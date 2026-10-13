Ne dobd ki a szakadt harisnyát: mutatunk 7 meglepő lifehacket, amire még használhatod

Mire használhatjuk a lyukas harisnyát? Segíthet például a házban, a kertben és a szobanövények gondozásában is.

Cikkünkben bemutatjuk, hogyan lehet a takarításkor és tárolásnál is meglepően praktikus a régi, használhatatlanná vált ruhanemű.

Felsoroljuk az összes olyan lifehacket, amelyhez elég egy szakadt harisnya.

Habár a használt harisnya első pillantásra értéktelennek tűnhet, valójában rugalmas, tartós és jól szellőző anyag, amely számos helyzetben kaphat új célt.

A felfutott harisnya nem a világ vége: számtalan háztartási trükkhöz használhatod. Fotó: Pixel-Shot

Harisnya a háztartásban: ezért ne kerüljön rögtön a szemetesbe

Ha a harisnya felhasználási módjai között böngészünk, akkor egy rakás olyan háztartási trükköt találhatunk, amelyre nem is gondolnánk! Az almanac háztartási szakoldal szerint a régi harisnya újrahasznosítása egyszerű és praktikus megoldás lehet a mindennapokban. Ráadásul egy-egy ilyen ötlettel nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem a zero waste szemlélethez is közelebb kerülhetünk. Mutatjuk, mire használhatod!

Régi harisnya ötletek váratlan helyzetekre

1. Hagyma és fokhagyma tárolására

A hagymák és fokhagymák hosszabb ideig frissek maradhatnak, ha jól szellőző helyen tárolják azokat. Erre a célra kiváló lehet egy régi harisnya, amelynek száraiba külön-külön csomózva belerakhatjuk a zöldségeket. Így könnyen tárolhatók és kevésbé hajlamosak a romlásra, ráadásul a falra is felakaszthatjuk azokat.

2. Elveszett apró tárgyak felkutatására

Ha leesett egy fülbevaló, csavar vagy LEGO-darab, húzz egy használt harisnyát a porszívócső végére. A porszívó felszívja a port, az értékes apróságok azonban fennakadnak az anyagon, így könnyen megtalálhatók. Ez segíthet abban is, ha az ágy alól akarunk kiszedni valamit a sötétben!

3. Növények kötözésére

A szakadt harisnya puha és rugalmas anyaga ideális lehet a növények rögzítésére. Nem vág bele a szárba, ezért a paradicsom, paprika vagy más magasabb szárú növények megtámasztására is alkalmas lehet. Ráadásul pont annyira rugalmas, hogy enged, ha a növény kicsit dőlve nőne.

4. Nehéz termések alátámasztására

Erre biztos nem gondoltál! Zöldség-függőágy is készíthető belőle! A House Digest ajánlása szerint a dinnyék, tökök vagy más nagyobb termések időnként túl nagy súlyt helyeznek a növény szárára. Egy levágott harisnyadarabból azonban egyszerű „függőágy” készíthető, amely megtartja a termést a növekedés során.