törzs mélyizmait, de vajon elég a látványos hasizomfejlődéshez?
  • Nem feltétlenül a percekig kitartott póz hozza a legjobb eredményt: a teljes mozgástartomány is számít.
  • Mutatunk két otthon, eszközök nélkül is végezhető gyakorlatot, amelyek új szintre emelhetik a hasizomedzést.

A fitneszvilág hosszú ideig univerzális csodagyakorlatként hirdette, mostanában azonban egyre több olyan hír került napvilágra, amely kétségbe vonja a hatékonyságát. A hagyományos plank egy statikus gyakorlat, ami azt jelenti, hogy a megtartása közben az izom hossza nem változik, nincs valódi összehúzódás és megnyúlás. Mivel a látványos izomfejlődéshez és a formás hasizmokhoz elengedhetetlen a teljes mozgástartományban végzett munka, a statikus plank önmagában nem fogja meghozni a kívánt áttörést.

Nő plank hasizomerősítő gyakorlat végzése közben
Mindenkinek kockás a hasizma anatómiailag, de a zsírréteg eltakarja azt. Vajon mi a leghatékonyabb gyakorlat, ha nem a plank? Forrás: 123RF

A plank nem haszontalan, csupán a funkciója más, mint eddig hittük

A legtöbb ember úgy próbál fejlődni, hogy egyre tovább – akár percekig – kitartja a pozíciót, ez viszont nem az izomerőt vagy az izomméretet növeli, hanem „csupán” az állóképességet.

Elsősorban nem a felszíni izmokat építi, hanem a mélyen fekvő haránt hasizmot és a gerincstabilizáló mélyizmokat. Kiválóan javítja a testtartást, és megtanítja a törzs izmait egységként működni, ami kulcsfontosságú a sérülések és a derékfájás megelőzésében.

Íme a két leghatékonyabb hasizomfejlesztő gyakorlat

Teljes mozgástartományú hasizom-gyakorlatokról van szó, amelyeket otthon, eszköz nélkül is azonnal elkezdhetsz. Az első gyakorlat az egyenes hasizom alsó és felső részét egyszerre, robbanásszerűen húzza össze.

1. Hasprés bőrönd felüléssel 

  • Feküdj a hátadra, nyújtsd ki a lábaidat pár centivel a talaj felett, a karjaidat pedig nyújtsd ki a fejed mögött 
  • Indítsd el a mozgást egyszerre: húzd a térdeidet a mellkasodhoz, miközben a felsőtesteddel is felülsz, és a karjaiddal átöleled a combod alatti részt (mint egy összecsukódó bőrönd). 
Izmos hasú nő pank gyakorlatok után
A „kockákat" valójában az egyenes hasizmon átfutó vízszintes íncsíkok hozzák létre. Az, hogy ezek a vonalak tökéletesen párhuzamosak, vagy egymáshoz képest elcsúszottak, tisztán genetika kérdése. Forrás: 123RF

2. Fal melletti hegymászó 

  • Állj szembe a fallal, és támaszkodj meg rajta a tenyereiddel vállmagasságban. 
  • Lépj hátra egy nagy lépést, mintha egy könnyített fekvőtámaszban lennél.
  • Innen indítva lassan és kontrolláltan húzd fel az egyik térdedet a mellkasod irányába, tartsd meg egy pillanatra, tedd vissza, majd jöhet a másik oldal. 

Mivel nem a talajon végzed, nincs rajtad nagy súly, de a hasfaladnak folyamatosan dolgoznia kell, ahogy váltod a lábaid.

Ne feledd: a hasi kockák elsősorban a megfelelő táplálkozással érhetők el. Hiába erős az izom, ha fedi egy vékony zsírréteg, nem fog látszódni. Az izomépítéshez olyan dinamikus, mozgásos gyakorlatok kellenek, ahol a hasizom megnyúlik és összehúzódik (mint a korábban említett hasprések vagy lábemelés).

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu