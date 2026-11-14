Végre búcsút inthetünk a Charles ciklonnak: megérkezett a napos idő

A Charles ciklon okozta esőzés és a péntek 13-a miatti balszerencsés esetek sok embernek bosszúságot okozhattak a hétvége közeledtével. Szerencsére most ismét a napsütésé lesz a főszerep. Mutatjuk, milyen időjárás lesz szombaton!

Mutatjuk, milyen időjárás lesz szombaton!Fotó: Unsplash

Időjárás-előrejelzés: marad a köd, de a csapadéknak búcsút inthetünk

Szombaton észak, északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet, így jórészt kiderül az ég - írja a HungaroMet. Az északi, északnyugati szél veszít erejéből, hajnalra már csak helyenként kísérik élénk lökések, a szélcsendes részeken pedig foltokban pára és köd képződhet. A Köpönyeg előrejelzései szerint reggelre -6 és +3 fok közé hűl le a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 6 és 11 fok között alakul.

Vasárnap ismét visszatérnek a felhők, így érdemes lesz kiélvezni az őszi nap sugarait!