Ne dobd ki a szakadt harisnyát: mutatunk 7 meglepő lifehacket, amire még használhatod

Habár a használt harisnya első pillantásra értéktelennek tűnhet, valójában rugalmas, tartós és jól szellőző anyag, amely számos helyzetben kaphat új célt.
Ha a harisnya felhasználási módjai között böngészünk, akkor egy rakás olyan háztartási trükköt találhatunk, amelyre nem is gondolnánk! Az almanac háztartási szakoldal szerint a régi harisnya újrahasznosítása egyszerű és praktikus megoldás lehet a mindennapokban. Ráadásul egy-egy ilyen ötlettel nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem a zero waste szemlélethez is közelebb kerülhetünk. Mutatjuk, mire használhatod!
A hagymák és fokhagymák hosszabb ideig frissek maradhatnak, ha jól szellőző helyen tárolják azokat. Erre a célra kiváló lehet egy régi harisnya, amelynek száraiba külön-külön csomózva belerakhatjuk a zöldségeket. Így könnyen tárolhatók és kevésbé hajlamosak a romlásra, ráadásul a falra is felakaszthatjuk azokat.
Ha leesett egy fülbevaló, csavar vagy LEGO-darab, húzz egy használt harisnyát a porszívócső végére. A porszívó felszívja a port, az értékes apróságok azonban fennakadnak az anyagon, így könnyen megtalálhatók. Ez segíthet abban is, ha az ágy alól akarunk kiszedni valamit a sötétben!
A szakadt harisnya puha és rugalmas anyaga ideális lehet a növények rögzítésére. Nem vág bele a szárba, ezért a paradicsom, paprika vagy más magasabb szárú növények megtámasztására is alkalmas lehet. Ráadásul pont annyira rugalmas, hogy enged, ha a növény kicsit dőlve nőne.
Erre biztos nem gondoltál! Zöldség-függőágy is készíthető belőle! A House Digest ajánlása szerint a dinnyék, tökök vagy más nagyobb termések időnként túl nagy súlyt helyeznek a növény szárára. Egy levágott harisnyadarabból azonban egyszerű „függőágy” készíthető, amely megtartja a termést a növekedés során.
Sokan ismerik azt a problémát, amikor az öntözéskor a föld a cserép alján található lyukakon keresztül kiszóródik. Egy darab lyukas harisnya a cserép aljába helyezve visszatartja a földet, miközben a víz továbbra is el tud folyni a rendeltetésszerű helyére.
A harisnya anyaga jól összegyűjti a port, ezért gyors takarításra is használható. Különösen jól jöhet redőnyök, növénylevelek vagy nehezen hozzáférhető felületek tisztításánál.
Tölts meg egy kisebb harisnyadarabot szárított levendulával vagy illatos potpourrival, majd kösd össze. A kész tasakot beteheted a cipősszekrénybe, a fiókba vagy akár az autóba is.
Költözéskor vagy tároláskor egy régi harisnya remekül védi az üvegből vagy porcelánból készült kisebb tárgyakat. Rugalmas anyaga tompíthatja az ütődéseket, miközben nem kerül semmibe!
Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a szakadt harisnya már semmire sem jó, pedig egy kis kreativitással rengeteg hasznos feladatot elláthat. Legközelebb, mielőtt a szemetes felé vennéd az irányt, érdemes átgondolnod, hogy a régi harisnyád vajon nem kaphat-e még egy esélyt a háztartásban.
További gyakorlati tippekért nézd meg ezt a videót:
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