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Végre búcsút inthetünk a Charles ciklonnak: megérkezett a napos idő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csapadék
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 07:00
időjárásciklon
Pénteken már elkezdtek felszakadozni a felhők és megszűnt a csapadék, a hétvégére pedig a Nap is elbújt. Mutatjuk, milyen időjárás lesz szombaton!

A Charles ciklon okozta esőzés és a péntek 13-a miatti balszerencsés esetek sok embernek bosszúságot okozhattak a hétvége közeledtével. Szerencsére most ismét a napsütésé lesz a főszerep. Mutatjuk, milyen időjárás lesz szombaton!

ősz, időjárás
Mutatjuk, milyen időjárás lesz szombaton!Fotó: Unsplash

Időjárás-előrejelzés: marad a köd, de a csapadéknak búcsút inthetünk

Szombaton észak, északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet, így jórészt kiderül az ég - írja a HungaroMet. Az északi, északnyugati szél veszít erejéből, hajnalra már csak helyenként kísérik élénk lökések, a szélcsendes részeken pedig foltokban pára és köd képződhet. A Köpönyeg előrejelzései szerint reggelre -6 és +3 fok közé hűl le a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul.

Vasárnap ismét visszatérnek a felhők, így érdemes lesz kiélvezni az őszi nap sugarait!

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